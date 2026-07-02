Ξέσπασε η Τούνη για το βίντεο με τα χαρτονομίσματα: Στις πρωινές εκπομπές τα ονομάζουν 500άρικα, ενώ είναι μπαλινέζικα 4,5 ευρώ, θα πρέπει να σας μάθω τη δουλειά σας