Ιωάννα Τούνη: Εγώ που το παίζω σέξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρήσει στην πισίνα μας

influencer φορώντας ένα μαύρο μαγιό, έβγαινε από την πισίνα, περπατώντας με σέξι τρόπο, ενώ παράλληλα είχε λάγνο βλέμμα. Σε ένα χιουμοριστικό πλαίσιο, έγραψε πως αν και φαινόταν μυστήρια, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν μέσα στο νερό, ήταν διαφορετική:

Σε μία πισίνα στο Μπαλί εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη να βγαίνει με σέξι ύφος από το νερό, ενώ έγραφε με χιούμορ ότι νωρίτερα είχε ουρήσει μέσα σε αυτό.Η influencer κάνει διακοπές στο Μπαλί στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που έχει διοργανώσει με την εταιρεία ρούχων που διατηρεί με τη φίλη και κουμπάρα της. Μεταξύ των βίντεο που δημοσιεύει η Ιωάννα Τούνη στο TikTok από εκεί, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα στιγμιότυπό της από την πισίνα. Παράλληλα έσπευσε να ξεκαθαρίσει πώς όσα έγραφε πάνω σε αυτό δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα: «Αυτή η λεζάντα αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας».Πιο συγκεκριμένα, η«Εγώ που το παίζω σέξι και μυστήρια, ενώ μόλις έχω κατουρήσει στην πισίνα μας» σημείωσε.