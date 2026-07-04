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Θεσσαλονίκη: 54χρονη κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα γατάκι με το αυτοκίνητό της
Θεσσαλονίκη: 54χρονη κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα γατάκι με το αυτοκίνητό της
H πράξη της φαίνεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστήματος και το υλικό προσκομίσθηκε στην αστυνομία
Συνελήφθη 54χρονη γυναίκα η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό της και τραυμάτισε θανάσιμα ένα γατάκι, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της περασμένης Πέμπτης, σε δρόμο του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Το περιστατικό κατήγγειλε πολίτης στις Αρχές αναφέροντας ότι η γυναίκα παρέσυρε με πρόθεση το ζώο. Μάλιστα, η πράξη της φαίνεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστήματος και το υλικό προσκομίσθηκε στην αστυνομία.
Σε βάρος της γυναίκας ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων συντροφιάς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Η 54χρονη αρνείται την κατηγορία.
Σημειώνεται ότι το ζώο παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Μετά το τέλος της διαδικασίας τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το πρωί της περασμένης Πέμπτης, σε δρόμο του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Το περιστατικό κατήγγειλε πολίτης στις Αρχές αναφέροντας ότι η γυναίκα παρέσυρε με πρόθεση το ζώο. Μάλιστα, η πράξη της φαίνεται να έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστήματος και το υλικό προσκομίσθηκε στην αστυνομία.
Σε βάρος της γυναίκας ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων συντροφιάς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Η 54χρονη αρνείται την κατηγορία.
Σημειώνεται ότι το ζώο παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Μετά το τέλος της διαδικασίας τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.
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