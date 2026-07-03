Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα Νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175€ από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο
Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175€ από το «Ελ. Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο
Το ποσό αυτό ήταν τετραπλάσιο από το προβλεπόμενο κόμιστρο της διαδρομής
Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (3/7) η Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωσε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο ποσό είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ταξί δεν κατείχε την ειδική άδεια.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωσε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μια διαδρομή από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο ποσό είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως ο οδηγός ταξί δεν κατείχε την ειδική άδεια.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα