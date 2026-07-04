Ασταμάτητη μηχανή παραγωγής ρεκόρ: Ο Μέσι ξεπέρασε τον Πελέ σε ιστορική επίδοση και πάει ολοταχώς για πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ 2026



Ξεπέρασε και τον Πελέ ο Μέσι



Μέσι πανταχού «παρών»



Ολοταχώς για πρώτος σκόρερ ο Μέσι

Αν μιλάμε για ρεκόρ, ο Λιονέλ Μέσι έσπασε ακόμα ένα με... τη συμμετοχή του και μόνο στο χθεσινό ματς. Συγκεκριμένα, έφτασε τα 30 ματς σε Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρει κάτι τέτοιο!Τα ρεκόρ για τον «εξωγήινο» Λιονέλ Μέσι δεν σταματούν εκεί όμως.Ο Αργεντινός είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει καταφέρει να σημειώσει τουλάχιστον επτά γκολ σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Είχε σκοράρει 7 φορές στα γήπεδα του Κατάρ το 2022, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο και ήδη στα γήπεδα της Αμερικής έφτασε τα 7 γκολ.Με τα 12 γκολ στα οποία έχει συμμετοχή στα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ (6 τέρματα, 6 ασίστ), ξεπέρασε έτσι τον Πελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ (αμφότεροι έχουν 11). Η επίδοση που έφτασε ο Μέσι στο τρέχον Μουντιάλ, είναι η κορυφαία σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1966.Κι ακόμα, η Αργεντινή βρίσκεται στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, με τον «pulga» να έχει κι άλλες ευκαιρίες να διευρύνει τα ρεκόρ του και να κατακτήσει νέες κορυφές.Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι, ο Λιονέλ Μέσι μόνο... διακοσμητικός δεν ήταν για την Αργεντινή. Άλλωστε, ο προπονητής του, Λιονέλ Σκαλόνι με τον οποίο κατέκτησαν το Μουντιάλ του Κατάρ, έχει βρει έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο να τον αξιοποιεί στην επίθεση και ταυτόχρονα να κρύβει τις ατέλειές που έχουν επέλθει στο παιχνίδι του λόγω του γήρατος.Ο 36χρονος Μέσι, παθιάζεται περισσότερο από ποτέ όταν εκπροσωπεί την Αργεντινή. Η εικόνα του ανθρώπου που παραμένει ατάραχος και ήρεμος μπροστά σε όλα, πηγαίνει... περίπατο όταν φοράει το εθνόσημο στο στήθος. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, παρά τη χαμηλή δυναμική του αντιπάλου, χρειάστηκε να κάνει υπέρβαση για να αντέξει τα 120 αγωνιστικά λεπτά που έπρεπε να παίξει η «Αλμπισελέστε» με την χώρα της Αφρικής.Η απόδοσή του όμως ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ακόμα κι αν κανείς αφαιρέσει από την κουβέντα τόσο το γκολ, όσο και την ασιστ που βγάζει στο τρίτο γκολ της Αργεντινής.Έκλεισε το παιχνίδι με εννέα σουτ, τα έξι εκ των οποίων πήγαν στην εστία, ενώ είχε και οκτώ ενέργειες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Παράλληλα δημιούργησε τρεις ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και κέρδισε πέντε φάουλ. Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν πως κέρδισε 8 μονομαχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα και ήταν πρώτος στην σχετική κατηγορία στη χθεσινή αναμέτρηση!Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Λιονέλ Μέσι πηγαίνει ολοταχώς για να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι στο Μουντιάλ καθώς έχει φτάσει ήδη τα επτά γκολ στη διοργάνωση και είμαστε ακόμα στα μισό. Φυσικά, υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, όμως σύμφωνα με διάφορα στατιστικά μοντέλα, έχει πλέον 43% να βγει πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση.Ο Κιλιάν Εμπαπέ τον ακολουθεί με έξι γκολ, ενώ από πέντε έχουν σκοράρει ο Χάρι Κέιν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Από τέσσερα γκολ στα γήπεδα της Αμερικής έχουν οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Ισμαΐλα Σαρ, Βινίσιους και Μίκελ Οργιαθάμπαλ.