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Η μεγάλη επιστροφή: Τα «Φιλαράκια» είναι ξανά διαθέσιμα στο ελληνικό Netflix
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Τα Φιλαράκια Netflix Σειρά Binge-watcing

Η μεγάλη επιστροφή: Τα «Φιλαράκια» είναι ξανά διαθέσιμα στο ελληνικό Netflix

Μετά από ένα... break, όπως εκείνο της Ρέιτσελ με τον Ρος, μια από τις πιο αγαπημένες σειρές του ελληνικού κοινού επέστρεψε στην γνωστή πλατφόρμα έπειτα από περίπου δύο χρόνια

Η μεγάλη επιστροφή: Τα «Φιλαράκια» είναι ξανά διαθέσιμα στο ελληνικό Netflix
Βασίλης Ιωαννίδης
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Η μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού είναι γεγονός! Μετά από ένα... break -όπως εκείνο της Ρέιτσελ με τον Ρος- μια από τις πιο αγαπημένες σειρές του ελληνικού κοινού, «Τα Φιλαράκια», είναι ξανά διαθέσιμα στο Netflix.

Στις 30 Δεκεμβρίου του 2024, το Netflix είχε αφαιρέσει από τον κατάλογό του «Τα Φιλαράκια (Friends)», με τους αναρίθμητους θαυμαστές της σειράς να χάνουν καθημερινή πρόσβαση στη σειρά-φαινόμενο που εδώ και και 30 χρόνια προσφέρει στιγμές γέλιου στο κοινό της. Η σειρά ήταν διαθέσιμη μέσα από τη συχνότητα του HBO Max, αλλά και του VodafoneTV, η μεγαλύτερη streaming υπηρεσία του κόσμου έβαλε ξανά στην «φαρέτρα» της ένα μεγάλο «όπλο».


Το Netflix έκανε την έκπληξη και πρόσθεσε και πάλι τα Φιλαράκια στον κατάλογό του, παρόλο που βρίσκονται ήδη στο HBO Max. Μάλιστα, κατάφεραν να σκαρφαλώσουν ήδη στο top 10, δηλαδή στα charts της Ελλάδας, και είναι ήδη από τις πιο δημοφιλείς σειρές σήμερα. Φυσικά είναι διαθέσιμοι και οι 10 κύκλοι της σειράς με ελληνικούς υπότιτλους, όπως και παλαιότερα, έτοιμη να προσφέρει απεριόριστο binge watching στους λάτρεις της. 


Τι είναι τα «Φιλαράκια»

Η σειρά Friends έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 και ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου του 2004 με τεράστια επιτυχία. Πρωταγωνιστούσαν οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer.

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Η σειρά περιστρέφεται γύρω από έξι φίλους στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία των ηλικιών τους που ζουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Πλέον τα Φιλαράκια βρίσκονται σε δύο πλατφόρμες: Στο Netflix και στο HBO Max.
Βασίλης Ιωαννίδης
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