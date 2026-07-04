Ελένη Χατζίδου για το τέλος της εκπομπής της με τον Ετεοκλή Παύλου: Είμαι συγκινημένη και μαγκωμένη, χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ

Κλείνοντας, ευχαρίστησε και εκείνη με τη σειρά της τον Ετεοκλή Παύλου, καταλήγοντας με μια προσωπική αναφορά: «Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν είναι αυτά... δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές, ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε».