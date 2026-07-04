Η μεγάλη επιστροφή: Τα «Φιλαράκια» είναι ξανά διαθέσιμα στο ελληνικό Netflix

Μετά από ένα... break, όπως εκείνο της Ρέιτσελ με τον Ρος, μια από τις πιο αγαπημένες σειρές του ελληνικού κοινού επέστρεψε στην γνωστή πλατφόρμα έπειτα από περίπου δύο χρόνια