Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Ήταν πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Ήταν πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της
Είναι πολύ ευτυχισμένη, είπε ο ηθοποιός
Ως μία πολύ συγκινητική στιγμή χαρακτήρισε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης το γεγονός ότι συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο μυστήριο που τελέστηκε στη Μεσσηνία και μέσω της στάσης του επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τη στενή σχέση που τον συνδέει με την παρουσιάστρια και ηθοποιό, αλλά και με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μίλησε τόσο για την παρουσία του στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, όσο και για το πώς αισθάνεται που παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση. Όπως είπε ο ίδιος: «Ήταν ωραίο και πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη στον γάμο της. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευτυχισμένη».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία, όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό.
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο μυστήριο που τελέστηκε στη Μεσσηνία και μέσω της στάσης του επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τη στενή σχέση που τον συνδέει με την παρουσιάστρια και ηθοποιό, αλλά και με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μίλησε τόσο για την παρουσία του στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, όσο και για το πώς αισθάνεται που παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση. Όπως είπε ο ίδιος: «Ήταν ωραίο και πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη στον γάμο της. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ευτυχισμένη».
Δείτε το βίντεο
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία, όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό.
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