Το μήνυμα της Ιωάννας Σιαμπάνη με αφορμή κακόβουλο σχόλιο: «Πόσο γερασμένη φαίνεσαι», της έγραψαν
GALA
Ιωάννα Σιαμπάνη σχόλιο

Το μήνυμα της Ιωάννας Σιαμπάνη με αφορμή κακόβουλο σχόλιο: «Πόσο γερασμένη φαίνεσαι», της έγραψαν

Αυτά τα μηνύματα είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος, τόνισε η Instagrammer

Το μήνυμα της Ιωάννας Σιαμπάνη με αφορμή κακόβουλο σχόλιο: «Πόσο γερασμένη φαίνεσαι», της έγραψαν
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα μήνυμα θέλησε να στείλει η Ιωάννα Σιαμπάνη, με αφορμή κακόβουλο σχόλιο που της έκαναν στα social media, καλώντας τον κόσμο να φέρεται με καλοσύνη αντί με κακεντρέχεια.

Όπως σημείωσε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι περνά ο άλλος τη στιγμή που τον κρίνει: αν έχει κοιμηθεί ελάχιστα, αν έχει μόλις γεννήσει, αν δοκιμάζεται ψυχολογικά ή αν απλώς έχει μια δύσκολη ημέρα. Μια σκληρή κουβέντα, τόνισε, μπορεί να πληγώσει πολύ τον αποδέκτη. Αντιθέτως, ένα θετικό σχόλιο θα αποδειχτεί ωφέλιμο.

«Μλκ, πόσο γερασμένη φαίνεσαι», ήταν το σχόλιο που έλαβε η Ιωάννα Σιαμπάνη. Με τη σειρά της, εκείνη θέλησε, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό να κάνει μία επισήμανση σε όσους χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έγραψε: «Καλημέρα και καλό μήνα. Κατά καιρούς λαμβάνω και τέτοια μηνύματα. Ευτυχώς είναι ελάχιστα, αλλά σκέφτηκα να το μοιραστώ γιατί πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος. Δεν ξέρεις αν ο άλλος έχει κοιμηθεί δύο ώρες, αν μόλις γέννησε, αν περνάει μια δύσκολη περίοδο ή αν απλώς είναι κουρασμένος. Και, ακόμα κι αν δεν ισχύει τίποτα από αυτά, κανείς δεν αξίζει να διαβάζει σχόλια που έχουν σκοπό να τον πληγώσουν. Ας διαλέγουμε λίγο πιο συχνά την καλοσύνη. Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να σημαίνει πολλά για κάποιον».

καταγραφη_3

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης