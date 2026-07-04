Ιωάννα Μαλέσκου: Το θέμα για το αν χώρισε κάποιος ή όχι έχει κουράσει, μας έχει πάρει και εμάς η μπάλα
Ιωάννα Μαλέσκου: Το θέμα για το αν χώρισε κάποιος ή όχι έχει κουράσει, μας έχει πάρει και εμάς η μπάλα
Να υπάρχει διακριτικότητα κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά, είπε η παρουσιάστρια
Τη θέση της σχετικά με τα δημοσιεύματα που αφορούν στους χωρισμούς αναγνωρίσιμων προσώπων εξέφρασε η Ιωάννα Μαλέσκου, τονίζοντας πως θα πρέπει υπάρχει διακριτικότητα, ενώ πρόσθεσε πως και η ίδια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων για την προσωπική της ζωή.
Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Βίκυς Καγιά για το αναληθές δημοσίευμα χωρισμού από τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μερικές σχετικές σκέψεις της το Σάββατο 4 Ιουλίου μέσα από την εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ.
Η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία έχει βρεθεί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά στο επίκεντρο αντίστοιχων δημοσιευμάτων, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προσοχή ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά.
Αρχικά, δήλωσε: «Συγκεκριμένα γι’ αυτό το θέμα και το αν χώρισε κάποιος ή όχι, αν πρέπει να βγάλει δελτίο τύπου, γιατί να νοιάζει τον άλλον; Κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά... Νομίζω ότι κάπου μας έχει κουράσει όλους να το παρακολουθούμε. Κάποιους μας έχει πάρει κι εμάς η μπάλα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και κάπου να βάλουμε την αξιοπρέπεια στο κάδρο. Μέσα στις αλλαγές που εύχομαι να φέρει η τηλεόραση στη νέα της μορφή, ελπίζω να είναι και αυτό».
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Στη συνέχεια πρόσθεσε, ότι ακόμα και εάν ένα ζευγάρι χωρίζει ή περνάει κρίση, ο δημόσιος σχολιασμός μπορεί να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στο ίδιο και στο περιβάλλον του: «Να υπάρχει διακριτικότητα, γιατί και πρόβλημα να έχει ένα ζευγάρι, ας σκεφτούμε επιτέλους τι απόνερα του δημιουργούμε. Ας αφήσουμε το ζευγάρι σε όποια φάση κι αν είναι να βρει τη γραμμή του. Ιδίως ένα ζευγάρι που δεν το επικοινωνεί όλο αυτό. Αφήστε τους ανθρώπους να προχωράνε στη ζωή τους όπως επιθυμούν και τους αξίζει».
Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη την Τετάρτη στο «Happy Day», όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επικοινώνησε με ιστοσελίδα που είχε δημοσιεύσει πως χώρισε, προκειμένου να διαψεύσει την πληροφορία. Η ίδια εξήγησε, ότι η αρχισυντάκτρια απάντησε ότι δεν μπορούσε να διαψεύσει τον εαυτό της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Ήταν τρελό αυτό που είχε συμβεί. Ξεκίνησε όλο από ένα site, με το οποίο επικοινωνήσαμε κιόλας για να τους πούμε ότι δεν γίνεται να γράφουν ανυπόστατα πράγματα, γιατί υπάρχουν και δυο παιδιά και όταν δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος λόγος. Η αρχισυντάκτρια μάλιστα τότε είπε στον Σπύρο, τον συνεργάτη μου, ότι “εγώ δεν θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου, αυτό έγραψα, αυτό είναι».
Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Βίκυς Καγιά για το αναληθές δημοσίευμα χωρισμού από τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μερικές σχετικές σκέψεις της το Σάββατο 4 Ιουλίου μέσα από την εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ.
Η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία έχει βρεθεί με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά στο επίκεντρο αντίστοιχων δημοσιευμάτων, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προσοχή ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά.
Αρχικά, δήλωσε: «Συγκεκριμένα γι’ αυτό το θέμα και το αν χώρισε κάποιος ή όχι, αν πρέπει να βγάλει δελτίο τύπου, γιατί να νοιάζει τον άλλον; Κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά... Νομίζω ότι κάπου μας έχει κουράσει όλους να το παρακολουθούμε. Κάποιους μας έχει πάρει κι εμάς η μπάλα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και κάπου να βάλουμε την αξιοπρέπεια στο κάδρο. Μέσα στις αλλαγές που εύχομαι να φέρει η τηλεόραση στη νέα της μορφή, ελπίζω να είναι και αυτό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε, ότι ακόμα και εάν ένα ζευγάρι χωρίζει ή περνάει κρίση, ο δημόσιος σχολιασμός μπορεί να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στο ίδιο και στο περιβάλλον του: «Να υπάρχει διακριτικότητα, γιατί και πρόβλημα να έχει ένα ζευγάρι, ας σκεφτούμε επιτέλους τι απόνερα του δημιουργούμε. Ας αφήσουμε το ζευγάρι σε όποια φάση κι αν είναι να βρει τη γραμμή του. Ιδίως ένα ζευγάρι που δεν το επικοινωνεί όλο αυτό. Αφήστε τους ανθρώπους να προχωράνε στη ζωή τους όπως επιθυμούν και τους αξίζει».
Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη την Τετάρτη στο «Happy Day», όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επικοινώνησε με ιστοσελίδα που είχε δημοσιεύσει πως χώρισε, προκειμένου να διαψεύσει την πληροφορία. Η ίδια εξήγησε, ότι η αρχισυντάκτρια απάντησε ότι δεν μπορούσε να διαψεύσει τον εαυτό της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Ήταν τρελό αυτό που είχε συμβεί. Ξεκίνησε όλο από ένα site, με το οποίο επικοινωνήσαμε κιόλας για να τους πούμε ότι δεν γίνεται να γράφουν ανυπόστατα πράγματα, γιατί υπάρχουν και δυο παιδιά και όταν δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος λόγος. Η αρχισυντάκτρια μάλιστα τότε είπε στον Σπύρο, τον συνεργάτη μου, ότι “εγώ δεν θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου, αυτό έγραψα, αυτό είναι».
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