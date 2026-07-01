Δείτε βίντεο: Η Ιωάννα Τούνη κάνει... αέρα με χαρτονομίσματα σε πισίνα στο Μπαλί
GALA
Ιωάννα Τούνη Χαρτονομίσματα Πισίνα

Δείτε βίντεο: Η Ιωάννα Τούνη κάνει... αέρα με χαρτονομίσματα σε πισίνα στο Μπαλί

Ένα νέο κλιπ από τις διακοπές της Instagrammer στο Μπαλί δημοσιεύτηκε στα social media

Δείτε βίντεο: Η Ιωάννα Τούνη κάνει... αέρα με χαρτονομίσματα σε πισίνα στο Μπαλί
51 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο από τις διακοπές της στο Μπαλί δημοσίευσε στα social media η Ιωάννα Τούνη.

Η Instagrammer επέλεξε ως προορισμό της την Ινδονησία για να περάσει στιγμές χαλάρωσης με τις φίλες της. Στο σχετικό κλιπ, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται μέσα στην πισίνα με την παρέα της, ενώ μια συζήτηση με χιουμοριστική διάθεση εξελίσσεται για το οι διακοπές τους είναι all inclusive.

«Τι ωραία που ήρθαμε all-inclusive διακοπές», αναγράφεται πάνω στο βίντεο για να ακολουθήσει η φράση: «Μα δεν είναι all-inclusive». Όταν εμφανίζεται η ερώτηση: «Και ποιος πληρώνει», η κάμερα στρέφεται στην Ιωάννα Τούνη και τη στενή συνεργάτιδά της και φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη. Οι δυο τους, φορώντας μαγιό και γυαλιά ηλίου, κάνουν αέρα με δεσμίδες χαρτονομισμάτα σε ρουπίες. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εταιρείας της στο TikTok.

Δείτε το βίντεο 

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♬ Originalton - Die Kameraden 🙆‍♂️
51 ΣΧΟΛΙΑ

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