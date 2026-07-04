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Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για φωτιά στα Κουφάλια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, ήχησε 112 στους κατοίκους
ΕΛΛΑΔΑ
Παλλήνη Σπάτα Φωτιά

Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, ήχησε 112 στους κατοίκους

Ο Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, ήχησε 112 στους κατοίκους
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Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου στα Σπάτα, ωστόσο κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και οριοθετήθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων, πλησίον του κτήματος Νάσιουτζικ.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνέδραμα επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της φωτιάς στα Σπάτα, ήχησε το 112 στην περιοχή των Σπάτων και της Παλλήνης. «Πυρκαγιά στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» είναι το μήνυμα από την Πολιτική Προστασία.

Δείτε βίντεο: 
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Φωτιά στα Σπάτα, στο λόφο Μπούρα κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων
14 ΣΧΟΛΙΑ

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