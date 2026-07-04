Ελένη Χατζίδου για το τέλος της εκπομπής της με τον Ετεοκλή Παύλου: Είμαι συγκινημένη και μαγκωμένη, χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ
Ελένη Χατζίδου για το τέλος της εκπομπής της με τον Ετεοκλή Παύλου: Είμαι συγκινημένη και μαγκωμένη, χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ
Είμαι λίγο σαν χαμένος, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, σχολίασε ο σύζυγος της τραγουδίστριας και παρουσιάστριας
Τον Ετεοκλή Παύλου ευχαρίστησε δημόσια η Ελένη Χατζίδου μετά το τέλος της εκπομπής τους, Breakfast@Star, τονίζοντας ότι ήταν συγκινημένη και ταυτόχρονα μουδιασμένη, καθώς το πρόγραμμα δεν θα συνεχιστεί του χρόνου.
Οι δύο παρουσιαστές έριξαν αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου και στη συνέχεια έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Όπως προβλήθηκε το Σάββατο στο Ραντεβού το ΣΚ, η Ελένη Χατζίδου ανέφερε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, λόγω του τέλους της εκπομπής, ωστόσο σχολίασε πως είναι ικανοποιημένη με την παρουσία τους όλα αυτά τα χρόνια στην πρωινή ζώνη του Star.
Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Είμαι συγκινημένη, μαγκωμένη. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα. Χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον βράχο μου, που νιώθω ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε συνέπεια, καλή διάθεση».
Από τη μεριά του ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε πως, η ολοκλήρωση της εκπομπής δεν επηρεάζει μόνο εκείνους ως ζευγάρι, αλά και όλους τους συντελεστές που εργάζονταν μαζί τους όλο αυτό το διάστημα: «Είμαι λίγο σαν χαμένος. Στο μυαλό μου είναι τόσα πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το τέλος μιας εκπομπής δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά και με εσένα, είναι τόσοι άνθρωποι, 40-50 άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
«Δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένουμε, μπορεί να μην γεράσουμε στην εκπομπή αλλά θα γεράσουμε μαζί»
Οι δύο παρουσιαστές αποχαιρέτησαν την Παρασκευή το τηλεοπτικό κοινό. Ο Ετεοκλής Παύλου πήρε αρχικά τον λόγο και ευχαρίστησε τη σύζυγό του για τη συνεργασία και τη συνολική της παρουσία ως παρουσιάστρια, σημειώνοντας: «Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».
«Κάνε με γυναίκα σου τώρα», του απάντησε η Ελένη Χατζίδου και οι δύο αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα.
Στη συνέχεια, η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον σύζυγό της, λέγοντας: «Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο».
Όπως ανέφερε η Ελένη Χατζίδου, θα ήθελε το τηλεοπτικό κοινό να συνεχίσει να βρίσκει συντροφιά μέσα από την τηλεόραση, ενώ συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι και ακόμη καλύτερο, να μη μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε».
Οι δύο παρουσιαστές έριξαν αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου και στη συνέχεια έκαναν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Όπως προβλήθηκε το Σάββατο στο Ραντεβού το ΣΚ, η Ελένη Χατζίδου ανέφερε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, λόγω του τέλους της εκπομπής, ωστόσο σχολίασε πως είναι ικανοποιημένη με την παρουσία τους όλα αυτά τα χρόνια στην πρωινή ζώνη του Star.
Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Είμαι συγκινημένη, μαγκωμένη. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα. Χρωστάω στον άντρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ, στον βράχο μου, που νιώθω ότι τα πήγαμε καλά, είχαμε συνέπεια, καλή διάθεση».
Από τη μεριά του ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε πως, η ολοκλήρωση της εκπομπής δεν επηρεάζει μόνο εκείνους ως ζευγάρι, αλά και όλους τους συντελεστές που εργάζονταν μαζί τους όλο αυτό το διάστημα: «Είμαι λίγο σαν χαμένος. Στο μυαλό μου είναι τόσα πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το τέλος μιας εκπομπής δεν έχει να κάνει μόνο με τα προσωπικά και με εσένα, είναι τόσοι άνθρωποι, 40-50 άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
«Δεν γίνονται όλα όπως τα περιμένουμε, μπορεί να μην γεράσουμε στην εκπομπή αλλά θα γεράσουμε μαζί»
Οι δύο παρουσιαστές αποχαιρέτησαν την Παρασκευή το τηλεοπτικό κοινό. Ο Ετεοκλής Παύλου πήρε αρχικά τον λόγο και ευχαρίστησε τη σύζυγό του για τη συνεργασία και τη συνολική της παρουσία ως παρουσιάστρια, σημειώνοντας: «Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι, με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου. Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου, αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ».
«Κάνε με γυναίκα σου τώρα», του απάντησε η Ελένη Χατζίδου και οι δύο αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα.
Στη συνέχεια, η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον σύζυγό της, λέγοντας: «Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο».
Όπως ανέφερε η Ελένη Χατζίδου, θα ήθελε το τηλεοπτικό κοινό να συνεχίσει να βρίσκει συντροφιά μέσα από την τηλεόραση, ενώ συμπλήρωσε: «Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι και ακόμη καλύτερο, να μη μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια που κυκλοφορούσαμε κάπου εκεί μέσα, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε».
Κλείνοντας, ευχαρίστησε και εκείνη με τη σειρά της τον Ετεοκλή Παύλου, καταλήγοντας με μια προσωπική αναφορά: «Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν είναι αυτά... δεν γίνονται πολλά όπως τα περιμένουμε πολλές φορές, ότι εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα