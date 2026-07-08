Ματ Ντέιμον: Οι κόρες μου έκαναν πολλές θυσίες όσο έλειπα για τα γυρίσματα της «Οδύσσειας»
Ματ Ντέιμον: Οι κόρες μου έκαναν πολλές θυσίες όσο έλειπα για τα γυρίσματα της «Οδύσσειας»
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του και τις τέσσερις κόρες τους
Στις θυσίες που χρειάστηκε να κάνουν οι κόρες του όσο εκείνος βρισκόταν στα γυρίσματα της « Οδύσσειας» αναφέρθηκε ο Ματ Ντέιμον, στην πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο.
Ο 55χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα και τις τέσσερις κόρες τους, την 27χρονη Αλέξια, την 20χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Γκία και τη 15χρονη Στέλα.
Μιλώντας στο People, εξέφρασε τη χαρά του που οι κόρες του είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φιλμ, στο οποίο υποδύεται τον Οδυσσέα, έπειτα από μια απαιτητική περίοδο γυρισμάτων. «Είναι υπέροχο, γιατί κι εκείνες χρειάστηκε να θυσιάσουν πολλά γι' αυτή την ταινία. Έλειψα για αρκετό καιρό. Ήρθαν να με επισκεφθούν, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη και εξαντλητική παραγωγή. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα τη δουν απόψε», δήλωσε.
Σε δηλώσεις του και στο Entertainment Tonight, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε βλέποντας τις κόρες του όλες μαζί στην πρεμιέρα. «Εκείνες διασκεδάζουν όσο εγώ δουλεύω, αλλά είμαι τόσο χαρούμενος που είναι εδώ. Έχουν μεγαλώσει όλες. Έζησα μια πραγματικά συγκινητική στιγμή ως πατέρας όταν τις είδα σήμερα» πρόσθεσε.
Ο Ματ Ντέιμον είχε αποκαλύψει και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο People ότι τα παιδιά του έχουν κληρονομήσει την αγάπη του για τα ταξίδια, καθώς λόγω της δουλειάς του επισκέπτεται συχνά διάφορες χώρες και η οικογένειά του τον συνοδεύει όπου είναι δυνατόν. Όπως έχει δηλώσει: «Στην οικογένειά μας είμαστε έμπειροι ταξιδιώτες, επειδή η δουλειά μου με πηγαίνει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τα παιδιά μου λατρεύουν να ταξιδεύουν».
Αναφερόμενος στο επόμενο διάστημα, εξήγησε ότι το πρόγραμμα προώθησης της ταινίας θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με πρεμιέρες σε ευρωπαϊκές πόλεις, σχολιάζοντας πως σκοπεύει να έχει την οικογένειά του μαζί του σε μεγάλο μέρος αυτής της περιοδείας, ώστε να γνωρίσουν νέους προορισμούς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 55χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα και τις τέσσερις κόρες τους, την 27χρονη Αλέξια, την 20χρονη Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Γκία και τη 15χρονη Στέλα.
Μιλώντας στο People, εξέφρασε τη χαρά του που οι κόρες του είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φιλμ, στο οποίο υποδύεται τον Οδυσσέα, έπειτα από μια απαιτητική περίοδο γυρισμάτων. «Είναι υπέροχο, γιατί κι εκείνες χρειάστηκε να θυσιάσουν πολλά γι' αυτή την ταινία. Έλειψα για αρκετό καιρό. Ήρθαν να με επισκεφθούν, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη και εξαντλητική παραγωγή. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα τη δουν απόψε», δήλωσε.
Σε δηλώσεις του και στο Entertainment Tonight, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε βλέποντας τις κόρες του όλες μαζί στην πρεμιέρα. «Εκείνες διασκεδάζουν όσο εγώ δουλεύω, αλλά είμαι τόσο χαρούμενος που είναι εδώ. Έχουν μεγαλώσει όλες. Έζησα μια πραγματικά συγκινητική στιγμή ως πατέρας όταν τις είδα σήμερα» πρόσθεσε.
Ο Ματ Ντέιμον είχε αποκαλύψει και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο People ότι τα παιδιά του έχουν κληρονομήσει την αγάπη του για τα ταξίδια, καθώς λόγω της δουλειάς του επισκέπτεται συχνά διάφορες χώρες και η οικογένειά του τον συνοδεύει όπου είναι δυνατόν. Όπως έχει δηλώσει: «Στην οικογένειά μας είμαστε έμπειροι ταξιδιώτες, επειδή η δουλειά μου με πηγαίνει σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τα παιδιά μου λατρεύουν να ταξιδεύουν».
Αναφερόμενος στο επόμενο διάστημα, εξήγησε ότι το πρόγραμμα προώθησης της ταινίας θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, με πρεμιέρες σε ευρωπαϊκές πόλεις, σχολιάζοντας πως σκοπεύει να έχει την οικογένειά του μαζί του σε μεγάλο μέρος αυτής της περιοδείας, ώστε να γνωρίσουν νέους προορισμούς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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