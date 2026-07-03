Τα... blues της εγκυμοσύνης για την Αναστασία Γιούσεφ: «Έχω χάσει τον εαυτό μου», δείτε βίντεο
Τα... blues της εγκυμοσύνης για την Αναστασία Γιούσεφ: «Έχω χάσει τον εαυτό μου», δείτε βίντεο
Έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές και με έχουν αγχώσει, τόνισε μεταξύ άλλων η χορεύτρια
Σε κλάματα ξέσπασε η Αναστασία Γιούσεφ, απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσα από ένα βίντεο.
Η χορεύτρια, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί, μίλησε για τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που βιώνει ούσα έγκυος. Όπως εξήγησε, δεν υπάρχουν μόνο όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές, με την ίδια να μην αναγνωρίζει τον εαυτό της. Οι αλλαγές στο σώμα της, οι περιορισμοί που έχει φέρει η εγκυμοσύνη και το άγχος για τη νέα καθημερινότητα που θα ακολουθήσει επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία της.
Συναισθηματικά φορτισμένη, η Αναστασία Γιούσεφ, είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok πως ήθελε να υποδεχτεί τον Ιούλιο με καλή διάθεση. Παρόλα αυτά, νιώθει αγχωμένη για το μέλλον: «Ξέρετε κάτι; Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και είναι εντάξει αυτό. Σήμερα ήθελα να ξυπνήσω με ωραία διάθεση, να σας πω καλό μήνα. Κάθομαι στον καναπέ και χαζεύω στο κινητό μου. Θα ήθελα να νιώθω καλά. Νιώθω πολύ πεσμένη, αγχωμένη για το αύριο, έχω χάσει τον εαυτό μου γενικά. Την παλιά Αναστασία… Μπορεί να συμβεί και αυτό μέσα στην εγκυμοσύνη και είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι ok αυτό. Έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές και με έχουν αγχώσει».
Στη συνέχεια του βίντεο, εμφανίστηκε ήρεμη, εξηγώντας πως αυτό που βιώνει είναι ταυτόχρονα όμορφο και δύσκολο. «Είμαι καλύτερα. Οι ορμόνες είναι αυτές, δεν ξέρω, ή η τεράστια αλλαγή που αντιμετωπίζω. Τώρα πια που έχω αρχίσει να βαραίνω, δεν είμαι για πολλά ταξίδια. Θυμάστε πώς ήμουν. Νιώθω χοντρή. Είναι λίγο δύσκολο. Πολύ γλυκό, πολύ όμορφο, αλλά πού και πού υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Αν δεν το έχει περάσει καμία, πείτε μου να πάω σε ψυχίατρο γιατί ήδη σε ψυχολόγο πάω», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Η χορεύτρια, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί, μίλησε για τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που βιώνει ούσα έγκυος. Όπως εξήγησε, δεν υπάρχουν μόνο όμορφες, αλλά και δύσκολες στιγμές, με την ίδια να μην αναγνωρίζει τον εαυτό της. Οι αλλαγές στο σώμα της, οι περιορισμοί που έχει φέρει η εγκυμοσύνη και το άγχος για τη νέα καθημερινότητα που θα ακολουθήσει επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία της.
Συναισθηματικά φορτισμένη, η Αναστασία Γιούσεφ, είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok πως ήθελε να υποδεχτεί τον Ιούλιο με καλή διάθεση. Παρόλα αυτά, νιώθει αγχωμένη για το μέλλον: «Ξέρετε κάτι; Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και είναι εντάξει αυτό. Σήμερα ήθελα να ξυπνήσω με ωραία διάθεση, να σας πω καλό μήνα. Κάθομαι στον καναπέ και χαζεύω στο κινητό μου. Θα ήθελα να νιώθω καλά. Νιώθω πολύ πεσμένη, αγχωμένη για το αύριο, έχω χάσει τον εαυτό μου γενικά. Την παλιά Αναστασία… Μπορεί να συμβεί και αυτό μέσα στην εγκυμοσύνη και είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι ok αυτό. Έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές και με έχουν αγχώσει».
Στη συνέχεια του βίντεο, εμφανίστηκε ήρεμη, εξηγώντας πως αυτό που βιώνει είναι ταυτόχρονα όμορφο και δύσκολο. «Είμαι καλύτερα. Οι ορμόνες είναι αυτές, δεν ξέρω, ή η τεράστια αλλαγή που αντιμετωπίζω. Τώρα πια που έχω αρχίσει να βαραίνω, δεν είμαι για πολλά ταξίδια. Θυμάστε πώς ήμουν. Νιώθω χοντρή. Είναι λίγο δύσκολο. Πολύ γλυκό, πολύ όμορφο, αλλά πού και πού υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Αν δεν το έχει περάσει καμία, πείτε μου να πάω σε ψυχίατρο γιατί ήδη σε ψυχολόγο πάω», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
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