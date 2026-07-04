Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή στα βραβεία Mad: Συμπεριφέρθηκε με πολύ μαγκιά, μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα
Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή στα βραβεία Mad: Συμπεριφέρθηκε με πολύ μαγκιά, μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα
Τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε, σχολίασε ο ράπερ
Στη στάση της Δέσποινας Βανδή σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία Mad, αναφέρθηκε ο Mente Fuerte, εξηγώντας πως εκτίμησε το γεγονός ότι η τραγουδίστρια τον υπερασπίστηκε, όταν συνέβη μία αδικία στο πρόσωπό του.
Ο ράπερ ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτη του επαφή με τη Δέσποινα Βανδή, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί στην απονομή των Mad VMA.
Αναφερόμενος στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Πανσέληνος», αλλά και στη στάση της στα μουσικά βραβεία, ο Mente Fuerte είπε: «Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα, δεν άλλαξε τίποτα, όμως μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκό παιδί. Κάναμε το βιντεοκλίπ και αγκαλιαστήκαμε. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά. Είπε κάποιος κάτι για εμένα, ότι "δεν του δίνω το βραβείο" και του λέει "φύγε εσύ"» και πρόσθεσε «έχω να τα πω καιρό με τη Δέσποινα, αλλά μιλάμε».
Δείτε το βίντεο
Ο ράπερ ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτη του επαφή με τη Δέσποινα Βανδή, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί στην απονομή των Mad VMA.
Αναφερόμενος στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Πανσέληνος», αλλά και στη στάση της στα μουσικά βραβεία, ο Mente Fuerte είπε: «Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα, δεν άλλαξε τίποτα, όμως μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκό παιδί. Κάναμε το βιντεοκλίπ και αγκαλιαστήκαμε. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά. Είπε κάποιος κάτι για εμένα, ότι "δεν του δίνω το βραβείο" και του λέει "φύγε εσύ"» και πρόσθεσε «έχω να τα πω καιρό με τη Δέσποινα, αλλά μιλάμε».
Δείτε το βίντεο
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