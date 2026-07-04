Ιωάννα Τούνη: Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου
Ιωάννα Τούνη: Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου
Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις, έγραψε η influencer
Ένα σχόλιο, με αφορμή την κριτική που συχνά δέχεται, έκανε η Ιωάννα Τούνη και αναφερόμενη στην αναγνώριση της αξίας της, εξέφρασε την άποψη ότι αυτή θα της αποδοθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφού φύγει από τη ζωή.
Η influencer δημοσίευσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίστηκε να ποζάρει στο Μπαλί, όπου ταξίδεψε πρόσφατα. Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε πως συχνά οι άνθρωποι σχολιάζουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους, και όταν πεθάνουν, τότε γίνεται αντιληπτή η αξία τους.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις» και πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφερόμενη στον εαυτό της: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες».
Δείτε το βίντεο
Η influencer δημοσίευσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίστηκε να ποζάρει στο Μπαλί, όπου ταξίδεψε πρόσφατα. Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε πως συχνά οι άνθρωποι σχολιάζουν και κρίνουν αρνητικά τους άλλους, και όταν πεθάνουν, τότε γίνεται αντιληπτή η αξία τους.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις» και πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφερόμενη στον εαυτό της: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Μετα θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες😅❤️@Bubblegun #φοργιου #μπεςφοργιου #jtouni #viral♬ Adam & Eve - Light & Noizy
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