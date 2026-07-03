Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητά εξηγήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη για απόσπαση της συζύγου του στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες
Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητά εξηγήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη για απόσπαση της συζύγου του στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες
«Η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών - Θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ» αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ - Τα σχόλια στο Χ για «εξυπηρέτηση»
Eξηγήσεις σχετικά με απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, κας Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ζητά από τον ευρωβουλευτή και το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.
Ο κ. Λαζαρίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι η μετακίνηση της κ. Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αναφέρει ακόμη ότι η διαδικασία δεν δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».
Παράλληλα, ο βουλευτής της ΝΔ δημοσιοποιεί έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και το οποίο αναφέρει ότι για τη διετία 2027-2029 η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει, πέραν της μισθοδοσίας της, επιπλέον αποδοχές που ανέρχονται σε 245.700 ευρώ.
Στην ίδια ανάρτηση απευθύνει ευθέως ερωτήματα προς τον κ. Φαραντούρη, ενώ καλεί και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, να τοποθετηθούν επί του ζητήματος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει:
«Κύριε Νίκο Φαραντούρη θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Αϊβάζογλου αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη "Διαύγεια"! Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;»
Στο μεταξύ o λογαριασμός «Νίκος Σωτηρόπουλος» με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την τοποθέτηση της κας Θεοδώρας Αϊβάζογλου στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση στη σύζυγο του ευρωβουλευτή.
«Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την "εξυπηρέτηση" που έκανε στη σύζυγο του κ. Φαραντούρη με το ποσό των 245.700 ευρώ, επειδή ο ίδιος υποστήριζε ότι υπήρχαν ενδείξεις για παράνομο φορτίο, πεταμένα οστά και συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών. Μπράβο σας, όχι μπράβο σας... » αναφέρει χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο κ. Λαζαρίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει ότι η μετακίνηση της κ. Αϊβάζογλου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε αρκετές ημέρες πριν από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αναφέρει ακόμη ότι η διαδικασία δεν δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια».
Παράλληλα, ο βουλευτής της ΝΔ δημοσιοποιεί έγγραφο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και το οποίο αναφέρει ότι για τη διετία 2027-2029 η αποσπασμένη υπάλληλος θα λάβει, πέραν της μισθοδοσίας της, επιπλέον αποδοχές που ανέρχονται σε 245.700 ευρώ.
Στην ίδια ανάρτηση απευθύνει ευθέως ερωτήματα προς τον κ. Φαραντούρη, ενώ καλεί και το ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη, να τοποθετηθούν επί του ζητήματος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει:
«Κύριε Νίκο Φαραντούρη θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Αϊβάζογλου αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη "Διαύγεια"! Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;»
Στο μεταξύ o λογαριασμός «Νίκος Σωτηρόπουλος» με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την τοποθέτηση της κας Θεοδώρας Αϊβάζογλου στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση στη σύζυγο του ευρωβουλευτή.
«Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την "εξυπηρέτηση" που έκανε στη σύζυγο του κ. Φαραντούρη με το ποσό των 245.700 ευρώ, επειδή ο ίδιος υποστήριζε ότι υπήρχαν ενδείξεις για παράνομο φορτίο, πεταμένα οστά και συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών. Μπράβο σας, όχι μπράβο σας... » αναφέρει χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή του
Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την "εξυπηρέτηση" που έκανε στη σύζυγο του κ. Φαραντούρη με το ποσό των 245.700 ευρώ, επειδή ο ίδιος υποστήριζε ότι υπήρχαν ενδείξεις για παράνομο φορτίο, πεταμένα οστά και συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών.… pic.twitter.com/kWW5Z50Ogr— Νίκος🇬🇷Σωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS) July 3, 2026
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