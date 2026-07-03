Σάκης Τανιμανίδης: Το Dragons’ Den βάζει το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας σε εκατομμύρια τηλεθεατές - Όσα θα δούμε στον νέο κύκλο, τι αποκάλυψαν οι επενδυτές
Σάκης Τανιμανίδης: Το Dragons’ Den βάζει το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας σε εκατομμύρια τηλεθεατές - Όσα θα δούμε στον νέο κύκλο, τι αποκάλυψαν οι επενδυτές
Η 4η σεζόν φέρνει νέες επιχειρηματικές ιστορίες, έντονο ανταγωνισμό και τρεις νέους Dragons
Το «Dragons’ Den» ετοιμάζεται να επιστρέψει τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ με την τέταρτη σεζόν του και ο Σάκης Τανιμανίδης μαζί με τους Dragons δίνουν μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται: νέες ιδέες, δυνατές ιστορίες, μεγάλες διαπραγματεύσεις και επιχειρηματίες που μπαίνουν στο πλατό αποφασισμένοι να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα.
Στο επιχειρηματικό σόου επιστρέφουν οι Χάρης Βαφειάς, Λέων Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννης Τσιώρης, ενώ στη φετινή σεζόν προστίθενται οι Ελευθερία Ζούρου, Αντώνης Καράτζης και Κώστας Χαλκιάς.
Σάκης Τανιμανίδης: «Η νέα σεζόν θα είναι ανατρεπτική και καινοτόμα»
Ο Σάκης Τανιμανίδης, μιλώντας για το γεγονός ότι το Dragons’ Den έχει πλέον καθιερωθεί και έχει μπει στα σπίτια των τηλεθεατών, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, εστιάζοντας στον ρόλο της εκπομπής πέρα από την τηλεθέαση: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό το ψυχαγωγικό σόου καταφέρνει να γίνει μια πλατφόρμα που βάζει το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Και αυτό εδώ για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το τι απλά έκανε καλή τηλεθέαση τις προηγούμενες σεζόν ή το πώς θα πάει φέτος».
Όσο για το πώς θα χαρακτήριζε τη νέα σεζόν, δεν δίστασε να τη συνοψίσει σε δύο λέξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «ανατρεπτική και καινοτόμα». Αναφερόμενος στις εκπλήξεις του νέου κύκλου, απάντησε πως «υπάρχουν, αλλά δεν θα στις πω, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν έκπληξη».
Στη συνέχεια, έκανε ξεχωριστή αναφορά σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε παλαιότερους κύκλους του σόου. Όπως είπε, έχει συναντήσει επιχειρηματίες που πέρασαν από το πρόγραμμα και είχαν επιτυχία, τονίζοντας πως αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της εμπειρίας του: «Αν μου έλεγες τι με κάνει πιο χαρούμενο σε σχέση με την εκπομπή, είναι να βλέπω επιχειρηματίες που ήρθαν εδώ να πουλήσουν την ιδέα τους και μετά να τους συναντώ τυχαία και να μου λένε “Σάκη μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ” και λέω "γιατί μου λες ευχαριστώ;" και μου λένε "επειδή ήρθα στο παιχνίδι, με είδαν οι επενδυτές, ανέβηκαν οι πωλήσεις μου, έχω φύγει στο εξωτερικό". Το να βοηθάμε πραγματικούς ανθρώπους και επιχειρηματίες, που έχουν βάλει χρόνο, ιδρώτα και χρήματα για να χτίσουν μία επιχείρηση και να την πάνε στον επόμενο βήμα είναι ανεκτίμητο».
Χάρης Βαφειάς: «Η νέα γενιά επιχειρηματιών είναι ενθαρρυντική»
Με αφορμή τους διαγωνιζόμενους της νέας σεζόν, ο Χάρης Βαφειάς, πλοιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος του VAFIAS GROUP στάθηκε ιδιαίτερα στους νεότερους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας: «Βλέπω να έρχονται πάρα πολλοί νέοι, και είναι συγκινητικό, γιατί σε αυτές τις ηλικίες κάποιοι δεν μπορούν καν να παρουσιάσουν ένα project, αλλά ούτε να μιλήσουν στους γονείς τους. Οπότε όταν είναι πολύ νέοι είναι τρομερό. Γενικά σε αυτή τη σεζόν είδαμε πολλά νέα αγόρια και κορίτσια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για τη νέα γενιά. Ακόμα και να μην επενδύσουμε, προσπαθούμε να τους δώσουμε μερικές συμβουλές να κάνουν τη δουλειά τους λίγο καλύτερη».
Όπως εξήγησε, ο ρόλος των Dragons δεν είναι μόνο επενδυτικός αλλά και συμβουλευτικός: «Τους σπρώχνουμε να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, όσο μπορούμε». Σε δεύτερη τοποθέτηση, εξήγησε τι μετράει πραγματικά για εκείνον για μια πιθανή συνεργασία «Αν δω έναν άνθρωπο που έχει πάθος, φαίνεται καλό παιδί, έχει αφοσίωση και μπορώ να τον εμπιστευτώ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεργαστούμε».
Ελευθερία Ζούρου: «Νιώθω απίστευτη περηφάνεια όταν βλέπω νεότερα παιδιά να υποστηρίζουν το όραμά τους»
Η Ελευθερία Ζούρου, ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Doctoranytime μιλώντας για τη νέα γενιά επιχειρηματιών, στάθηκε στην ωριμότητα που δείχνουν πλέον οι νεότεροι founders: «Νιώθω απίστευτη περηφάνεια όταν βλέπω νεότερα παιδιά να υποστηρίζουν το όραμά τους. Σε αυτόν τον κύκλο, είδαμε νέα παιδιά 22 και 23 ετών να είναι πάρα πολύ δομημένα, πάρα πολύ διαβασμένα, να ξέρουν τι θέλουν και είναι πολύ σκληροί διαπραγματευτές».
Όπως σημείωσε, το βασικό ζητούμενο παραμένει η αξία: «Αν θες να μπεις σε αυτόν τον στίβο, δεν παίζει ρόλο ούτε ηλικία, ούτε από πού έρχεσαι, ούτε ποιον ξέρεις, παίζει ρόλο μόνο η αξία σου».
Αναφερόμενη και στη γυναικεία παρουσία στο επιχειρείν, τόνισε ότι το τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όσο για την παρουσία γυναικών στο Dragons' Den, είπε: «Όταν ξεκίνησα εγώ ήμουν σχεδόν η μόνη γυναίκα founder πριν 14 χρόνια. Τώρα βλέπουμε πολλές δυναμικές γυναίκες με πολύ καλά επιχειρηματικά πλάνα».
Κώστας Χαλκιάς: «Ακόμα και νέος να είναι ο άλλος πρέπει να μπορεί να εκπαιδευτεί»
Ο Κώστας Χαλκιάς, co-founder και Chief Cryptographer της Mysten Labs σημείωσε ότι προτιμά συνεργασίες όπου υπάρχει προσαρμοστικότητα και εξέλιξη: «Για μένα αυτό είναι καλύτερο fit, ακόμα και νέος να είναι ο άλλος πρέπει να μπορεί να εκπαιδευτεί, ώστε να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται».
Αντώνης Καράτζης: «Πολλοί ξεκίνησαν από το μηδέν χωρίς γνώσεις, αλλά είχαν τη δίψα»
Στο επιχειρηματικό σόου επιστρέφουν οι Χάρης Βαφειάς, Λέων Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννης Τσιώρης, ενώ στη φετινή σεζόν προστίθενται οι Ελευθερία Ζούρου, Αντώνης Καράτζης και Κώστας Χαλκιάς.
