Πέρασαν 22 χρόνια από το θαύμα του Euro 2004: Όταν η Ελλάδα νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στον τελικό και σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

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κοιτάζει το ρολόι του, βάζει την σφυρίχτρα στο στόμα και δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο ήχος της, που γράφει το τέλος στον τελικό του Euro 2004 με αντιπάλους την οικοδέσποινα Πορτογαλία και την Ελλάδα.Στο ταμπλό του σταδίου Ντα Λουζ στην Λισσαβόνα την Κυριακή 4 Ιουλίου, το Πορτογαλία Ελλάδα 0-1 μοιάζει σαν ένα ψέμα, σαν ένα κακόγουστο αστείο για τους Πορτογάλους αλλά δεν είναι.Η τηλεοπτική κάμερα πιάνει τον αρχηγό της Εθνικής μαςνα πέφτει στα γόνατα και να σηκώνει ψηλά τα χέρια, ενώ οι συμπαίκτες του σχηματίζουν μικρές η μεγάλες αγκαλιές.«Συλλαμβάνει» τοννα τρέχει με τα χέρια ανοιχτά μέσα στο γήπεδο και αμέσως μετά εστιάζει στον, που στο πρόσωπό του κυλάνε τα δάκρυα της λύπης.Πάνω από 15.000 φίλαθλοι στις κερκίδες του Ντα Λουζ παραμιλούν και ουρλιάζουν, ενώ στην Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο έχουν αρχίσει τα πανηγύρια και τα γλέντια.Μετά την απονομή ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να γιορτάσει αυτό το θαύμα-γιατί περί θαύματος επρόκειτο-αφού σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι η Ελλάδα θα κατακτούσε το τρόπαιο με μια πορεία που άφησε άφωνη την ποδοσφαιρική Ευρώπη.