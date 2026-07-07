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Πέθανε στα 37 της η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» Λόρεν Μπένετ
Πέθανε στα 37 της η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» Λόρεν Μπένετ
Τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια - Άφησε πίσω της μία 6χρονη κόρη
Σε ηλικία 37 ετών πέθανε η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» Λόρεν Μπένετ.
Η τραγουδίστρια, η οποία υπήρξε μέλος του συγκροτήματος GRL και συνεργάτιδα των LMFAO, άφησε την τελευταία της πνοή στο Κεντ της Αγγλίας στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που εξασφάλισε η Daily Mail.
Οι πρώην συναδέλφοι της επιβεβαίωσαν τον θάνατό της με μια συγκινητική ανακοίνωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στην οποία ανέφεραν: «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την απώλεια της αγαπημένης μας Λόρεν. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε πόσο πολλά σήμαινε για εμάς. Θα κρατάμε για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Το όμορφο πνεύμα της άγγιξε τόσες ζωές και θα μας λείψει βαθιά και θα την αγαπάμε για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Λόρεν. Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Τα κορίτσια σου, Em, Tash και P».
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Τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια.
Η 37χρονη κηδεύτηκε σε ιδιωτική τελετή μνήμης στο Λονδίνο. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λόρεν Μπένετ την οδήγησαν στην τελευταία της κατοικία πριν από περίπου μιάμιση εβδομάδα.
Ο θάνατός της συνέβη 12 χρόνια μετά την αυτοκτονία της συναδέλφου της στους GRL, Σιμόν Μπάτλ, σε ηλικία 25 ετών.
Η Μπάτλ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2014 και στις 2 Ιουνίου 2015 το συγκρότημα διαλύθηκε επίσημα. Την ίδια χρονιά, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της νεαρής, η Μπένετ είχε εκφράσει τη θλίψη της για την απώλειά της μιλώντας στο People: «Δεν μπορείς ποτέ να προετοιμαστείς για κάτι τέτοιο», είχε πει.
Όπως συμπλήρωνε: «Ήμασταν σε πρόβες την προηγούμενη μέρα, μαθαίναμε χορογραφία για το σόου μας και την επόμενη ξεκινήσαμε κανονικά τη μέρα μέχρι που δεχτήκαμε το τηλεφώνημα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Νομίζω καμία μας δεν μπορεί. Είναι περίεργο που καθόμαστε εδώ και μιλάμε γι’ αυτό».
Η τραγουδίστρια, η οποία υπήρξε μέλος του συγκροτήματος GRL και συνεργάτιδα των LMFAO, άφησε την τελευταία της πνοή στο Κεντ της Αγγλίας στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που εξασφάλισε η Daily Mail.
Οι πρώην συναδέλφοι της επιβεβαίωσαν τον θάνατό της με μια συγκινητική ανακοίνωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στην οποία ανέφεραν: «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την απώλεια της αγαπημένης μας Λόρεν. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε πόσο πολλά σήμαινε για εμάς. Θα κρατάμε για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Το όμορφο πνεύμα της άγγιξε τόσες ζωές και θα μας λείψει βαθιά και θα την αγαπάμε για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Λόρεν. Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Τα κορίτσια σου, Em, Tash και P».
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Τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια.
Η 37χρονη κηδεύτηκε σε ιδιωτική τελετή μνήμης στο Λονδίνο. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λόρεν Μπένετ την οδήγησαν στην τελευταία της κατοικία πριν από περίπου μιάμιση εβδομάδα.
Ο θάνατός της συνέβη 12 χρόνια μετά την αυτοκτονία της συναδέλφου της στους GRL, Σιμόν Μπάτλ, σε ηλικία 25 ετών.
Η Μπάτλ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2014 και στις 2 Ιουνίου 2015 το συγκρότημα διαλύθηκε επίσημα. Την ίδια χρονιά, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της νεαρής, η Μπένετ είχε εκφράσει τη θλίψη της για την απώλειά της μιλώντας στο People: «Δεν μπορείς ποτέ να προετοιμαστείς για κάτι τέτοιο», είχε πει.
Όπως συμπλήρωνε: «Ήμασταν σε πρόβες την προηγούμενη μέρα, μαθαίναμε χορογραφία για το σόου μας και την επόμενη ξεκινήσαμε κανονικά τη μέρα μέχρι που δεχτήκαμε το τηλεφώνημα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Νομίζω καμία μας δεν μπορεί. Είναι περίεργο που καθόμαστε εδώ και μιλάμε γι’ αυτό».