Σάκης Τανιμανίδης: «Η νέα σεζόν θα είναι ανατρεπτική και καινοτόμα»
Ο Σάκης Τανιμανίδης, μιλώντας για το γεγονός ότι το Dragons’ Den έχει πλέον καθιερωθεί και έχει μπει στα σπίτια των τηλεθεατών, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, εστιάζοντας στον ρόλο της εκπομπής πέρα από την τηλεθέαση: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτό το ψυχαγωγικό σόου καταφέρνει να γίνει μια πλατφόρμα που βάζει το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Και αυτό εδώ για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το τι απλά έκανε καλή τηλεθέαση τις προηγούμενες σεζόν ή το πώς θα πάει φέτος».
Όσο για το πώς θα χαρακτήριζε τη νέα σεζόν, δεν δίστασε να τη συνοψίσει σε δύο λέξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «ανατρεπτική και καινοτόμα». Αναφερόμενος στις εκπλήξεις του νέου κύκλου, απάντησε πως «υπάρχουν, αλλά δεν θα στις πω, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν έκπληξη».
Στη συνέχεια, έκανε ξεχωριστή αναφορά σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε παλαιότερους κύκλους του σόου. Όπως είπε, έχει συναντήσει επιχειρηματίες που πέρασαν από το πρόγραμμα και είχαν επιτυχία, τονίζοντας πως αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της εμπειρίας του: «Αν μου έλεγες τι με κάνει πιο χαρούμενο σε σχέση με την εκπομπή, είναι να βλέπω επιχειρηματίες που ήρθαν εδώ να πουλήσουν την ιδέα τους και μετά να τους συναντώ τυχαία και να μου λένε “Σάκη μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ” και λέω "γιατί μου λες ευχαριστώ;" και μου λένε "επειδή ήρθα στο παιχνίδι, με είδαν οι επενδυτές, ανέβηκαν οι πωλήσεις μου, έχω φύγει στο εξωτερικό". Το να βοηθάμε πραγματικούς ανθρώπους και επιχειρηματίες, που έχουν βάλει χρόνο, ιδρώτα και χρήματα για να χτίσουν μία επιχείρηση και να την πάνε στον επόμενο βήμα είναι ανεκτίμητο».
Χάρης Βαφειάς: «Η νέα γενιά επιχειρηματιών είναι ενθαρρυντική»
Με αφορμή τους διαγωνιζόμενους της νέας σεζόν, ο Χάρης Βαφειάς, πλοιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος του VAFIAS GROUP στάθηκε ιδιαίτερα στους νεότερους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας: «Βλέπω να έρχονται πάρα πολλοί νέοι, και είναι συγκινητικό, γιατί σε αυτές τις ηλικίες κάποιοι δεν μπορούν καν να παρουσιάσουν ένα project, αλλά ούτε να μιλήσουν στους γονείς τους. Οπότε όταν είναι πολύ νέοι είναι τρομερό. Γενικά σε αυτή τη σεζόν είδαμε πολλά νέα αγόρια και κορίτσια και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για τη νέα γενιά. Ακόμα και να μην επενδύσουμε, προσπαθούμε να τους δώσουμε μερικές συμβουλές να κάνουν τη δουλειά τους λίγο καλύτερη».
Ελευθερία Ζούρου: «Νιώθω απίστευτη περηφάνεια όταν βλέπω νεότερα παιδιά να υποστηρίζουν το όραμά τους»
Η Ελευθερία Ζούρου, ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Doctoranytime μιλώντας για τη νέα γενιά επιχειρηματιών, στάθηκε στην ωριμότητα που δείχνουν πλέον οι νεότεροι founders: «Νιώθω απίστευτη περηφάνεια όταν βλέπω νεότερα παιδιά να υποστηρίζουν το όραμά τους. Σε αυτόν τον κύκλο, είδαμε νέα παιδιά 22 και 23 ετών να είναι πάρα πολύ δομημένα, πάρα πολύ διαβασμένα, να ξέρουν τι θέλουν και είναι πολύ σκληροί διαπραγματευτές».
