Ξέσπασε η Τούνη για το βίντεο με τα χαρτονομίσματα: Στις πρωινές εκπομπές τα ονομάζουν 500άρικα, ενώ είναι μπαλινέζικα 4,5 ευρώ, θα πρέπει να σας μάθω τη δουλειά σας
Ξέσπασε η Τούνη για το βίντεο με τα χαρτονομίσματα: Στις πρωινές εκπομπές τα ονομάζουν 500άρικα, ενώ είναι μπαλινέζικα 4,5 ευρώ, θα πρέπει να σας μάθω τη δουλειά σας
Έχω φάει το μίσος της ζωής μου για επίδειξη πλούτου, ανέφερε μεταξύ άλλων η influencer
Αντιδράσεις προκάλεσε ένα βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη στο TikTok από ταξίδι της στο Μπαλί, όπου εμφανίζεται να κάνει αέρα με χαρτονομίσματα, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως επίδειξη πλούτου. Η ίδια από τη μεριά της ξεκαθάρισε, πως είχε στα χέρια της μπαλινέζικα χαρτονομίσματα με την αξία τους να μην ξεπερνάει τα 5 ευρώ, τονίζοντας πως δεν ισχύουν οι ισχυρισμοί ότι κρατούσε 500άρικα.
Το θέμα σχολιάστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές, με δημοσιογράφους και παρουσιαστές να κρίνουν την influencer, υποστηρίζοντας πως η εικόνα αυτή δίνει λάθος εντύπωση και προκαλεί ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Δείτε το βίντεο που σχολιάστηκε
Μετά τα σχόλια, η Ιωάννα Τούνη απάντησε μεσώ νέου βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίστηκε ενοχλημένη με τη διάσταση που πήρε το θέμα, κάνοντας λόγο για αναπαραγωγή «ψευδών» πληροφοριών από τα μέσα και ξεκαθαρίζοντας πως τα χαρτονομίσματα που κρατούσε δεν είχαν καμία σχέση με 500ευρα, αντίθετα επρόκειτο για Ρουπία Ινδονησίας (IDR) που δεν ξεπερνούν τα πέντε ευρώ.
Αρχικά, η influencer ανέφερε, πως επιστρέφοντας από το Μπαλί στην Ελλάδα, ενημερώθηκε για τα σχόλια περί επίδειξης πλούτου: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα… για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα».
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους βιάστηκαν να την κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, δήλωσε: «Θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ τη δουλειά σας. Αυτά δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου έχω φάει το hate της ζωής μου για επίδειξη πλούτου».
Παράλληλα, σε Instagram story της έδειξε ξανά ένα από τα χαρτονομίσματα που κρατούσε στο βίντεο, σημειώνοντας: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου δεν μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ από των 5 ευρώ. Απορώ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση».
Η influencer επέλεξε την Ινδονησία ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις φίλες της, στο πλαίσιο ταξιδιού που σχετίζεται και με την εταιρεία ρούχων που διατηρεί. Στο βίντεο που σχολιάστηκε, η ίδια εμφανίζεται μέσα σε πισίνα με την παρέα της, ενώ εξελίσσεται μια χιουμοριστική συζήτηση γύρω από το αν το ταξίδι τους είναι «all inclusive».
«Τι ωραία που ήρθαμε all-inclusive διακοπές», αναγράφεται αρχικά στο βίντεο, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται: «Μα δεν είναι all-inclusive», για να ακολουθήσει η φράση: «Και ποιος πληρώνει;». Τότε, η κάμερα στρέφεται στην Ιωάννα Τούνη και τη συνεργάτιδά της και στενή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, οι οποίες, φορώντας μαγιό και γυαλιά ηλίου, έκαναν αέρα με δεσμίδες χαρτονομισμάτων.
Το θέμα σχολιάστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές, με δημοσιογράφους και παρουσιαστές να κρίνουν την influencer, υποστηρίζοντας πως η εικόνα αυτή δίνει λάθος εντύπωση και προκαλεί ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Δείτε το βίντεο που σχολιάστηκε
@bubblegun_world
Δεν αφήνουμε τα bubblegungirls παραπονεμένα, χρησιμοποίησε τον κωδικό “BALI” για -20% σε ΟΛΟΟΟΟ το site της BUBBLEGUN🫶🏼 #bubblegun #bubblegungirls #bali @Ioanna Touni @efigkouta @Stela Passari @mariannagrfld @Venetia @Alexia✨Upinthehype @Theclassysavage♬ Originalton - Die Kameraden 🙆♂️
Αρχικά, η influencer ανέφερε, πως επιστρέφοντας από το Μπαλί στην Ελλάδα, ενημερώθηκε για τα σχόλια περί επίδειξης πλούτου: «Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα… για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά, τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα».
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη σε όσους βιάστηκαν να την κρίνουν και να βγάλουν συμπεράσματα, δήλωσε: «Θα πρέπει μάλλον να σας μάθω εγώ τη δουλειά σας. Αυτά δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερη από πέντε ευρώ. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου έχω φάει το hate της ζωής μου για επίδειξη πλούτου».
@j.touni
Όταν πέφτουν τα νούμερα στις εκπομπές πως γίνεται ΠΑΝΤΑ να πρέπει να λασπολογούν για εμένα λέγοντας αισχρολογίες και ψέματα, ώστε να πάρουν λίγο παραπάνω τηλεθέαση; ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ #φοργιου #jtouni #μπεςφοργιου #viral♬ original sound - Ioanna Touni
Η influencer επέλεξε την Ινδονησία ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις φίλες της, στο πλαίσιο ταξιδιού που σχετίζεται και με την εταιρεία ρούχων που διατηρεί. Στο βίντεο που σχολιάστηκε, η ίδια εμφανίζεται μέσα σε πισίνα με την παρέα της, ενώ εξελίσσεται μια χιουμοριστική συζήτηση γύρω από το αν το ταξίδι τους είναι «all inclusive».
«Τι ωραία που ήρθαμε all-inclusive διακοπές», αναγράφεται αρχικά στο βίντεο, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται: «Μα δεν είναι all-inclusive», για να ακολουθήσει η φράση: «Και ποιος πληρώνει;». Τότε, η κάμερα στρέφεται στην Ιωάννα Τούνη και τη συνεργάτιδά της και στενή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, οι οποίες, φορώντας μαγιό και γυαλιά ηλίου, έκαναν αέρα με δεσμίδες χαρτονομισμάτων.
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