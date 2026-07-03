Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, βίντεο
Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, βίντεο
Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση της Τροχαίας Χανίων, η οποία, μέσα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, κατάφερε να ταυτοποιήσει το όχημα και να εντοπίσει την πορεία του μέχρι το Ηράκλειο, όπου συνελήφθη ο οδηγός
Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελικής αρχής αφέθηκε ο 38χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί εξαιρετικά επικίνδυνες προσπεράσεις στον δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες οδηγούς.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το politica.gr, δεν πραγματοποιήθηκε καν η μεταγωγή του στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Χανίων με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς του συλληφθέντος στην έδρα της υπόθεσης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως αιτιολογία που φέρεται να διατυπώθηκε ανεπίσημα, αναφέρθηκε ότι «μπορεί να ήταν κάτι στιγμιαίο και να μην κινδύνεψε κόσμος». Η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις δικαστικές αρχές.
Δείτε βίντεο
Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση της Τροχαίας Χανίων, η οποία μέσα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού κατάφερε να ταυτοποιήσει το όχημα και να εντοπίσει την πορεία του μέχρι το Ηράκλειο, όπου και πραγματοποιήθηκε τελικά η σύλληψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.
Ο οδηγός κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντικανονικοί ελιγμοί, παραβίαση διαχωριστικής γραμμής και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι διοικητικές παραβάσεις θα επιβληθούν τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη, ενώ αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το politica.gr, δεν πραγματοποιήθηκε καν η μεταγωγή του στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Χανίων με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς του συλληφθέντος στην έδρα της υπόθεσης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως αιτιολογία που φέρεται να διατυπώθηκε ανεπίσημα, αναφέρθηκε ότι «μπορεί να ήταν κάτι στιγμιαίο και να μην κινδύνεψε κόσμος». Η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις δικαστικές αρχές.
Δείτε βίντεο
Έντονη κινητοποίηση της Τροχαίας Χανίων
Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση της Τροχαίας Χανίων, η οποία μέσα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού κατάφερε να ταυτοποιήσει το όχημα και να εντοπίσει την πορεία του μέχρι το Ηράκλειο, όπου και πραγματοποιήθηκε τελικά η σύλληψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.
Ο οδηγός κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντικανονικοί ελιγμοί, παραβίαση διαχωριστικής γραμμής και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι διοικητικές παραβάσεις θα επιβληθούν τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη, ενώ αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος.
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