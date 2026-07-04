Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Προαστιακός Πυρκαγιά φωτιά τώρα Hellenic Train

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος

Νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στις γραμμές

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος
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Αποκαταστάθηκε στις 15:52 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος σύμψωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ως εκ τούτου αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι από τις 12:10 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα 'Ανω Λιόσια-Λουτρόπυργος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη γραμμή.

Λόγω του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε  το δρομολόγιο 1312 (Πειραιάς - Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό 'Ανω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1313 (Κιάτο - Πειραιάς) παρέμεινε στον Σταθμό Νέας Περάμου.
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