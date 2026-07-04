Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς... Swift, με περίπου 1.000 καλεσμένους και απόλυτη μυστικότητα γύρω από την τελετή
Η πολυαναμενόμενη ένωση της παγκόσμιας σταρ της μουσικής με τον παίκτη του NFL ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), με συγγενείς, στενούς φίλους αλλά και εκατοντάδες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού να δίνουν το «παρών».
Παρά την τεράστια δημοσιότητα, το ζευγάρι κράτησε αυστηρή μυστικότητα γύρω από τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, με ειδικές κατασκευές, σκηνές και προστατευτικά καλύμματα να εμποδίζουν τα βλέμματα έξω από τον χώρο.
Παρέλαση αστέρων στη Νέα ΥόρκηΛίγο πριν από την έναρξη της τελετής, οι αφίξεις των καλεσμένων θύμιζαν μεγάλη απονομή βραβείων.
Ανάμεσα σε όσους εντοπίστηκαν να φτάνουν ήταν η Καμίλα Καμπέγιο, ο Χιου Γκραντ, ο Ίθαν Χοκ, ο Τζέισον Σουντέικις και το μοντέλο Κάρλι Κλος.
Hugh Grant was seen arriving at Madison Square Garden to celebrate Taylor Swift and Travis Kelce's wedding. 🫶 pic.twitter.com/GwYBvVzx8a— New York Post (@nypost) July 3, 2026
We just spotted Ethan Hawke, who starred in Taylor Swift's "Fortnight" video, and Jason Sudeikis both heading into the wedding at Madison Square Garden! 🌟 pic.twitter.com/vsL5MdQecN— ExtraTV (@extratv) July 3, 2026
Στο Madison Square Garden μπήκαν επίσης ο παίκτης των Chiefs Κάριμ Χαντ, ο Κούπερ Καπ των Seattle Seahawks, ο σχολιαστής του NFL Τζο Μπακ και η Τζένι Χαν, συγγραφέας της σειράς βιβλίων «The Summer I Turned Pretty».
Chiefs running back Kareem Hunt has left the Ritz-Carlton NoMad and is now headed to Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding at MSG. 👀💍 pic.twitter.com/z6hZLtNxQQ— Page Six (@PageSix) July 3, 2026
Οι κάμερες κατέγραψαν ατελείωτη σειρά από μαύρα SUV να αφήνουν τους καλεσμένους, οι οποίοι έφταναν με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες, ενώ έξω είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες θαυμαστές της Σουίφτ.
Μέχρι τις 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδας), οι περισσότερες αφίξεις είχαν ολοκληρωθεί.
It’s go time!!! Taylor Swift’s longtime publicist, Tree Paine, was just spotted hopping into a Sprinter van, en route to Taylor and Travis’s wedding night celebration at MSG. 👀💍✨ pic.twitter.com/ldkX9blYwr— Page Six (@PageSix) July 3, 2026
Η απόλυτη μυστικότητα και τα σενάρια για την τελετήΗ μυστικότητα γύρω από τον γάμο έχει τροφοδοτήσει έντονη φημολογία για το τι ακριβώς έχει ετοιμάσει το ζευγάρι.
Σύμφωνα με το Associated Press, η εκδήλωση θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα (11:00 το πρωί ώρα Ελλάδας).
Συνεργεία και φορτηγά βρίσκονταν επί ημέρες στο Madison Square Garden, μεταφέροντας μεγάλες κατασκευές και υλικά, προκαλώντας εικασίες για τη μεταμόρφωση του διάσημου χώρου.
Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα μετέδιδαν πως δεν αποκλείεται το ζευγάρι να είχε ήδη παντρευτεί ιδιωτικά πριν από τη μεγάλη γιορτή στη Νέα Υόρκη.
A white gown in an unzipped garment bag was wheeled past media camped outside of Madison Square Garden on Taylor Swift and Travis Kelce's wedding day.— CBS News (@CBSNews) July 3, 2026
The couple is expected to welcome around 1,000 guests at Madison Square Garden in New York City on Friday to celebrate their… pic.twitter.com/vJBwdq89jq
Μπράντλεϊ Κούπερ, Εντ Σίραν και Τζίτζι Χαντίντ ανάμεσα στους καλεσμένουςΣύμφωνα με τις αναφορές έξω από τον χώρο, στη λίστα των καλεσμένων βρίσκονται περίπου 1.000 άτομα.
Μεταξύ των αστέρων που έφτασαν ήταν ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, ο Εντ Σίραν, η Τζίτζι Χαντίντ, ο Γκράχαμ Νόρτον, αλλά και πολλοί παίκτες των Kansas City Chiefs.
Η παιδική φίλη της Σουίφτ, Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, εθεάθη να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της φορώντας φλοράλ κορσέ, προκαλώντας συζητήσεις ότι ίσως αποκάλυψε μέρος της εμφάνισης των παρανύμφων.
Taylor Swift's longtime best friend Abigail Anderson is seen departing her hotel for Madison Square Garden ahead of Taylor & Travis Kelce's wedding celebration. ✨— ExtraTV (@extratv) July 3, 2026
(🎥: Backgrid) pic.twitter.com/r22UGLggTG
Αντίθετα, δεν υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις προσώπων που θεωρείται πιθανό ότι έχουν κεντρικό ρόλο στην τελετή, όπως η Σελένα Γκόμεζ ή ο αδελφός του Τράβις Κέλσι, Τζέισον, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι είχαν φτάσει πολύ νωρίτερα.
Σενάρια θέλουν ακόμη τους Στίβι Νικς και Πολ ΜακΚάρτνεϊ να εμφανίζονται μουσικά στη διάρκεια της βραδιάς.
Θαυμαστές, καύσωνας και κλειστοί δρόμοι στο ΜανχάτανΈξω από το Madison Square Garden επικρατούσε ενθουσιασμός αλλά και αναστάτωση, καθώς η αστυνομία είχε αποκλείσει μεγάλο μέρος των δρόμων και των πεζοδρομίων γύρω από το σημείο.
Κάποιοι τουρίστες αστειεύονταν ότι επέλεξαν «λάθος Σαββατοκύριακο» για να επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να δουν από κοντά μέρος του θεάματος.
Η Νταϊάνα Βαρσάβσκι, κάτοικος της Νέας Υόρκης, βρέθηκε έξω από το MSG μαζί με άλλους Swifties για να στείλει, όπως είπε, «θετική ενέργεια» στο ζευγάρι.
«Είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία, είμαι έναν χρόνο μεγαλύτερή της και παντρεύτηκα κι εγώ φέτος. Είμαι απλώς τόσο χαρούμενη για εκείνη», ανέφερε.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται εν μέσω έντονου καύσωνα, με τη θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη να αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, καθώς μεγάλο τμήμα των ανατολικών ΗΠΑ και του Καναδά αντιμετωπίζει παρατεταμένο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.
An NYPD officer hands out water bottles to Swifties planted across the street from Madison Square Garden as guests arrive for Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding. pic.twitter.com/TeMF5zryYN— Variety (@Variety) July 3, 2026
Η δωρεά των 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμοΛίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.
Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.
Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr