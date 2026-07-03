Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός βυτιοφόρου που έκανε παράνομη προσπέραση κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, βίντεο

Η υπόθεση προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση της Τροχαίας Χανίων, η οποία, μέσα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, κατάφερε να ταυτοποιήσει το όχημα και να εντοπίσει την πορεία του μέχρι το Ηράκλειο, όπου συνελήφθη ο οδηγός