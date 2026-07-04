Μικ Τζάγκερ για τη συνεργασία με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones: Ήταν πολύ εύκολη





Ο Μακάρτνεϊ συμμετέχει στον δίσκο, που αναμένεται να στις 10 Ιουλίου, παίζοντας μπάσο στο τραγούδι «Covered In You». χαρακτήρισε ο Μικ Τζάγκερ τη συνεργασία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones , «Foreign Tongues».Ο Μακάρτνεϊ συμμετέχει στον δίσκο, που αναμένεται να στις 10 Ιουλίου, παίζοντας μπάσο στο τραγούδι «Covered In You».

Πολύ εύκοληΣε συνέντευξή του στο NME, ο frontman των Rolling Stones αναφέρθηκε στη στιγμή που μπήκαν μαζί στο στούντιο, λέγοντας: «Προφανώς γνωρίζω τον Πολ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μας είναι άγνωστος, αλλά δεν είχε παίξει ποτέ ξανά μπάσο μαζί μας. Είναι κάτι διαφορετικό ξέρεις».Ο Τζάγκερ αποκάλυψε επίσης τη συζήτηση που είχε με τον παραγωγό Άντι Γουάτ πριν από την ηχογράφηση: «'Λες να του αρέσει; Γιατί είναι ένα πανκ τραγούδι και θέλω παραμορφωμένο μπάσο. Θα είναι απλό, χωρίς πολλά πολλά'. Και ο Πολ έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μέσα σε περίπου 10 λεπτά».Από την πλευρά του, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε μιλήσει τον Μάιο στο ίδιο μέσο για την εμπειρία της συνεργασίας του με τους Rolling Stones, τονίζοντας ότι ένιωσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο «Covered In You». «Θα μπορούσε κανείς να πει: "Ναι, εντάξει, και τι έγινε;". Αλλά για εμένα λειτούργησε αντίστροφα», ανέφερε, περιγράφοντας όσα έζησε στο στούντιο.Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν κάπως έτσι: "Ουάου, εκεί είναι ο Μικ, ο Κιθ και ο Ρόνι!". Ήταν συναρπαστικό. Το εξαιρετικό της υπόθεσης ήταν ότι το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να παίξω μπάσο και να μην κάνω λάθη, οπότε όλα πήγαν καλά», ενώ συμπλήρωσε: «Γύρισα σπίτι εκείνη τη μέρα και έλεγα σε όλους: "Μόλις έπαιξα με τους Stones!". Χάρηκα που δεν το είδα μπλαζέ. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Δεν παίζουν και πολλοί με τους Stones!».Αυτή η συνεργασία των δύο μουσικών δεν είναι η πρώτη. Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε το 1963, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Τζον Λένον έγραψαν το «I Wanna Be Your Man», που αποτέλεσε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία των Rolling Stones. Ακολούθησε η κοινή εμφάνιση των Beatles και των Rolling Stones το 1968 στο «Yer Blues», ενώ περίπου 20 χρόνια αργότερα ο Μικ Τζάγκερ ήταν εκείνος που προλόγισε την ένταξη των Beatles στο Rock & Roll Hall of Fame.Στο «Foreign Tongues» συμμετέχουν επίσης ο Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure, ο Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers και ο Στιβ Γουίνγουντ.: Shutterstock