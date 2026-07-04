Adele: Δεν περίμενα ότι θα δεθώ με τον γιο μου μέσα από τη Formula 1, φτάνουμε στο σημείο να τσακωνόμαστε για οδηγούς

Angelo

Η Adele περιέγραψε ότι δεν περίμενε πως θα δημιουργούσε έναν τόσο έντονο δεσμό με τον έφηβο γιο της μέσα από ένα τόσο συγκεκριμένο ενδιαφέρον, σημειώνοντας ότι συχνά συζητούν, ενώ μερικές φορές διαφωνούν για οδηγούς της Formula 1.

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ανέφερε, προσθέτοντας

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