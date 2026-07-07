Πέθανε στα 37 της η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem» Λόρεν Μπένετ

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Λόρεν Μπένετ / Shutterstock

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Σε ηλικία 37 ετών πέθανε η τραγουδίστρια του «Party Rock Anthem»Η τραγουδίστρια, η οποία υπήρξε μέλος του συγκροτήματος GRL και συνεργάτιδα των LMFAO, άφησε την τελευταία της πνοή στο Κεντ της Αγγλίας στις 29 Μαΐου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που εξασφάλισε η Daily Mail.Οι πρώην συναδέλφοι της επιβεβαίωσαν τον θάνατό της με μια συγκινητική ανακοίνωση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στην οποία ανέφεραν: «Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την απώλεια της αγαπημένης μας Λόρεν. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε πόσο πολλά σήμαινε για εμάς. Θα κρατάμε για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Το όμορφο πνεύμα της άγγιξε τόσες ζωές και θα μας λείψει βαθιά και θα την αγαπάμε για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Λόρεν. Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Τα κορίτσια σου, Em, Tash και P».Τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια.Η 37χρονη κηδεύτηκε σε ιδιωτική τελετή μνήμης στο Λονδίνο. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λόρεν Μπένετ την οδήγησαν στην τελευταία της κατοικία πριν από περίπου μιάμιση εβδομάδα.Ο θάνατός της συνέβη 12 χρόνια μετά την αυτοκτονία της συναδέλφου της στους GRL, Σιμόν Μπάτλ, σε ηλικία 25 ετών.Η Μπάτλ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2014 και στις 2 Ιουνίου 2015 το συγκρότημα διαλύθηκε επίσημα. Την ίδια χρονιά, λίγους μήνες μετά την αυτοκτονία της νεαρής, η Μπένετ είχε εκφράσει τη θλίψη της για την απώλειά της μιλώντας στο People: «Δεν μπορείς ποτέ να προετοιμαστείς για κάτι τέτοιο», είχε πει.Όπως συμπλήρωνε: «Ήμασταν σε πρόβες την προηγούμενη μέρα, μαθαίναμε χορογραφία για το σόου μας και την επόμενη ξεκινήσαμε κανονικά τη μέρα μέχρι που δεχτήκαμε το τηλεφώνημα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Νομίζω καμία μας δεν μπορεί. Είναι περίεργο που καθόμαστε εδώ και μιλάμε γι’ αυτό».