Όπως σημείωσε, το βασικό ζητούμενο παραμένει η αξία: «Αν θες να μπεις σε αυτόν τον στίβο, δεν παίζει ρόλο ούτε ηλικία, ούτε από πού έρχεσαι, ούτε ποιον ξέρεις, παίζει ρόλο μόνο η αξία σου».
Αναφερόμενη και στη γυναικεία παρουσία στο επιχειρείν, τόνισε ότι το τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όσο για την παρουσία γυναικών στο Dragons' Den, είπε: «Όταν ξεκίνησα εγώ ήμουν σχεδόν η μόνη γυναίκα founder πριν 14 χρόνια. Τώρα βλέπουμε πολλές δυναμικές γυναίκες με πολύ καλά επιχειρηματικά πλάνα».
Κώστας Χαλκιάς: «Ακόμα και νέος να είναι ο άλλος πρέπει να μπορεί να εκπαιδευτεί»
Ο Κώστας Χαλκιάς, co-founder και Chief Cryptographer της Mysten Labs σημείωσε ότι προτιμά συνεργασίες όπου υπάρχει προσαρμοστικότητα και εξέλιξη: «Για μένα αυτό είναι καλύτερο fit, ακόμα και νέος να είναι ο άλλος πρέπει να μπορεί να εκπαιδευτεί, ώστε να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται».
Αντώνης Καράτζης: «Πολλοί ξεκίνησαν από το μηδέν χωρίς γνώσεις, αλλά είχαν τη δίψα»
Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Καράτζης, πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Karatzis GROUP στάθηκε κι εκείνος στη σημασία της επιμονής που έπρεπε να έχει κάποιος για να ξεχωρίσει στο Dragons' Den, λέγοντας: «Αν δεν έχεις τη δίψα για επιτυχία και δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις θυσίες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πολλοί ξεκίνησαν από το μηδέν χωρίς γνώσεις, αλλά είχαν τη δίψα. Αν δεν έχεις τη δίψα για επιτυχία και δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις θυσίες, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα».
Λέων Γιοχάη: Το βασικό λάθος στις παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών
Ο Λέων Γιοχάη, Tech Επενδυτής στάθηκε σε ένα από τα πιο συχνά λάθη των υποψηφίων επιχειρηματιών που πέρασαν από το επιχειρηματικό σόου, αναφέροντας: «Οι περισσότεροι εδώ κάνουν ένα άλλο λάθος, δεν παρουσιάζουν σωστά. Έρχονται εδώ και είναι νωχελικοί, μιλάνε λίγο για το προϊόν και νομίζουν ότι επειδή είναι στο Dragons’ Den θα επενδύσεις. Δεν γίνεται αυτό». Όπως σημείωσε, αυτό που λείπει συχνά είναι τα δεδομένα και η ουσία της επιχειρηματικής πρότασης: «Δεν λένε αν έχουν πωλήσεις, δεν λένε τίποτα. Αυτό είναι εντελώς λάθος».
Λέων Γιοχάη: Το βασικό λάθος στις παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών
Ο Λέων Γιοχάη, Tech Επενδυτής στάθηκε σε ένα από τα πιο συχνά λάθη των υποψηφίων επιχειρηματιών που πέρασαν από το επιχειρηματικό σόου, αναφέροντας: «Οι περισσότεροι εδώ κάνουν ένα άλλο λάθος, δεν παρουσιάζουν σωστά. Έρχονται εδώ και είναι νωχελικοί, μιλάνε λίγο για το προϊόν και νομίζουν ότι επειδή είναι στο Dragons’ Den θα επενδύσεις. Δεν γίνεται αυτό». Όπως σημείωσε, αυτό που λείπει συχνά είναι τα δεδομένα και η ουσία της επιχειρηματικής πρότασης: «Δεν λένε αν έχουν πωλήσεις, δεν λένε τίποτα. Αυτό είναι εντελώς λάθος».
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