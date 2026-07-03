Σάκης Τανιμανίδης: Το Dragons’ Den βάζει το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας σε εκατομμύρια τηλεθεατές - Όσα θα δούμε στον νέο κύκλο, τι αποκάλυψαν οι επενδυτές

«Αν δεν έχεις τη δίψα για επιτυχία και δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις θυσίες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πολλοί ξεκίνησαν από το μηδέν χωρίς γνώσεις, αλλά είχαν τη δίψα. Αν δεν έχεις τη δίψα για επιτυχία και δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις θυσίες, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα».







Σε παρόμοιο μήκος κύματος, ο Αντώνης Καράτζης, πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Karatzis GROUP στάθηκε κι εκείνος στη σημασία της επιμονής που έπρεπε να έχει κάποιος για να ξεχωρίσει στο Dragons' Den, λέγοντας:Ο Λέων Γιοχάη, Tech Επενδυτής στάθηκε σε ένα από τα πιο συχνά λάθη των υποψηφίων επιχειρηματιών που πέρασαν από το επιχειρηματικό σόου, αναφέροντας: «Οι περισσότεροι εδώ κάνουν ένα άλλο λάθος, δεν παρουσιάζουν σωστά. Έρχονται εδώ και είναι νωχελικοί, μιλάνε λίγο για το προϊόν και νομίζουν ότι επειδή είναι στο Dragons’ Den θα επενδύσεις. Δεν γίνεται αυτό». Όπως σημείωσε, αυτό που λείπει συχνά είναι τα δεδομένα και η ουσία της επιχειρηματικής πρότασης: «Δεν λένε αν έχουν πωλήσεις, δεν λένε τίποτα. Αυτό είναι εντελώς λάθος».