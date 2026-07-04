Το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη ανοίγει στο κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 30 χρόνια μετά τον θάνατό της

Προσωπικά αντικείμενα, κοστούμια και κειμήλια της αείμνηστης ηθοποιού εκτίθενται στον χώρο όπου έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1953