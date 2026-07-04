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Τζίτζι Χαντίντ: Με ροζ φόρεμα 15.000 δολαρίων στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ
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Τζίτζι Χαντίντ Φόρεμα Γάμος Τέιλορ Σουίφτ

Τζίτζι Χαντίντ: Με ροζ φόρεμα 15.000 δολαρίων στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ

Το μοντέλο έδωσε το παρών στον γάμο συνοδευόμενη από τον Μπράντλεϊ Κούπερ

Τζίτζι Χαντίντ: Με ροζ φόρεμα 15.000 δολαρίων στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ
Ιωάννα Μαρίνου
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Με ροζ φόρεμα που άγγιζε περίπου τα 15.000 δολάρια εμφανίστηκε η Τζίτζι Χαντίντ στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, συνοδευόμενη από τον Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το ζευγάρι εθεάθη έξω από το Madison Square Garden, όπου πραγματοποιήθηκε η δεξίωση των νεόνυμφων την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Οι δύο τους προσπάθησαν να μην τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας με την είσοδο και έξοδό τους στον χώρο. Έτσι, σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, έχει καταγραφεί ο Κούπερ να περπατάει στον δρόμο, ενώ υπάρχει ένα πλάνο του μοντέλου να τον περιμένει μέσα σε ένα μαύρο τζιπ. 

Η 31χρονη επέλεξε ένα ροζ φόρεμα Wiederhoeft Maggie, αξίας 14.500 δολαρίων, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οίκου, το οποίο ανήκει στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025. Η δημιουργία είναι διακοσμημένη με κεντημένες ροζ χάντρες και διαθέτει εσωτερικό κορσέ, συνθέτοντας ένα υψηλής ραπτικής σύνολο. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν και λευκό πουκάμισο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@dailymail

The stars are on their way to Madison Square Garden for Taylor Swift and Travis Kelce's wedding extravaganza. Bradley Cooper kicked off the glamorous arrivals in a dashing tuxedo, while the bride prepared with rumored bridesmaid and best friend Gigi Hadid in her downtown Manhattan home. Visit DailyMail.com for continuing coverage. #news #bradleycooper #gigihadid #taylorswift #tayvis

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Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς με χωρίστρα στο πλάι, από τον κομμωτή Δημήτρη Γιαννέτος, ο οποίος δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στο Instagram.


Η Τέιλορ Σουίφτ και η Τζίτζι Χαντίντ διατηρούν στενή φιλία που μετρά πάνω από μία δεκαετία, με τη γνωριμία τους να ξεκινά το 2014, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε afterparty των Όσκαρ. Έκτοτε έχουν σταθεί η μία δίπλα στην άλλη σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, από συναυλίες μέχρι τη γέννηση της κόρης του μοντέλου, το 2020.

Ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε μια λαμπερή τελετή που έλαβε χώρα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στην τελετή έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι αλλά και διάσημοι καλεσμένοι από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού.

Χρέη κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού, Άνταμ Σάντλερ, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden πρόβαλαν το μήνυμα: «Just&T Married (Μόλις παντρεύτηκαν)».

Έξω από το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με μαύρα SUV, κλειστούς δρόμους στο Μανχάταν και εκατοντάδες θαυμαστές να συγκεντρώνονται στο σημείο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό γύρω από την τελετή.

Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
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