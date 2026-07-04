Ο Φαραντούρης απαντά για την απόσπαση της συζύγου του στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες: Επιλέχθηκε βάσει των προσόντων της

Η απάντηση Λαζαρίδη

❗️Ο κ. Νίκος Φαραντούρης παραδέχεται ότι η σύζυγός του θα λάβει 245.700 ευρώ



Η ανακοίνωση του @NFarantouris επιβεβαιώνει απόλυτα τη χθεσινή μου ανάρτηση.



Παραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) July 4, 2026

Αμέσως μετά την ανάρτηση του Νικόλα Φαραντούρη ο Μακάριος Λαζαρίδης επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Χ.«Ο κ. Νίκος Φαραντούρης παραδέχεται ότι η σύζυγός του θα λάβει 245.700 ευρώΠαραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027 - 2029 και θα λάβει επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ.Υποστηρίζει ότι η θέση προκηρύχθηκε από τη ΜΕΑ, ωστόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν υπάρχει καμία τέτοια προκήρυξη. Να τη δώσει στη δημοσιότητα.Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη «Διαύγεια». Να τη δώσει στη δημοσιότητα γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει.Και μια ακόμη ερώτηση στον κύριο Φαραντούρη: Ήταν η σύζυγός του αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλου κόμματος κατά το πρόσφατο παρελθόν; Και αν ναι από πότε και σε ποιον;Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω».