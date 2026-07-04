Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Τέιλορ Σουίφτ Τράβις Κέλσι Νέα Υόρκη Γάμος

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Νέα Υόρκη κινείται σε ρυθμούς... Swift, με περίπου 1.000 καλεσμένους και απόλυτη μυστικότητα γύρω από την τελετή

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
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Το Madison Square Garden μετατράπηκε σε σκηνικό ενός από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της χρονιάς, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι γιορτάζουν την ένωσή τους παρουσία εκατοντάδων διασήμων. Μαύρα SUV, αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κλειστοί δρόμοι στο Μανχάταν και πλήθος θαυμαστών συνέθεσαν το σκηνικό έξω από το εμβληματικό στάδιο της Νέας Υόρκης.

Η πολυαναμενόμενη ένωση της παγκόσμιας σταρ της μουσικής με τον παίκτη του NFL ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), με συγγενείς, στενούς φίλους αλλά και εκατοντάδες προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού να δίνουν το «παρών».

Παρά την τεράστια δημοσιότητα, το ζευγάρι κράτησε αυστηρή μυστικότητα γύρω από τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης, με ειδικές κατασκευές, σκηνές και προστατευτικά καλύμματα να εμποδίζουν τα βλέμματα έξω από τον χώρο.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Παρέλαση αστέρων στη Νέα Υόρκη

Λίγο πριν από την έναρξη της τελετής, οι αφίξεις των καλεσμένων θύμιζαν μεγάλη απονομή βραβείων.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Χιού Γκραντ με τη σύζυγό του Άννα Ελισάβετ Έμπερσταϊν


Κλείσιμο
Ανάμεσα σε όσους εντοπίστηκαν να φτάνουν ήταν η Καμίλα Καμπέγιο, ο Χιου Γκραντ, ο Ίθαν Χοκ, ο Τζέισον Σουντέικις και το μοντέλο Κάρλι Κλος.




Στο Madison Square Garden μπήκαν επίσης ο παίκτης των Chiefs Κάριμ Χαντ, ο Κούπερ Καπ των Seattle Seahawks, ο σχολιαστής του NFL Τζο Μπακ και η Τζένι Χαν, συγγραφέας της σειράς βιβλίων «The Summer I Turned Pretty».



Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο παίκτης των Seattle Seahawks Κούπερ Καπ και η σύζυγός του Άννα Μαρί Καπ
Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός running back των Detroit Lions, Αϊζάια Πατσέκο


Οι κάμερες κατέγραψαν ατελείωτη σειρά από μαύρα SUV να αφήνουν τους καλεσμένους, οι οποίοι έφταναν με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες, ενώ έξω είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες θαυμαστές της Σουίφτ.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Μέχρι τις 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδας), οι περισσότερες αφίξεις είχαν ολοκληρωθεί.



Η απόλυτη μυστικότητα και τα σενάρια για την τελετή

Η μυστικότητα γύρω από τον γάμο έχει τροφοδοτήσει έντονη φημολογία για το τι ακριβώς έχει ετοιμάσει το ζευγάρι.

Σύμφωνα με το Associated Press, η εκδήλωση θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα (11:00 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις


Συνεργεία και φορτηγά βρίσκονταν επί ημέρες στο Madison Square Garden, μεταφέροντας μεγάλες κατασκευές και υλικά, προκαλώντας εικασίες για τη μεταμόρφωση του διάσημου χώρου.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα μετέδιδαν πως δεν αποκλείεται το ζευγάρι να είχε ήδη παντρευτεί ιδιωτικά πριν από τη μεγάλη γιορτή στη Νέα Υόρκη.



Μπράντλεϊ Κούπερ, Εντ Σίραν και Τζίτζι Χαντίντ ανάμεσα στους καλεσμένους

Σύμφωνα με τις αναφορές έξω από τον χώρο, στη λίστα των καλεσμένων βρίσκονται περίπου 1.000 άτομα.

Μεταξύ των αστέρων που έφτασαν ήταν ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, ο Εντ Σίραν, η Τζίτζι Χαντίντ, ο Γκράχαμ Νόρτον, αλλά και πολλοί παίκτες των Kansas City Chiefs.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός τραγουδιστής Μπένσον Μπουν


Η παιδική φίλη της Σουίφτ, Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, εθεάθη να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της φορώντας φλοράλ κορσέ, προκαλώντας συζητήσεις ότι ίσως αποκάλυψε μέρος της εμφάνισης των παρανύμφων.



Αντίθετα, δεν υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις προσώπων που θεωρείται πιθανό ότι έχουν κεντρικό ρόλο στην τελετή, όπως η Σελένα Γκόμεζ ή ο αδελφός του Τράβις Κέλσι, Τζέισον, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι είχαν φτάσει πολύ νωρίτερα.

Σενάρια θέλουν ακόμη τους Στίβι Νικς και Πολ ΜακΚάρτνεϊ να εμφανίζονται μουσικά στη διάρκεια της βραδιάς.

LIVE: Guests attend Taylor Swift and Travis Kelce's wedding at MSG


Θαυμαστές, καύσωνας και κλειστοί δρόμοι στο Μανχάταν

Έξω από το Madison Square Garden επικρατούσε ενθουσιασμός αλλά και αναστάτωση, καθώς η αστυνομία είχε αποκλείσει μεγάλο μέρος των δρόμων και των πεζοδρομίων γύρω από το σημείο.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Κάποιοι τουρίστες αστειεύονταν ότι επέλεξαν «λάθος Σαββατοκύριακο» για να επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να δουν από κοντά μέρος του θεάματος.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Νταϊάνα Βαρσάβσκι, κάτοικος της Νέας Υόρκης, βρέθηκε έξω από το MSG μαζί με άλλους Swifties για να στείλει, όπως είπε, «θετική ενέργεια» στο ζευγάρι.

«Είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία, είμαι έναν χρόνο μεγαλύτερή της και παντρεύτηκα κι εγώ φέτος. Είμαι απλώς τόσο χαρούμενη για εκείνη», ανέφερε.

Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η εκδήλωση πραγματοποιείται εν μέσω έντονου καύσωνα, με τη θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη να αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, καθώς μεγάλο τμήμα των ανατολικών ΗΠΑ και του Καναδά αντιμετωπίζει παρατεταμένο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.



Η δωρεά των 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμο

Λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.

Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.

Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.
Επιμέλεια: Μιχάλης Μουσελίμης
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