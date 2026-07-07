Dara: Ο σύζυγός μου με ώθησε προς τη Eurovision, επέμενε πάρα πολύ
GALA
Dara Eurovision Eurovision 2026

Dara: Ο σύζυγός μου με ώθησε προς τη Eurovision, επέμενε πάρα πολύ

Μου φώναζε «Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις, θα κερδίσεις τη Eurovision», πρόσθεσε η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού

Dara: Ο σύζυγός μου με ώθησε προς τη Eurovision, επέμενε πάρα πολύ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο σύζυγός της ήταν εκείνος που ώθησε την Dara να ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Η νικήτρια της 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού εξήγησε πως ο άντρας της επέμενη πολύ, αφού ήταν σίγουρος πως θα βρισκόταν στην πρώτη θέση. Η επιμονή και η σιγουριά του την έπεισαν τελικά να επιχειρήσει να συμμετάσχει στη Eurovision.

«Ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη Eurovision. Όχι, όχι να εγκαταλείψω τη Eurovision — στην πραγματικότητα δεν ήθελα ποτέ να τα παρατήσω. Αλλά, ίσως, να κάνω λίγο πίσω. Και ξέρεις ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου», είπε αρχικά η Dara στα παρασκήνια της εμφάνισής της στα φετινά Mad VMA.

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ο σύζυγός της, της έδωσε την απαιτούμενη ώθηση, ώστε να βρεθεί τελικά πάνω στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας τη χώρα της, τη Βουλγαρία. «Οπότε, η αγάπη είναι η απάντηση. Εκείνος ήταν που πραγματικά με ώθησε προς τη Eurovision, και μάλιστα δύο φορές. Επέμενε πάρα πολύ. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να φωνάζει. Κι όμως, μου φώναζε: «Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις. Θα κερδίσεις τη Eurovision». Κι εγώ ήμουν κάπως: ''Μάλιστα, κύριε, εντάξει. Τότε θα πάω''. Και, ναι… η αγάπη είναι η απάντηση», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης