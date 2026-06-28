Ματ Ντέιμον για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Δεν είχα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση, ήμασταν όλοι στο ίδιο επίπεδο
Ματ Ντέιμον για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Δεν είχα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση, ήμασταν όλοι στο ίδιο επίπεδο
Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου - Βέβαιος πως το αποτέλεσμα θα ανταμείψει το κοινό δήλωσε ο πρωταγωνιστής
Καμία ιδιαίτερη μεταχείριση δεν είχε ο Ματ Ντέιμον στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», με τον ίδιο να τονίζει πως όλοι βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο.
Ο ηθοποιός, που ενσαρκώνει τον Οδυσσέα στη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, περιέγραψε την εμπειρία ως ιδιαίτερα δύσκολη: «Αν βρίσκεσαι στη μέση του ωκεανού και σε πιάσει καταιγίδα, βρέχεσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι», δήλωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε πως όλοι, από το καστ μέχρι τον ίδιο τον σκηνοθέτη, αντιμετώπισαν τις ίδιες συνθήκες: «Δεν είχα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Κανείς δεν είχε προνόμια. Ήμασταν όλοι στο ίδιο επίπεδο», είπε.
Στο πλευρό του Ντέιμον πρωταγωνιστεί ένα εντυπωσιακό καστ, με ονόματα όπως οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν.
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Χόμερ και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σε μια αφήγηση που εκτυλίσσεται σε μη γραμμική δομή.
«Έμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με γύρισμα», πρόσθεσε ο Ντέιμον, επισημαίνοντας πως κάθε ημέρα απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση από όλο το συνεργείο.
Η νέα κινηματογραφική δουλειά του Νόλαν, που έρχεται μετά την επιτυχία του «Oppenheimer», αναμένεται κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, με τον πρωταγωνιστή να δηλώνει βέβαιος πως «το αποτέλεσμα θα ανταμείψει το κοινό για όσα χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί».
Δείτε το τρέιλερ
Ο ηθοποιός, που ενσαρκώνει τον Οδυσσέα στη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, περιέγραψε την εμπειρία ως ιδιαίτερα δύσκολη: «Αν βρίσκεσαι στη μέση του ωκεανού και σε πιάσει καταιγίδα, βρέχεσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι», δήλωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε πως όλοι, από το καστ μέχρι τον ίδιο τον σκηνοθέτη, αντιμετώπισαν τις ίδιες συνθήκες: «Δεν είχα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Κανείς δεν είχε προνόμια. Ήμασταν όλοι στο ίδιο επίπεδο», είπε.
Matt Damon Admits He Didn't Get 'Special Treatment’ Filming The Odyssey: ‘You Get Wet with Everybody Else’ (Exclusive) https://t.co/hAsRxr15gK— People (@people) June 27, 2026
Στο πλευρό του Ντέιμον πρωταγωνιστεί ένα εντυπωσιακό καστ, με ονόματα όπως οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν.
Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Χόμερ και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σε μια αφήγηση που εκτυλίσσεται σε μη γραμμική δομή.
«Έμοιαζε περισσότερο με αποστολή παρά με γύρισμα», πρόσθεσε ο Ντέιμον, επισημαίνοντας πως κάθε ημέρα απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση από όλο το συνεργείο.
Η νέα κινηματογραφική δουλειά του Νόλαν, που έρχεται μετά την επιτυχία του «Oppenheimer», αναμένεται κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, με τον πρωταγωνιστή να δηλώνει βέβαιος πως «το αποτέλεσμα θα ανταμείψει το κοινό για όσα χρειάστηκαν για να δημιουργηθεί».
Δείτε το τρέιλερ
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