Ασταμάτητη μηχανή παραγωγής ρεκόρ: Ο Μέσι ξεπέρασε τον Πελέ σε ιστορική επίδοση και πάει ολοταχώς για πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ 2026
Η Αργεντινή πήρε μια πολύ πιο αγχωτική πρόκριση από ό,τι θα περίμενε κανείς για τους «16» του Μουντιάλ, ωστόσο ο ηγέτης της και ένας από τους κορυφαίους της ιστορίας, την οδήγησε για άλλη μια φορά
Ξεκίνησε με χατ-τρικ στο πρώτο μόλις παιχνίδι της διοργάνωσης για την «Αλμπισελέστε» και έκτοτε έχει σκοράρει τουλάχιστον μια φορά σε όλα τα ματς που αγωνίστηκε. Ακόμα και σε αυτό που ο Λιονέλ Σκαλόνι τον άφησε στον πάγκο και τον πέρασε στο ματς ως αλλαγή. Τα ξημερώματα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ που έχει ήδη γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης ανέβασε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του με 20 τέρματα συνολικά (σε 30 αγώνες), ενώ από το πρώτο ματς των ομίλων έχει γίνει και ο γηραιότερος παίκτης που σημειώνει χατ-τρικ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.
12 - Lionel Messi has scored 12 goals in his last 8 World Cup matches:— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026
2022
⚽️v Australia
⚽️v Netherlands
⚽️v Croatia
⚽️⚽️v France
2026
⚽️⚽️⚽️v Algeria
⚽️⚽️v Austria
⚽️v Jordan
⚽️v Cabo Verde
Divine. pic.twitter.com/2ud277AqME
Μέχρι την έναρξη του αγώνα με την αφρικανική ομάδα έκπληξη του τουρνουά, ο Μέσι βρισκόταν δίπλα σε θρύλους όπως ο Ζαϊρζίνιο, ο Γκερντ Μίλερ κι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ως μέλος μιας εκλεκτής ομάδας ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει σε πέντε διαφορετικές φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Ιουλίου δεν χρειάστηκε πολύ ώρα για να βρει ξανά δίχτυα. Σκάρτη μισή ώρα αγώνα είχε περάσει όταν κατέβασε τη μπάλα με μαγικό τρόπο και σούταρε στον ουρανό των διχτύων του Βοζίνια για να γράψει το 1-0.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές φάσεις του Μουντιάλ, προσθέτοντας στη λίστα του και τη φάση των «32» με το τέρμα που πέτυχε στο 29ο λεπτό. Φυσικά, είναι κι η πρώτη διοργάνωση στην οποία υπάρχει φάση των «32», αφού οι ομάδες έγιναν φέτος 48 στο Μουντιάλ.
Για τα δικά του πολύ υψηλά στάνταρ, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει αντιμετωπίσει περισσότερες δυσκολίες στα νοκ άουτ παιχνίδια, όπου μετρά 6 γκολ σε 13 αγώνες. Ειδικά στη φάση των «16», έχει σκοράρει μόλις μία φορά σε πέντε συμμετοχές. Ίσως ένα καλό σημάδι για την Αίγυπτο, που περιμένει ως επόμενος αντίπαλός του στη φάση των «16».
Όπως συμβαίνει με πολλά από τα ρεκόρ του Μέσι σε Παγκόσμια Κύπελλα, έτσι κι αυτό ενδέχεται να... απειληθεί στο μέλλον από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη σκοράρει -και μάλιστα δύο φορές- στον αγώνα της φάσης των «32» με τη Σουηδία και χρειάζεται πλέον ένα γκολ στα προημιτελικά και ένα στα ημιτελικά για να γίνει κι εκείνος ο πρώτος παίκτης που θα έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές φάσεις ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.
30 - Lionel Messi llega a los 30 partidos jugados en Mundiales, siendo el primer futbolista en llegar a esta marca en la historia. Indeleble. pic.twitter.com/dECu1lemzu— OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026
Τα ρεκόρ για τον «εξωγήινο» Λιονέλ Μέσι δεν σταματούν εκεί όμως.
Ξεπέρασε και τον Πελέ ο Μέσι
Ο Αργεντινός είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει καταφέρει να σημειώσει τουλάχιστον επτά γκολ σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Είχε σκοράρει 7 φορές στα γήπεδα του Κατάρ το 2022, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο και ήδη στα γήπεδα της Αμερικής έφτασε τα 7 γκολ.
