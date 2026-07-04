Τζίτζι Χαντίντ: Με ροζ φόρεμα 15.000 δολαρίων στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ

Το μοντέλο έδωσε το παρών στον γάμο συνοδευόμενη από τον Μπράντλεϊ Κούπερ



Η Τέιλορ Σουίφτ και η Τζίτζι Χαντίντ διατηρούν στενή φιλία που μετρά πάνω από μία δεκαετία, με τη γνωριμία τους να ξεκινά το 2014, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε afterparty των Όσκαρ. Έκτοτε έχουν σταθεί η μία δίπλα στην άλλη σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, από συναυλίες μέχρι τη γέννηση της κόρης του μοντέλου, το 2020.



Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας , σε μια λαμπερή τελετή που έλαβε χώρα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στην τελετή έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι αλλά και διάσημοι καλεσμένοι από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.



Χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden πρόβαλαν το μήνυμα: «Just&T Married (Μόλις παντρεύτηκαν)».



Έξω από το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με μαύρα SUV, κλειστούς δρόμους στο Μανχάταν και εκατοντάδες θαυμαστές να συγκεντρώνονται στο σημείο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό γύρω από την τελετή.



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