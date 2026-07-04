Στέλλα Κονιτοπούλου για Πασχάλη Τερζή: Στο ντουέτο που κάναμε δεν ταίριαζαν καθόλου οι φωνές μας και όμως αυτό έκανε τη διαφορά
Στέλλα Κονιτοπούλου για Πασχάλη Τερζή: Στο ντουέτο που κάναμε δεν ταίριαζαν καθόλου οι φωνές μας και όμως αυτό έκανε τη διαφορά
Εκείνος είναι καθαρά λαϊκός τραγουδιστής και εγώ έχω μια νησιώτικη φωνή, είπε
Στο ντουέτο που έκανε πριν από περίπου τριάντα χρόνια με τον Πασχάλη Τερζή αναφέρθηκε η Στέλλα Κονιτοπούλου, σχολιάζοντας πως το τραγούδι ξεχώρισε, παρά το γεγονός ότι οι φωνές τους δεν ταίριαζαν.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το ντουέτο της με τον λαϊκό τραγουδιστή με τίτλο «Οινοπνευματάκι» που κυκλοφόρησε το 1997. Η ίδια εξήγησε, πως δεν θα περίμενε κανείς να κάνει επιτυχία η συνεργασία ενός λαϊκού καλλιτέχνη με έναν που ερμηνεύει νησιώτικα κομμάτια, ωστόσο το κομμάτι όπως είπε «έκανε τη διαφορά».
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Έχουν γίνει πολύ της μόδας τα ταιριάσματα διαφορετικών ειδών στα τραγούδια, το κάνω χρόνια αυτό. Τώρα αυτό έχει γίνει της μόδας. Όλα αυτά θεωρώ ότι γίνονται γιατί τα πιο παλιά τραγούδια ήταν πιο καλά, κατά τη δική μου άποψη. Τώρα γράφονται πιο επιφανειακά τα τραγούδια και δεν παραμένουν και πολύ. Δεν είναι διαχρονικά. Θυμηθείτε το ντουέτο που έκανα με τον Πασχάλη Τερζή, το “Οινοπνευματάκι” που ήταν λαϊκός καθαρός τραγουδιστής και εγώ μια φωνή νησιώτισσα. Δεν ταίριαζαν καθόλου οι φωνές μας και όμως αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Στέλλα Κονιτοπούλου σχολίασε την απόφαση του Πασχάλη Τερζή να αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, όπως είπε η ίδια: «Δεν έχω επικοινωνία μαζί του. Όποτε νιώσει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε καλλιτέχνης ότι θέλει να σταματήσει, είναι δικαίωμα του να το κάνει αυτό. Ίσως ο κόσμος τώρα να αναρωτιέται, επειδή ο Πασχάλης έφυγε από τη δουλειά όταν ήταν στο πικ της καριέρας του, όπως και ο Νότης Σφακιανάκης. Ο κόσμος τους ήθελε κι άλλο, δεν τους είχε χορτάσει».
Ακούστε το «Οινοπνευματάκι»
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το ντουέτο της με τον λαϊκό τραγουδιστή με τίτλο «Οινοπνευματάκι» που κυκλοφόρησε το 1997. Η ίδια εξήγησε, πως δεν θα περίμενε κανείς να κάνει επιτυχία η συνεργασία ενός λαϊκού καλλιτέχνη με έναν που ερμηνεύει νησιώτικα κομμάτια, ωστόσο το κομμάτι όπως είπε «έκανε τη διαφορά».
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Έχουν γίνει πολύ της μόδας τα ταιριάσματα διαφορετικών ειδών στα τραγούδια, το κάνω χρόνια αυτό. Τώρα αυτό έχει γίνει της μόδας. Όλα αυτά θεωρώ ότι γίνονται γιατί τα πιο παλιά τραγούδια ήταν πιο καλά, κατά τη δική μου άποψη. Τώρα γράφονται πιο επιφανειακά τα τραγούδια και δεν παραμένουν και πολύ. Δεν είναι διαχρονικά. Θυμηθείτε το ντουέτο που έκανα με τον Πασχάλη Τερζή, το “Οινοπνευματάκι” που ήταν λαϊκός καθαρός τραγουδιστής και εγώ μια φωνή νησιώτισσα. Δεν ταίριαζαν καθόλου οι φωνές μας και όμως αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Στέλλα Κονιτοπούλου σχολίασε την απόφαση του Πασχάλη Τερζή να αποτραβηχτεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, όπως είπε η ίδια: «Δεν έχω επικοινωνία μαζί του. Όποτε νιώσει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε καλλιτέχνης ότι θέλει να σταματήσει, είναι δικαίωμα του να το κάνει αυτό. Ίσως ο κόσμος τώρα να αναρωτιέται, επειδή ο Πασχάλης έφυγε από τη δουλειά όταν ήταν στο πικ της καριέρας του, όπως και ο Νότης Σφακιανάκης. Ο κόσμος τους ήθελε κι άλλο, δεν τους είχε χορτάσει».
Ακούστε το «Οινοπνευματάκι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα