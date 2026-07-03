Το μήνυμα της Ιωάννας Σιαμπάνη με αφορμή κακόβουλο σχόλιο: «Πόσο γερασμένη φαίνεσαι», της έγραψαν
Το μήνυμα της Ιωάννας Σιαμπάνη με αφορμή κακόβουλο σχόλιο: «Πόσο γερασμένη φαίνεσαι», της έγραψαν
Αυτά τα μηνύματα είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος, τόνισε η Instagrammer
Ένα μήνυμα θέλησε να στείλει η Ιωάννα Σιαμπάνη, με αφορμή κακόβουλο σχόλιο που της έκαναν στα social media, καλώντας τον κόσμο να φέρεται με καλοσύνη αντί με κακεντρέχεια.
Όπως σημείωσε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι περνά ο άλλος τη στιγμή που τον κρίνει: αν έχει κοιμηθεί ελάχιστα, αν έχει μόλις γεννήσει, αν δοκιμάζεται ψυχολογικά ή αν απλώς έχει μια δύσκολη ημέρα. Μια σκληρή κουβέντα, τόνισε, μπορεί να πληγώσει πολύ τον αποδέκτη. Αντιθέτως, ένα θετικό σχόλιο θα αποδειχτεί ωφέλιμο.
«Μλκ, πόσο γερασμένη φαίνεσαι», ήταν το σχόλιο που έλαβε η Ιωάννα Σιαμπάνη. Με τη σειρά της, εκείνη θέλησε, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό να κάνει μία επισήμανση σε όσους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έγραψε: «Καλημέρα και καλό μήνα. Κατά καιρούς λαμβάνω και τέτοια μηνύματα. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος. Δεν ξέρεις αν ο άλλος έχει κοιμηθεί δύο ώρες, αν μόλις γέννησε, αν περνάει μια δύσκολη περίοδο ή αν απλώς είναι κουρασμένος. Και, ακόμα κι αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν. Ας διαλέγουμε λίγο πιο συχνά την καλοσύνη. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιον».
Όπως σημείωσε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι περνά ο άλλος τη στιγμή που τον κρίνει: αν έχει κοιμηθεί ελάχιστα, αν έχει μόλις γεννήσει, αν δοκιμάζεται ψυχολογικά ή αν απλώς έχει μια δύσκολη ημέρα. Μια σκληρή κουβέντα, τόνισε, μπορεί να πληγώσει πολύ τον αποδέκτη. Αντιθέτως, ένα θετικό σχόλιο θα αποδειχτεί ωφέλιμο.
«Μλκ, πόσο γερασμένη φαίνεσαι», ήταν το σχόλιο που έλαβε η Ιωάννα Σιαμπάνη. Με τη σειρά της, εκείνη θέλησε, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό να κάνει μία επισήμανση σε όσους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έγραψε: «Καλημέρα και καλό μήνα. Κατά καιρούς λαμβάνω και τέτοια μηνύματα. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος. Δεν ξέρεις αν ο άλλος έχει κοιμηθεί δύο ώρες, αν μόλις γέννησε, αν περνάει μια δύσκολη περίοδο ή αν απλώς είναι κουρασμένος. Και, ακόμα κι αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν. Ας διαλέγουμε λίγο πιο συχνά την καλοσύνη. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιον».
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