«Τζόγος» με το μέλλον του Πούτιν: Πόνταραν $400.000 πως θα «πέσει» ως το τέλος του έτους - Αποκαθήλωση μέσα σε 3 χρόνια βλέπει το Forbes

Μυστήριο με παίκτη στο Polymarket που πήγε κόντρα στο ρεύμα και πόνταρε στην πτώση του Ρώσου προέδρου - Δύο σενάρια που μπορούν να φέρουν το πολιτικό τέλος του Πούτιν, ανέλυσε το Forbes, θυμίζοντας... τον Τσαουσέσκου

από τις πιο δύσκολες περιόδους (ίσως τη δυσκολότερη) στα συνολικά 22 χρόνια (τα 14 διαδοχικά) που βρίσκεται στον προεδρικό θώκο της Ρωσίας, βιώνει ο



Χτυπήματα στη Μόσχα και γύρω από αυτή, κοντά στο Κρεμλίνο, στην Αγία Πετρούπολη και στην



Την ίδια στιγμή, ο Πούτιν αναγνωρίζει τις δυσκολίες, παραδέχεται το ενεργειακό ζόρι και στέλνει μηνύματα στην, απασχολημένη με το Ιράν, Ουάσινγκτον... να τον ξαναθυμηθεί για να καθίσουν πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.



Οι ψίθυροι για τις αντοχές του 74χρονου Ρώσου προέδρου εντείνονται και το πολιτικό του μέλλον φαίνεται πως έχει αρχίσει να απασχολεί ακόμα και όσους ασχολούνται με τον τζόγο! Σε αυτό το πλαίσιο, ένας ανώνυμος χρήστης φέρεται να πόνταρε 400.000 δολάρια στην πλατφόρμα κρυπτοστοιχημάτων Polymarket, προβλέποντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα είναι πρόεδρος της Ρωσίας στο τέλος του 2026.



που ανέδειξε πρώτο το NBC News, έγινε από ανώνυμο λογαριασμό στο Polymarket με το όνομα χρήστη «ZnotluvuiSamez» και φωτογραφία προφίλ την ουκρανική σημαία. Ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει πολλά στοιχήματα που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία, όμως το μεγαλύτερο με διαφορά είναι ύψους 409.000 δολαρίων σε πονταρίσματα στη λέξη «Yes», στο ερώτημα: «Θα απομακρυνθεί ο Πούτιν από την προεδρία της Ρωσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026;». Μάλιστα, το τελευταίο ποντάρισμα είχε αξία 50.000 δολαρίων και μπήκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης.



Το στοίχημα πηγαίνει κόντρα στην γενικλή αίσθηση που υπάρχει αγορά, καθώς οι παίκτες θεωρούν ότι, παρά τις τρέχουσες συνθήκες, υπάρχει μόλις 12% πιθανότητα ο Πούτιν να χάσει την προεδρία της Ρωσίας πριν από το 2030.



Σύμφωνα με το NBC News, ο μυστηριώδης παίκτης θα μπορούσε να κερδίσει έως και 2,5 εκατ. δολάρια αν το στοίχημα επαληθευτεί.







Ο μυστηριώδης παίκτης φαίνεται να εντάχθηκε στο Polymarket τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ενώ ο λογαριασμός του συνδέεται με προφίλ στο X που δεν έχει καμία ανάρτηση.



Σύμφωνα με το Forbes, πάντως, ο Πούτιν οδεύει προς την πτώση



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Η τρέχουσα εικόνα του πολέμου γίνεται ολοένα και πιο επιβαρυντική για το Κρεμλίνο, υπονομεύοντας τη νομιμοποίηση του Ρώσου προέδρου, ενώ την ίδια στιγμή, η εσωτερική δυσαρέσκεια ενισχύεται, όπως δείχνει και το viral βίντεο ενός Ρώσου στρατιωτικού blogger που προειδοποίησε για ανταρσία.



Η δημόσια οργή μεγαλώνει εξαιτίας της αναγκαστικής στρατολόγησης και των ελλείψεων, ενώ οι ιστορικές αναλογίες με προηγούμενες αλλαγές καθεστώτων λόγω αποτυχημένων πολέμων επιστρέφουν στο προσκήνιο. Οι ελίτ, φοβούμενες πλέον για την ίδια τους την ασφάλεια, μπορεί να κινηθούν εναντίον του, ανοίγοντας ακόμη και το ενδεχόμενο εσωτερικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας του Πούτιν.



Τα σενάρια που παραθέτει, σε ανάλυσή του το Forbes, για το τέλος του Πούτιν, κυμαίνονται από μια γρήγορη δολοφονία έως μια δίκη-παρωδία, με πιθανούς καταλύτες νέες ουκρανικές επιθέσεις, εσωτερική αναταραχή ή απόσυρση της στήριξης της Κίνας. Η πτώση του προβλέπεται μέσα στην επόμενη τριετία.



Ο Πούτιν βρίσκεται σε κρίσιμη θέση σε πολλά μέτωπα. Λόγω των συνεχών ουκρανικών επιθέσεων με drones τους τελευταίους μήνες, η Κριμαία έχει σχεδόν αποκοπεί από τις προμήθειες καυσίμων. Οι εικόνες με ουρές αυτοκινήτων πολλών χιλιομέτρων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χερσόνησο εν μέσω της τουριστικής περιόδου δημιουργούν μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για τη Μόσχα.



Οι Ρώσοι έχουν πλέον έναν τελευταίο βασικό διάδρομο ανεφοδιασμού: τη γέφυρα του Κερτς, ένα κατασκεύασμα με τεράστιο συμβολισμό, που έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις αλλά - για την ώρα - παραμένει όρθιο. Τα φορτηγά που μεταφέρουν καύσιμα μέσω της γέφυρας αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευάλωτο στόχο, καθώς ένα επιτυχημένο πλήγμα θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια έκρηξη. Και, σύμφωνα με πηγές από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, αυτή η σκέψη ζυμώνεται μέρα με τη μέρα.



Η στρατιωτική περιπέτεια που ξεκίνησε η Μόσχα στην Ουκρανία πριν από 4,5 χρόνια, μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με καταστροφή. Ο Πούτιν δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά και όταν δεν μπορεί πλέον να ελέγξει ούτε τις άσχημες εικόνες που κυκλοφορούν παντού, οι συνέπειες πολλαπλασιάζονται και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.



Μια(ίσως τη δυσκολότερη) στα συνολικά 22 χρόνια (τα 14 διαδοχικά) που βρίσκεται στον προεδρικό θώκο της Ρωσίας, βιώνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η πίεση τους τελευταίους μήνες είναι μεγάλη, καθώς η Ουκρανία, από την έναρξη της εισβολής στα εδάφη της τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι τα τέλη του 2025, πήρε, με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, τα μαθήματα που έπρεπε και τώρα έχει περάσει στην αντεπίθεση.και γύρω από αυτή, κοντά στο, στηνκαι στην Κριμαία. Κρίσιμες ενεργειακές υποδομές γίνονται παρανάλωμα πυρός, η παραγωγή ενεργειακών αποθεμάτων σταματάει και οι πολίτες σχηματίζουν ουρές στα πρατήρια καυσίμων για να προλάβουν να ανεφοδιαστούν.Την ίδια στιγμή, ο Πούτιν αναγνωρίζει τις δυσκολίες, παραδέχεται το ενεργειακό ζόρι και στέλνει μηνύματα στην, απασχολημένη με το Ιράν, Ουάσινγκτον... να τον ξαναθυμηθεί για να καθίσουν πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.εντείνονται και το πολιτικό του μέλλον φαίνεται πως έχει αρχίσει ναΣε αυτό το πλαίσιο, ένας ανώνυμος χρήστης φέρεται να πόνταρε 400.000 δολάρια στην πλατφόρμα κρυπτοστοιχημάτων Polymarket, προβλέποντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα είναι πρόεδρος της Ρωσίας στο τέλος του 2026.Το συγκεκριμένο στοίχημα,έγινε από ανώνυμο λογαριασμό στο Polymarket με το όνομα χρήστη «ZnotluvuiSamez» και φωτογραφία προφίλ την ουκρανική σημαία. Ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει πολλά στοιχήματα που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία, όμως«Θα απομακρυνθεί ο Πούτιν από την προεδρία της Ρωσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026;». Μάλιστα, το τελευταίο ποντάρισμα είχε αξία 50.000 δολαρίων και μπήκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης.Το στοίχημα πηγαίνει κόντρα στην γενικλή αίσθηση που υπάρχει αγορά, καθώς οι παίκτες θεωρούν ότι, παρά τις τρέχουσες συνθήκες, υπάρχει μόλις 12% πιθανότητα ο Πούτιν να χάσει την προεδρία της Ρωσίας πριν από το 2030.Σύμφωνα με το NBC News, ο μυστηριώδης παίκτης θα μπορούσε να κερδίσει έως και 2,5 εκατ. δολάρια αν το στοίχημα επαληθευτεί.Το δεύτερο μεγαλύτερο ποντάρισμά του είναι ύψους 61.000 δολαρίων και αφορά την πρόβλεψη ότι η Ουκρανία θα ανακαταλάβει την Κριμαία έως το τέλος του έτους — ένα ενδεχόμενο που η αγορά αποτιμά επίσης με πιθανότητα μόλις 12%.Ο μυστηριώδης παίκτης φαίνεται να εντάχθηκε στο Polymarket τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ενώ ο λογαριασμός του συνδέεται με προφίλ στο X που δεν έχει καμία ανάρτηση.Σύμφωνα με το Forbes, πάντως, ο Πούτιν οδεύει προς την πτώσηΟ Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με υπαρξιακά προβλήματα σε πολλά επίπεδα.γίνεται ολοένα και πιο επιβαρυντική για το Κρεμλίνο, υπονομεύοντας τη νομιμοποίηση του Ρώσου προέδρου, ενώ την ίδια στιγμή, η εσωτερική δυσαρέσκεια ενισχύεται, όπως δείχνει και το viral βίντεο ενός Ρώσου στρατιωτικού blogger που προειδοποίησε για ανταρσία.εξαιτίας της αναγκαστικής στρατολόγησης και των ελλείψεων, ενώ οι ιστορικές αναλογίες με προηγούμενες αλλαγές καθεστώτων λόγω αποτυχημένων πολέμων επιστρέφουν στο προσκήνιο. Οι ελίτ, φοβούμενες πλέον για την ίδια τους την ασφάλεια, μπορεί να κινηθούν εναντίον του, ανοίγοντας ακόμη και το ενδεχόμενο εσωτερικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας του Πούτιν.Τα σενάρια που παραθέτει, σε ανάλυσή του το Forbes, για το τέλος του Πούτιν, κυμαίνονται από μια γρήγορη δολοφονία έως μια δίκη-παρωδία, με πιθανούς καταλύτες νέες ουκρανικές επιθέσεις, εσωτερική αναταραχή ή απόσυρση της στήριξης της Κίνας. Η πτώση του προβλέπεται μέσα στην επόμενη τριετία.Ο Πούτιν βρίσκεταιΛόγω των συνεχών ουκρανικών επιθέσεων με drones τους τελευταίους μήνες, η Κριμαία έχει σχεδόν αποκοπεί από τις προμήθειες καυσίμων. Οι εικόνες με ουρές αυτοκινήτων πολλών χιλιομέτρων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χερσόνησο εν μέσω της τουριστικής περιόδου δημιουργούν μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για τη Μόσχα.τη γέφυρα του Κερτς, ένα κατασκεύασμα με τεράστιο συμβολισμό, που έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις αλλά - για την ώρα - παραμένει όρθιο. Τα φορτηγά που μεταφέρουν καύσιμα μέσω της γέφυρας αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευάλωτο στόχο, καθώς ένα επιτυχημένο πλήγμα θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια έκρηξη. Και, σύμφωνα με πηγές από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, αυτή η σκέψη ζυμώνεται μέρα με τη μέρα.Η στρατιωτική περιπέτεια που ξεκίνησε η Μόσχα στην Ουκρανία πριν από 4,5 χρόνια, μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με καταστροφή. Ο Πούτιν δεν μπορεί να αποφύγει τη φθορά και όταν δεν μπορεί πλέον να ελέγξει ούτε τις άσχημες εικόνες που κυκλοφορούν παντού, οι συνέπειες πολλαπλασιάζονται και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.

