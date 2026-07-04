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Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, ήχησε 112 στους κατοίκους
Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, ήχησε 112 στους κατοίκους
Ο Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου στα Σπάτα, ωστόσο κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και οριοθετήθηκε.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων, πλησίον του κτήματος Νάσιουτζικ.
Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνέδραμα επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της φωτιάς στα Σπάτα, ήχησε το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλλήνης. «Πυρκαγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» είναι το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων, πλησίον του κτήματος Νάσιουτζικ.
Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνέδραμα επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλλήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Λόγω της φωτιάς στα Σπάτα, ήχησε το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλλήνης. «Πυρκαγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» είναι το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026
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