Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Ήταν πολύ συγκινητικό που συνόδευσα τη Δανάη Μπάρκα στον γάμο της

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μίλησε τόσο για την παρουσία του στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, όσο και για το πώς αισθάνεται που παντρεύτηκε με τον Φάνη Μπότση. Όπως είπε ο ίδιος:











Κλείσιμο Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία, όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό.