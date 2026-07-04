Adele: Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον γιο μου μέσα από τη Formula 1, φτάνουμε στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς
Adele: Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον γιο μου μέσα από τη Formula 1, φτάνουμε στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς
Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το κοινό τους ενδιαφέρον για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό έχει ενισχύσει τη μεταξύ τους σχέση
Στην ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο της μέσα από την κοινή τους αγάπη για τη Formula 1 αναφέρθηκε η Adele, σημειώνοντας ότι δεν περίμενε πως το συγκεκριμένο ενδιαφέρον θα τους έφερνε τόσο κοντά, σε σημείο μάλιστα να συζητούν και να διαφωνούν για οδηγούς.
Η 38χρονη τραγουδίστρια επισκέφτηκε το McLaren Mastercard F1 Team σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τη McLaren Racing, μίλησε για το ενδιαφέρον του 13χρονου γιου της, Angelo για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Η Adele περιέγραψε ότι δεν περίμενε πως θα δημιουργούσε έναν τόσο έντονο δεσμό με τον έφηβο γιο της μέσα από ένα τόσο συγκεκριμένο ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι συχνά συζητούν, ενώ μερικές φορές διαφωνούν για οδηγούς της Formula 1. «Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου μέσα από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα».
Όπως ανέφερε, ο Angelo «είναι πολύ μέσα στα καρτ και σε τέτοια πράγματα», εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του ξεκίνησε ύστερα από δική του πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια. «Δεν ξέρω πολλούς εφήβους σήμερα που να έχουν πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πραγματικά να το ενθαρρύνω», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η Adele πρόσθεσε ότι ο γιος της είναι «κολλημένος» με το άθλημα, τονίζοντας: «Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις κι εσύ σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον».
Η Adele έχει στο παρελθόν εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη Formula 1, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 είχε παρακολουθήσει το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκεπτόμενη και τα paddock της Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει τον γιο της Angelo με τον πρώην σύζυγό της Σάιμον Κονέκι.
Η 38χρονη τραγουδίστρια επισκέφτηκε το McLaren Mastercard F1 Team σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τη McLaren Racing, μίλησε για το ενδιαφέρον του 13χρονου γιου της, Angelo για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Η Adele περιέγραψε ότι δεν περίμενε πως θα δημιουργούσε έναν τόσο έντονο δεσμό με τον έφηβο γιο της μέσα από ένα τόσο συγκεκριμένο ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι συχνά συζητούν, ενώ μερικές φορές διαφωνούν για οδηγούς της Formula 1. «Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον σχεδόν 14χρονο γιο μου μέσα από κάτι που έχει τόσο πάθος, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αλλά είναι ωραίο να έχεις αυτή την αλληλεπίδραση με έναν έφηβο το 2026. Δεν το περίμενα».
Όπως ανέφερε, ο Angelo «είναι πολύ μέσα στα καρτ και σε τέτοια πράγματα», εξηγώντας ότι η ενασχόλησή του ξεκίνησε ύστερα από δική του πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια. «Δεν ξέρω πολλούς εφήβους σήμερα που να έχουν πραγματικό πάθος, οπότε προσπαθώ πραγματικά να το ενθαρρύνω», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η Adele πρόσθεσε ότι ο γιος της είναι «κολλημένος» με το άθλημα, τονίζοντας: «Όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις κι εσύ σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον».
Η Adele έχει στο παρελθόν εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη Formula 1, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 είχε παρακολουθήσει το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκεπτόμενη και τα paddock της Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει τον γιο της Angelo με τον πρώην σύζυγό της Σάιμον Κονέκι.
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