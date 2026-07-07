Dara: Ο σύζυγός μου με ώθησε προς τη Eurovision, επέμενε πάρα πολύ
Dara: Ο σύζυγός μου με ώθησε προς τη Eurovision, επέμενε πάρα πολύ
Μου φώναζε «Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις, θα κερδίσεις τη Eurovision», πρόσθεσε η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού
Ο σύζυγός της ήταν εκείνος που ώθησε την Dara να ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Η νικήτρια της 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού εξήγησε πως ο άντρας της επέμενη πολύ, αφού ήταν σίγουρος πως θα βρισκόταν στην πρώτη θέση. Η επιμονή και η σιγουριά του την έπεισαν τελικά να επιχειρήσει να συμμετάσχει στη Eurovision.
«Ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη Eurovision. Όχι, όχι να εγκαταλείψω τη Eurovision — στην πραγματικότητα δεν ήθελα ποτέ να τα παρατήσω. Αλλά, ίσως, να κάνω λίγο πίσω. Και ξέρεις ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου», είπε αρχικά η Dara στα παρασκήνια της εμφάνισής της στα φετινά Mad VMA.
Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο σύζυγός της, της έδωσε την απαιτούμενη ώθηση, ώστε να βρεθεί τελικά πάνω στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας τη χώρα της, τη Βουλγαρία. «Οπότε, η αγάπη είναι η απάντηση. Εκείνος ήταν που πραγματικά με ώθησε προς τη Eurovision, και μάλιστα δύο φορές. Επέμενε πάρα πολύ. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να φωνάζει. Κι όμως, μου φώναζε: «Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις. Θα κερδίσεις τη Eurovision». Κι εγώ ήμουν κάπως: ''Μάλιστα, κύριε, εντάξει. Τότε θα πάω''. Και, ναι… η αγάπη είναι η απάντηση», πρόσθεσε.
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«Ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη Eurovision. Όχι, όχι να εγκαταλείψω τη Eurovision — στην πραγματικότητα δεν ήθελα ποτέ να τα παρατήσω. Αλλά, ίσως, να κάνω λίγο πίσω. Και ξέρεις ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου», είπε αρχικά η Dara στα παρασκήνια της εμφάνισής της στα φετινά Mad VMA.
Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο σύζυγός της, της έδωσε την απαιτούμενη ώθηση, ώστε να βρεθεί τελικά πάνω στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας τη χώρα της, τη Βουλγαρία. «Οπότε, η αγάπη είναι η απάντηση. Εκείνος ήταν που πραγματικά με ώθησε προς τη Eurovision, και μάλιστα δύο φορές. Επέμενε πάρα πολύ. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να φωνάζει. Κι όμως, μου φώναζε: «Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις. Θα κερδίσεις τη Eurovision». Κι εγώ ήμουν κάπως: ''Μάλιστα, κύριε, εντάξει. Τότε θα πάω''. Και, ναι… η αγάπη είναι η απάντηση», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
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