Μετά τον θάνατό της, το TMZ ανέφερε ότι η Μπάτλ «αντιμετώπιζε κατάθλιψη λόγω οικονομικών προβλημάτων».
Ποια ήταν η Λόρεν Μπένετ
Η Λόρεν Μπένετ, γεννημένη στις 24 Ιουνίου 1989, ήταν Αγγλίδα τραγουδίστρια που έγινε γνωστή τόσο μέσα από τη συμμετοχή της σε γυναικεία συγκροτήματα όσο και από τις διεθνείς συνεργασίες της. Υπήρξε μέλος των Paradiso Girls και των G.R.L., ενώ συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι LMFAO, ο CeeLo Green και η δημιουργός των Pussycat Dolls, Robin Antin.
Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 2011 με τη συμμετοχή της στο «Party Rock Anthem» των LMFAO, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της.
Ξεκίνησε τη διαδρομή της με τις Paradiso Girls, με το single «Patron Tequila» να σημειώνει επιτυχία στα dance charts, πριν το συγκρότημα διαλυθεί το 2010. Στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία, κυκλοφορώντας τραγούδια όπως τα «I Wish I Wish» και «Hurricane», ενώ συμμετείχε και σε έργα καλλιτεχνών της διεθνούς pop σκηνής.
Το 2013 εντάχθηκε στο συγκρότημα G.R.L., το οποίο γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Vacation», «Ugly Heart» και «Wild Wild Love» σε συνεργασία με τον Pitbull. Η πορεία του συγκροτήματος διακόπηκε το 2015, μετά τον θάνατο της Σιμόν Μπάτλ, με τα μέλη να διαλύουν επίσημα το γκρουπ.
Το 2016 συνέχισε τη σόλο καριέρα της, ενώ συμμετείχε και στην επανένωση των G.R.L. για σύντομο διάστημα. Ένα χρόνο αργότερα δημιούργησε το μουσικό ντουέτο BENNETT μαζί με τον αδελφό της Ράιαν, κινούμενη σε ήχους folk, country και rock.
Η Λόρεν Μπένετ ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή της και την παρουσία της στην pop σκηνή της δεκαετίας του 2010, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή μουσική βιομηχανία.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια αφήνει πίσω της μια κόρη, την εξάχρονη Χάρλοου, την οποία απέκτησε με τον χορευτή και ηθοποιό του «Footloose», Κένι Γουόρμαλντ.
Ποια ήταν η Λόρεν Μπένετ
Η Λόρεν Μπένετ, γεννημένη στις 24 Ιουνίου 1989, ήταν Αγγλίδα τραγουδίστρια που έγινε γνωστή τόσο μέσα από τη συμμετοχή της σε γυναικεία συγκροτήματα όσο και από τις διεθνείς συνεργασίες της. Υπήρξε μέλος των Paradiso Girls και των G.R.L., ενώ συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι LMFAO, ο CeeLo Green και η δημιουργός των Pussycat Dolls, Robin Antin.
Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 2011 με τη συμμετοχή της στο «Party Rock Anthem» των LMFAO, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της.
Ξεκίνησε τη διαδρομή της με τις Paradiso Girls, με το single «Patron Tequila» να σημειώνει επιτυχία στα dance charts, πριν το συγκρότημα διαλυθεί το 2010. Στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία, κυκλοφορώντας τραγούδια όπως τα «I Wish I Wish» και «Hurricane», ενώ συμμετείχε και σε έργα καλλιτεχνών της διεθνούς pop σκηνής.
Το 2013 εντάχθηκε στο συγκρότημα G.R.L., το οποίο γνώρισε επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Vacation», «Ugly Heart» και «Wild Wild Love» σε συνεργασία με τον Pitbull. Η πορεία του συγκροτήματος διακόπηκε το 2015, μετά τον θάνατο της Σιμόν Μπάτλ, με τα μέλη να διαλύουν επίσημα το γκρουπ.
Το 2016 συνέχισε τη σόλο καριέρα της, ενώ συμμετείχε και στην επανένωση των G.R.L. για σύντομο διάστημα. Ένα χρόνο αργότερα δημιούργησε το μουσικό ντουέτο BENNETT μαζί με τον αδελφό της Ράιαν, κινούμενη σε ήχους folk, country και rock.
Η Λόρεν Μπένετ ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή της και την παρουσία της στην pop σκηνή της δεκαετίας του 2010, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη διεθνή μουσική βιομηχανία.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια αφήνει πίσω της μια κόρη, την εξάχρονη Χάρλοου, την οποία απέκτησε με τον χορευτή και ηθοποιό του «Footloose», Κένι Γουόρμαλντ.
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