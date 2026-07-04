Γάμος υπερπαραγωγή για Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο MSG: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο παίκτης των Seattle Seahawks Κούπερ Καπ και η σύζυγός του Άννα Μαρί Καπ

Ο Αμερικανός running back των Detroit Lions, Αϊζάια Πατσέκο

Η απόλυτη μυστικότητα και τα σενάρια για την τελετή

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέισον Σουντέικις

Μπράντλεϊ Κούπερ, Εντ Σίραν και Τζίτζι Χαντίντ ανάμεσα στους καλεσμένους

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Μπένσον Μπουν

Θαυμαστές, καύσωνας και κλειστοί δρόμοι στο Μανχάταν

Η δωρεά των 26 εκατ. δολαρίων πριν από τον γάμο

Στο Madison Square Garden μπήκαν επίσης ο παίκτης των Chiefs Κάριμ Χαντ, ο Κούπερ Καπ των Seattle Seahawks, ο σχολιαστής του NFL Τζο Μπακ και η Τζένι Χαν, συγγραφέας της σειράς βιβλίων «The Summer I Turned Pretty».Οι κάμερες κατέγραψαν ατελείωτη σειρά από μαύρα SUV να αφήνουν τους καλεσμένους, οι οποίοι έφταναν με σμόκιν και βραδινές τουαλέτες, ενώ έξω είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες θαυμαστές της Σουίφτ.Μέχρι τις 17:30 (00:30 ώρα Ελλάδας), οι περισσότερες αφίξεις είχαν ολοκληρωθεί.Η μυστικότητα γύρω από τον γάμο έχει τροφοδοτήσει έντονη φημολογία για το τι ακριβώς έχει ετοιμάσει το ζευγάρι.Σύμφωνα με το Associated Press, η εκδήλωση θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα (11:00 το πρωί ώρα Ελλάδας).Συνεργεία και φορτηγά βρίσκονταν επί ημέρες στο Madison Square Garden, μεταφέροντας μεγάλες κατασκευές και υλικά, προκαλώντας εικασίες για τη μεταμόρφωση του διάσημου χώρου.Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα μετέδιδαν πως δεν αποκλείεται το ζευγάρι να είχε ήδη παντρευτεί ιδιωτικά πριν από τη μεγάλη γιορτή στη Νέα Υόρκη.Σύμφωνα με τις αναφορές έξω από τον χώρο, στη λίστα των καλεσμένων βρίσκονται περίπου 1.000 άτομα.Μεταξύ των αστέρων που έφτασαν ήταν ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ, ο Εντ Σίραν, η Τζίτζι Χαντίντ, ο Γκράχαμ Νόρτον, αλλά και πολλοί παίκτες των Kansas City Chiefs.Η παιδική φίλη της Σουίφτ, Άμπιγκεϊλ Άντερσον Μπεράρντ, εθεάθη να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της φορώντας φλοράλ κορσέ, προκαλώντας συζητήσεις ότι ίσως αποκάλυψε μέρος της εμφάνισης των παρανύμφων.Αντίθετα, δεν υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις προσώπων που θεωρείται πιθανό ότι έχουν κεντρικό ρόλο στην τελετή, όπως η Σελένα Γκόμεζ ή ο αδελφός του Τράβις Κέλσι, Τζέισον, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι είχαν φτάσει πολύ νωρίτερα.Σενάρια θέλουν ακόμη τους Στίβι Νικς και Πολ ΜακΚάρτνεϊ να εμφανίζονται μουσικά στη διάρκεια της βραδιάς.Έξω από το Madison Square Garden επικρατούσε ενθουσιασμός αλλά και αναστάτωση, καθώς η αστυνομία είχε αποκλείσει μεγάλο μέρος των δρόμων και των πεζοδρομίων γύρω από το σημείο.Κάποιοι τουρίστες αστειεύονταν ότι επέλεξαν «λάθος Σαββατοκύριακο» για να επισκεφθούν τη Νέα Υόρκη, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να δουν από κοντά μέρος του θεάματος.Η Νταϊάνα Βαρσάβσκι, κάτοικος της Νέας Υόρκης, βρέθηκε έξω από το MSG μαζί με άλλους Swifties για να στείλει, όπως είπε, «θετική ενέργεια» στο ζευγάρι.«Είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία, είμαι έναν χρόνο μεγαλύτερή της και παντρεύτηκα κι εγώ φέτος. Είμαι απλώς τόσο χαρούμενη για εκείνη», ανέφερε.Η εκδήλωση πραγματοποιείται εν μέσω έντονου καύσωνα, με τη θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη να αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, καθώς μεγάλο τμήμα των ανατολικών ΗΠΑ και του Καναδά αντιμετωπίζει παρατεταμένο κύμα υψηλών θερμοκρασιών.Λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ.Πολλές από αυτές βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη.Ο γάμος πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο εορταστικό Σαββατοκύριακο για την πόλη, καθώς συμπίπτει με τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου και της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, την παρέλαση ιστιοφόρων στον ποταμό Χάντσον και αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ.