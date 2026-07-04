Στέλλα Κονιτοπούλου για Πασχάλη Τερζή: Στο ντουέτο που κάναμε δεν ταίριαζαν καθόλου οι φωνές μας και όμως αυτό έκανε τη διαφορά

Στέλλα Κονιτοπούλου

Στη συνέχεια, ησχολίασε την απόφαση του Πασχάλη Τερζή να αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, όπως είπε η ίδια: «Δεν έχω επικοινωνία μαζί του. Όποτε νιώσει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε καλλιτέχνης ότι θέλει να σταματήσει, είναι δικαίωμα του να το κάνει αυτό. Ίσως ο κόσμος τώρα να αναρωτιέται, επειδή ο Πασχάλης έφυγε από τη δουλειά όταν ήταν στο πικ της καριέρας του, όπως και ο Νότης Σφακιανάκης. Ο κόσμος τους ήθελε κι άλλο, δεν τους είχε χορτάσει».