Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο - Το δύσβατο της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η φωτιά δυσκόλεψε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων