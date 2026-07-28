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Τρομακτικό βίντεο: Δείτε τη στιγμή που κόβεται καλώδιο σε παιχνίδι λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό, τραυματίστηκαν δύο έφηβοι
Τρομακτικό βίντεο: Δείτε τη στιγμή που κόβεται καλώδιο σε παιχνίδι λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό, τραυματίστηκαν δύο έφηβοι
Μόλις ακινητοποιήθηκε η κάψουλα, οι επιβάτες με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής κατέβηκαν προσεκτικά προκειμένου να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) σε λούνα παρκ στο Νέο Μεξικό, όταν το καλώδιο ενός παιχνιδιού τύπου μπάντζι τζάμπινγκ κόπηκε όσο η κάψουλα με δύο εφήβους βρισκόταν στον αέρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με δύναμη σε σιδερένια κολόνα του παιχνιδιού και να τραυματιστούν οι επιβάτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Sunland Park το ατύχημα συνέβη παιχνίδι «Southwest Slinger» στο Western Playland. «Ένας άνδρας και μια γυναίκα, αμφότεροι στα τέλη της εφηβείας, εξετάστηκαν από το προσωπικό της πυροσβεστικής. Και οι δύο έφεραν ελαφρά τραύματα, αλλά αρνήθηκαν τη μεταφορά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Μετά τη δυσλειτουργία του παιχνιδιού οι επιβάτες φαίνεται να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ η κάψουλα κρέμεται κρέμεται στον αέρα. Αφού ακινητοποιήθηκε, οι επιβάτες με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής κατέβηκαν προσεκτικά προκειμένου να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες.
Το λούνα παρκ Western Playland επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η διαδρομή παραμένει κλειστή για επιθεώρηση. «Το Southwest Slinger τέθηκε αμέσως εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο και θα παραμείνει κλειστό ενώ πραγματοποιείται διεξοδική εξέταση σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κατασκευαστικούς εταίρους. Η ασφάλεια των επισκεπτών και των υπαλλήλων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας».
Το Western Playland είναι ένα λούνα παρκ έκτασης 25 στρεμμάτων που διαθέτει μια ποικιλία από οικογενειακές και συναρπαστικές διαδρομές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πάρκου. Λειτουργεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια και αυτοχαρακτηρίζεται ως «ορόσημο και βασικό στοιχείο της κοινότητας του νοτιοδυτικού τμήματος».
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Sunland Park το ατύχημα συνέβη παιχνίδι «Southwest Slinger» στο Western Playland. «Ένας άνδρας και μια γυναίκα, αμφότεροι στα τέλη της εφηβείας, εξετάστηκαν από το προσωπικό της πυροσβεστικής. Και οι δύο έφεραν ελαφρά τραύματα, αλλά αρνήθηκαν τη μεταφορά», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Μετά τη δυσλειτουργία του παιχνιδιού οι επιβάτες φαίνεται να παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ η κάψουλα κρέμεται κρέμεται στον αέρα. Αφού ακινητοποιήθηκε, οι επιβάτες με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής κατέβηκαν προσεκτικά προκειμένου να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες.
Το λούνα παρκ Western Playland επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η διαδρομή παραμένει κλειστή για επιθεώρηση. «Το Southwest Slinger τέθηκε αμέσως εκτός λειτουργίας ως προληπτικό μέτρο και θα παραμείνει κλειστό ενώ πραγματοποιείται διεξοδική εξέταση σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κατασκευαστικούς εταίρους. Η ασφάλεια των επισκεπτών και των υπαλλήλων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας».
Το Western Playland είναι ένα λούνα παρκ έκτασης 25 στρεμμάτων που διαθέτει μια ποικιλία από οικογενειακές και συναρπαστικές διαδρομές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πάρκου. Λειτουργεί εδώ και πάνω από 50 χρόνια και αυτοχαρακτηρίζεται ως «ορόσημο και βασικό στοιχείο της κοινότητας του νοτιοδυτικού τμήματος».
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