Μελίνα Ασλανίδου για την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα και η συμβουλή της Μαρινέλλας: Ντρεπόμουν, ήμουν πολύ τρομαγμένη
Μελίνα Ασλανίδου για την πρώτη φορά που τραγούδησε στην Αθήνα και η συμβουλή της Μαρινέλλας: Ντρεπόμουν, ήμουν πολύ τρομαγμένη
Τραγούδησα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα, κάτω από τη σκηνή ήταν η Μαρινέλλα και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, είπε
Την πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε μαγαζί της Αθήνας, περιέγραψε η Μελίνα Ασλανίδου, ενώ μοιράστηκε και τη συμβουλή που της είχε δώσει η Μαρινέλλα, καθώς είχε αντιληφθεί το άγχος της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Πιο συγκεκριμένα, θυμήθηκε την εποχή που τραγούδησε σε σκηνή της Αθήνας, στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα.
Τότε όπως είπε, την είχαν δει μεταξύ πολύ σημαντικών καλλιτεχνών η Μαρινέλλα και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, με την αείμνηστη τραγουδίστρια να της επισημαίνει, να μην κοιτάει χαμηλά λόγω του άγχους της.
Περιγράφοντας την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα, η Μελίνα Ασλανίδου σχολίασε: «Η Μαρινέλλα μου είχε πει ότι έχω πολύ ωραία φωνή, αλλά να μην κοιτάω τα πόδια μου. Αυτό μου το είπε την πρώτη φορά που τραγούδησα στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα. Τραγουδούσα το “Τι σου ‘κανα και πίνεις”, που με αυτό με γνώρισε και όλη η Ελλάδα. Από κάτω ήταν η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ντρεπόμουν που ήταν όλοι αυτοί εκεί και κοίταζα κάτω, ήμουν πολύ τρομαγμένη. Και που τραγούδησα πολύ ήταν».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα. Πιο συγκεκριμένα, θυμήθηκε την εποχή που τραγούδησε σε σκηνή της Αθήνας, στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα.
Τότε όπως είπε, την είχαν δει μεταξύ πολύ σημαντικών καλλιτεχνών η Μαρινέλλα και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, με την αείμνηστη τραγουδίστρια να της επισημαίνει, να μην κοιτάει χαμηλά λόγω του άγχους της.
Περιγράφοντας την πρώτη της εμφάνιση στην Αθήνα, η Μελίνα Ασλανίδου σχολίασε: «Η Μαρινέλλα μου είχε πει ότι έχω πολύ ωραία φωνή, αλλά να μην κοιτάω τα πόδια μου. Αυτό μου το είπε την πρώτη φορά που τραγούδησα στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα. Τραγουδούσα το “Τι σου ‘κανα και πίνεις”, που με αυτό με γνώρισε και όλη η Ελλάδα. Από κάτω ήταν η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ντρεπόμουν που ήταν όλοι αυτοί εκεί και κοίταζα κάτω, ήμουν πολύ τρομαγμένη. Και που τραγούδησα πολύ ήταν».
Δείτε το βίντεο
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