Η Dara χόρεψε ξέφρενα τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού, δείτε βίντεο
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Κωνσταντίνος Αργυρός Dara Νέα Υόρκη

Η Dara χόρεψε ξέφρενα τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού, δείτε βίντεο

Η φετινή νικήτρια της Eurovision βρέθηκε σε εμφάνιση του καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη

Η Dara χόρεψε ξέφρενα τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με το τραγούδι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού χόρεψε ξέφρενα η Dara, σε πρόσφατη εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας και ανάμεσα στα πρόσωπα που διασκέδασαν στη ζωντανή εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη ήταν η νικήτρια της φετινής Eurovision, που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία, με το «Bangaranga».

Σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, η τραγουδίστρια καταγράφηκε να χορεύει ένα κομμάτι του καλλιτέχνη με έντονο το ελληνικό, παραδοσιακό στοιχείο. Πιο συγκεκριμένα, η Dara χοροπηδούσε και ταυτόχρονα κοιτούσε την κάμερα, ενώ βρισκόταν ανάμεσα στους υπόλοιπους θαμώνες.

Δείτε το βίντεο

@irenouken

when @DARA showed up at @Argiros Konstantinos OFFICIAL pop up ny event🔔🔔🔔 #bangaranga #kabanes #newyork #konstantinosargiros #dara

♬ original sound - iren
Ακούστε το «Καμπάνες»

Konstantinos Argiros - KABANES (Billy's Version) - Official Music Video

Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν από κοντά και φωτογραφήθηκαν, με την Dara να δημοσιεύει κοινό στιγμιότυπό τους στο Instagram. «Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», έγραψε πάνω στο story της.

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Η Dara χόρεψε ξέφρενα τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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