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Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για φωτιά στα Κουφάλια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για φωτιά στα Κουφάλια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 και καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει περιοχή των Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 και καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει με ρίψεις νερού από αέρος και ένα ελικόπτερο.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Πριν από λίγο ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 και καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ για την κατάσβεσή της υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει με ρίψεις νερού από αέρος και ένα ελικόπτερο.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Πριν από λίγο ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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