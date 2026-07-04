Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Φωτιά Πυρκαγιά Πυροσβεστική φωτιά τώρα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο - Το δύσβατο της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η φωτιά δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (4/7) λίγο μετά τις 12:30, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά της Κέρκυρας, κοντά στον ομώνυμο οικισμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, έξι πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.


Λίγο πριν τις 16:00 ο δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης δήλωσε στο Mega πως «είχαμε άμεση και γρήγορη παρέμβαση [...], βρίσκεται υπό έλεγχο η φωιά».

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά της Κέρκυρας

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίες ωστόσο δεν απειλούνται. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνει το δύσβατο της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του corfutvnews.gr, η πυρκαγιά καίει σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να δίνουν μάχη για τον έλεγχό της.

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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