7 - Lionel #Messi è diventato il primo giocatore nella storia della Coppa del Mondo FIFA a segnare sette o più gol in due diverse edizioni del torneo (2022 e 2026). Taumaturgico.#ArgentinaCapoVerde pic.twitter.com/Pf5Nvk4XrS— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 3, 2026
Με τα 12 γκολ στα οποία έχει συμμετοχή στα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ (6 τέρματα, 6 ασίστ), ξεπέρασε έτσι τον Πελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ (αμφότεροι έχουν 11). Η επίδοση που έφτασε ο Μέσι στο τρέχον Μουντιάλ, είναι η κορυφαία σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1966.
12 - With the opening goal against Cabo Verde, Lionel Messi has 12 goal contributions in the knockout rounds of the FIFA World Cup (6 goals, 6 assists), surpassing Pelé and Kylian Mbappé (11 each) for the most since 1966.— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026
Vital. pic.twitter.com/mH2tTuaz1S
Κι ακόμα, η Αργεντινή βρίσκεται στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, με τον «pulga» να έχει κι άλλες ευκαιρίες να διευρύνει τα ρεκόρ του και να κατακτήσει νέες κορυφές.
Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι, ο Λιονέλ Μέσι μόνο... διακοσμητικός δεν ήταν για την Αργεντινή. Άλλωστε, ο προπονητής του, Λιονέλ Σκαλόνι με τον οποίο κατέκτησαν το Μουντιάλ του Κατάρ, έχει βρει έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο να τον αξιοποιεί στην επίθεση και ταυτόχρονα να κρύβει τις ατέλειές που έχουν επέλθει στο παιχνίδι του λόγω του γήρατος.
Μέσι πανταχού «παρών»
Ο 36χρονος Μέσι, παθιάζεται περισσότερο από ποτέ όταν εκπροσωπεί την Αργεντινή. Η εικόνα του ανθρώπου που παραμένει ατάραχος και ήρεμος μπροστά σε όλα, πηγαίνει... περίπατο όταν φοράει το εθνόσημο στο στήθος. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, παρά τη χαμηλή δυναμική του αντιπάλου, χρειάστηκε να κάνει υπέρβαση για να αντέξει τα 120 αγωνιστικά λεπτά που έπρεπε να παίξει η «Αλμπισελέστε» με την χώρα της Αφρικής.
Η απόδοσή του όμως ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ακόμα κι αν κανείς αφαιρέσει από την κουβέντα τόσο το γκολ, όσο και την ασιστ που βγάζει στο τρίτο γκολ της Αργεντινής.
Lionel Messi's game by numbers vs Cape Verde:— Squawka (@Squawka) July 4, 2026
9 shots (most)
8 touches in opp. box (2nd most)
8 duels won (most)
6 shots on target (most)
5 fouls won (most)
3 chances created (joint-most)
1 goal
We may have lost Cape Verde, but at least we get another round of Messi magic. 😌 pic.twitter.com/I8sAMPyEBS
Έκλεισε το παιχνίδι με εννέα σουτ, τα έξι εκ των οποίων πήγαν στην εστία, ενώ είχε και οκτώ ενέργειες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Παράλληλα δημιούργησε τρεις ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και κέρδισε πέντε φάουλ. Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν πως κέρδισε 8 μονομαχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα και ήταν πρώτος στην σχετική κατηγορία στη χθεσινή αναμέτρηση!
The adidas Golden Boot race continues 🎯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FiPWK2dNXH— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Λιονέλ Μέσι πηγαίνει ολοταχώς για να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι στο Μουντιάλ καθώς έχει φτάσει ήδη τα επτά γκολ στη διοργάνωση και είμαστε ακόμα στα μισό. Φυσικά, υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, όμως σύμφωνα με διάφορα στατιστικά μοντέλα, έχει πλέον 43% να βγει πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση.
Ολοταχώς για πρώτος σκόρερ ο Μέσι
Ο Κιλιάν Εμπαπέ τον ακολουθεί με έξι γκολ, ενώ από πέντε έχουν σκοράρει ο Χάρι Κέιν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Από τέσσερα γκολ στα γήπεδα της Αμερικής έχουν οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Ισμαΐλα Σαρ, Βινίσιους και Μίκελ Οργιαθάμπαλ.
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