Τα viral βίντεο και οι απειλές ενός βετεράνου Πριν από μερικές ημέρες, ο Ρώσος στρατιωτικός blogger Αλεξάντρ Λούνιν, βετεράνος της εισβολής στην Ουκρανία, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο προειδοποιούσε για ανταρσία και ζητούσε προσωπική τηλεοπτική συνάντηση με τον Πούτιν.



Υποστήριξε ότι του είχαν αποκαλυφθεί μυστικά από υψηλόβαθμα πρόσωπα, τα οποία έπρεπε να μεταφέρει στον Ρώσο πρόεδρο με το βίντεο να συγκεντρώνει περίπου 11 εκατομμύρια προβολές.



Στη συνέχεια δημοσίευσε δεύτερο βίντεο με πιο ήπιους τόνους, όμως ακολούθησε άλλο βίντεο από ομάδα στρατιωτών που τον στήριζαν και απειλούσαν ότι θα στρέψουν τα όπλα τους εναντίον αξιωματικών που, όπως έλεγαν, τους κακομεταχειρίζονταν.



Η μοίρα του Λούνιν ήταν, μάλλον, προδιαγεγραμμένη (συνελήφθη και βρίσκεται στη φυλακή) από τη στιγμή που αποφάσισε να προωθήσει αυτά τα βίντεο, ωστόσο η υπόθεσή αυτή ξυπνά έντονες μνήμες από την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν.



Την ίδια ώρα, βίντεο από ουκρανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις καυσίμων κοντά στη Μόσχα αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας κυκλοφορούν συνεχώς. Παράλληλα, διαδίδονται εικόνες γυναικών influencers που διαμαρτύρονται επειδή δεν μπορούν να βρουν καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους, αλλά και βίντεο από άνδρες στους δρόμους της Ρωσίας που φέρονται να οδηγούνται με τη βία στον στρατό.



Και αυτό που επισημαίνει το Forbes στην ανάλυσή του, είναι πως, ιστορικά, η αλλαγή καθεστώτος και η κατάρρευση της ρωσικής αυτοκρατορικής ισχύος συνέβησαν δύο φορές τον τελευταίο αιώνα εξαιτίας καταστροφικών πολέμων: του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και της εισβολής στο Αφγανιστάν.



Καθώς η πίεση στον Πούτιν αυξάνεται, οι ελίτ γύρω του αρχίζουν να σκέφτονται τη δική τους επιβίωση και βρίσκουν πρόσωπα όπως ο Λούνιν για να εκφράσουν τους φόβους τους. Η κοινωνία, από την πλευρά της, μπορεί να καταλήξει μόνο σε δύο συμπεράσματα: είτε ότι ο Πούτιν ευθύνεται είτε ότι οι άνθρωποι γύρω του τον απομονώνουν από την πραγματικότητα και τον εμποδίζουν να διορθώσει την κατάσταση.



Το «σενάριο Τσαουσέσκου» και η δίκη - παρωδία Το πώς θα έρθει το τέλος του Πούτιν εξαρτάται από το τι θα επιδιώξουν όσοι κινηθούν εναντίον του. Για το Forbes, μια γρήγορη εξόντωση και μια επακόλουθη «μάχη» για την ανάληψη της εξουσίας, θα εξουδετέρωνε τον κίνδυνο αντίδρασης των πιστών του, όμως θα αφαιρούσε από το κάδρο μια άλλη επιλογή: μια εικονική δίκη στην οποία θα του αποδίδονταν όλες οι ευθύνες για τα κακά της διακυβέρνησής του. Αυτό θα επέτρεπε στο σύστημα και στις υπόλοιπες ελίτ να παραμείνουν στη θέση τους.



Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «σενάριο Τσαουσέσκου», όταν ο Ρουμάνος δικτάτορας της εποχής του Ψυχρού Πολέμου εκτελέστηκε γρήγορα μαζί με τη σύζυγό του από στρατιωτικούς, ενώ πολλά στελέχη του παλιού καθεστώτος συνέχισαν να έχουν ρόλο στο νέο σύστημα.



Τέτοια σενάρια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία μετά τον πρόσφατο μυστηριώδη θάνατο του Σεργκέι Ιβάνοφ, επί χρόνια συμμάχου και φίλου του Πούτιν, στις 26 Ιουνίου σε ηλικία 73 ετών. Ο Ιβάνοφ θεωρούνταν για χρόνια πιθανός διάδοχός του. Ήταν μία από τις σπάνιες προσωπικότητες στην κορυφή της εξουσίας που είχε αρκετή δύναμη ώστε κατά καιρούς να ασκεί κριτική.



Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε γρήγορα τον θάνατό του, χωρίς να αναφέρει την αιτία. Ο Ιβάνοφ, κοντά στον Πούτιν από τη δεκαετία του 1970, είχε απομακρυνθεί κατά περιόδους από επίσημες θέσεις εξουσίας, αλλά παρέμενε με ισχυρές διασυνδέσεις στην FSB.



Τέτοια περιστατικά δημιουργούν προβλήματα για τον Πούτιν. Όταν πιθανοί αντίπαλοι εξαφανίζονται, άλλοι μπορεί να θεωρήσουν ότι κινδυνεύουν και να κινηθούν προληπτικά εναντίον του.



Με την παράνοια να αυξάνεται γύρω του, οτιδήποτε θα μπορούσε να πυροδοτήσει τις εξελίξεις: νέες θεαματικές ουκρανικές επιθέσεις στη Μόσχα, ελλείψεις τροφίμων, αποσχιστικές εξεγέρσεις σε περιοχές όπως το Ταταρστάν, το Μπασκορτοστάν ή η Τσετσενία, μια ουκρανική επιχείρηση στην Κριμαία.



Ο παράγων «Κίνα» Όμως, πάνω απ’ όλα, βρίσκεται η στάση της Κίνας. Αν το Πεκίνο αποφασίσει ότι ένας αποδυναμωμένος Πούτιν αποτελεί βάρος για τα συμφέροντά του, θα μπορούσε να συμβάλει στην πτώση του με διάφορους τρόπους: περιορίζοντας τη βοήθεια για τον πόλεμο ή αλλάζοντας τη στάση του απέναντι στη Σιβηρία.



Ήδη η Κίνα περιορίζει σημαντικά τη στήριξή της στη ρωσική οικονομία και έχει αρνηθεί να χρηματοδοτήσει τον αγωγό Siberia 2 που θα τη συνέδεε απευθείας με τη Ρωσία.



Οι ημέρες του Πούτιν, επισημαίνει το Forbes, είναι μετρημένες και αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί ή επιδεινωθεί, είναι πιθανό να ανατραπεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια...