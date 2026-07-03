Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητά εξηγήσεις από τον Νικόλα Φαραντούρη για απόσπαση της συζύγου του στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την "εξυπηρέτηση" που έκανε στη σύζυγο του κ. Φαραντούρη με το ποσό των 245.700 ευρώ, επειδή ο ίδιος υποστήριζε ότι υπήρχαν ενδείξεις για παράνομο φορτίο, πεταμένα οστά και συγκάλυψη στην τραγωδία των Τεμπών.… pic.twitter.com/kWW5Z50Ogr