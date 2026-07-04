Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή στα βραβεία Mad: Συμπεριφέρθηκε με πολύ μαγκιά, μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα
GALA
Mente Fuerte Δέσποινα Βανδή Mad VMA

Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή στα βραβεία Mad: Συμπεριφέρθηκε με πολύ μαγκιά, μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα

Τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε, σχολίασε ο ράπερ

Mente Fuerte για Δέσποινα Βανδή στα βραβεία Mad: Συμπεριφέρθηκε με πολύ μαγκιά, μπήκε μπροστά όταν κάποιος είπε κάτι για εμένα
Ιωάννα Μαρίνου
Στη στάση της Δέσποινας Βανδή σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία Mad, αναφέρθηκε ο Mente Fuerte, εξηγώντας πως εκτίμησε το γεγονός ότι η τραγουδίστρια τον υπερασπίστηκε, όταν συνέβη μία αδικία στο πρόσωπό του.

Ο ράπερ ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτη του επαφή με τη Δέσποινα Βανδή, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί στην απονομή των Mad VMA.

Αναφερόμενος στη συνεργασία τους για το τραγούδι «Πανσέληνος», αλλά και στη στάση της στα μουσικά βραβεία, ο Mente Fuerte είπε: «Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα, δεν άλλαξε τίποτα, όμως μετά από μία ώρα κατάλαβα ότι είναι πολύ γλυκό παιδί. Κάναμε το βιντεοκλίπ και αγκαλιαστήκαμε. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά. Είπε κάποιος κάτι για εμένα, ότι "δεν του δίνω το βραβείο" και του λέει "φύγε εσύ"» και πρόσθεσε «έχω να τα πω καιρό με τη Δέσποινα, αλλά μιλάμε».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης