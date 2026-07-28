Όλα τα βλέμματα στην κόρη του Κιμ Κιμ Γιονγκ Ουν, η εμφάνιση που ενισχύει τα σενάρια διαδοχής

Πρώτη συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τον Πόλεμο της Κορέας





Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του απέτισαν φόρο τιμής στους πεσόντες, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκέπτεται στρατιωτικά νεκροταφεία, να συναντά βετεράνους και να καταθέτει λουλούδια στους τάφους ανταρτών της πρώτης γενιάς. Παράλληλα, επανέλαβε τον πάγιο ισχυρισμό της Πιονγκγιάνγκ ότι η







Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πόλεμος της Κορέας ολοκληρώθηκε με συμφωνία ανακωχής και όχι με συνθήκη ειρήνης, με αποτέλεσμα η Βόρεια και η Νότια Κορέα να παραμένουν μέχρι σήμερα τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση.





Ολοένα και πιο κεντρικός ο δημόσιος ρόλος της Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειξαν την Τζου Άε να περπατά δίπλα στον πατέρα της, να βρίσκεται στο επίκεντρο των τελετουργικών σχηματισμών και να χαιρετά μαζί του ηλικιωμένους βετεράνους, εικόνες που ενισχύουν την προβολή της ως κεντρικού προσώπου της ηγετικής οικογένειας.



Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις της επετείου της ανακωχής, καθώς και για την πρώτη της επίσκεψη στο Νεκροταφείο Μαρτύρων του Πολέμου για την Απελευθέρωση της Πατρίδας και στο Νεκροταφείο Μαρτύρων της Επανάστασης.



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Την ίδια ώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας εκτιμά, επικαλούμενη «αξιόπιστες πληροφορίες», ότι η Τζου Άε έχει ουσιαστικά έχει αναδειχθεί ως η πιθανότερη διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται κυρίως στις ολοένα συχνότερες και πιο προβεβλημένες δημόσιες εμφανίσεις της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.



#Video |Corea del Norte conmemora el 73.º aniversario del armisticio con Kim Jong‑un y su hija Ju‑ae en primera línea



🇰🇵 Corea del Norte celebró el 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, conocido en el país como el Día de la Victoria, con actos solemnes… pic.twitter.com/1t5kCyDrDu — Alma Plus Tv (@almaplustv) July 28, 2026 Στο πλευρό του πατέρα της εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά η 14χρονη Τζου Άε , κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν , κατά τις εκδηλώσεις για την 73η επέτειο της ανακωχής που τερμάτισε τις εχθροπραξίες του Πολέμου της Κορέας το 1953.Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του απέτισαν φόρο τιμής στους πεσόντες, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκέπτεται στρατιωτικά νεκροταφεία, να συναντά βετεράνους και να καταθέτει λουλούδια στους τάφους ανταρτών της πρώτης γενιάς. Παράλληλα, επανέλαβε τον πάγιο ισχυρισμό της Πιονγκγιάνγκ ότι η Βόρεια Κορέα πέτυχε μια «μεγάλη νίκη» στον πόλεμο του 1950-1953.Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ήταν η πρώτη φορά που η Τζου Άε συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις για την ανακωχή, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια παρουσία της.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πόλεμος της Κορέας ολοκληρώθηκε με συμφωνία ανακωχής και όχι με συνθήκη ειρήνης, με αποτέλεσμα η Βόρεια και η Νότια Κορέα να παραμένουν μέχρι σήμερα τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση.Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειξαν την Τζου Άε να περπατά δίπλα στον πατέρα της, να βρίσκεται στο επίκεντρο των τελετουργικών σχηματισμών και να χαιρετά μαζί του ηλικιωμένους βετεράνους, εικόνες που ενισχύουν την προβολή της ως κεντρικού προσώπου της ηγετικής οικογένειας.Το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας επισήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις της επετείου της ανακωχής, καθώς και για την πρώτη της επίσκεψη στο Νεκροταφείο Μαρτύρων του Πολέμου για την Απελευθέρωση της Πατρίδας και στο Νεκροταφείο Μαρτύρων της Επανάστασης.Την ίδια ώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας εκτιμά, επικαλούμενη «αξιόπιστες πληροφορίες», ότι η Τζου Άε έχει ουσιαστικά έχει αναδειχθεί ως η πιθανότερη διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται κυρίως στις ολοένα συχνότερες και πιο προβεβλημένες δημόσιες εμφανίσεις της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.





Μήνυμα και προς το Πεκίνο Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε επίσης το νεκροταφείο των Κινέζων εθελοντών στρατιωτών και απέτισε φόρο τιμής στον τάφο του Μάο Ανγίνγκ, γιου του Μάο Τσε Τουνγκ.



Σύμφωνα με το KCNA, η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται ως ακόμη μία ένδειξη της σταδιακής αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ της Πιονγκγιάνγκ και του Πεκίνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες εμφανίζονται να ενισχύουν εκ νέου τους πολιτικούς και διπλωματικούς τους δεσμούς.