Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο: Δεν ήξερα για τον πλειστηριασμό, ήταν 29 τ.μ., το αγόρασε ο πρώην σύντροφός μου μέσω της εταιρείας που είχαμε

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της

εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 50% εταιρείας που προχώρησε στην αγορά ακινήτου που είχε κατασχεθεί, έναντι ποσού 30.457 ευρώ, τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική του αξία.



Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού συμμετείχε στην εταιρεία «Where About Travels» με τον κ. Μωυσίδη, ένα σχήμα ωστόσο το οποίο δεν είχε σχεδόν μηδενικούς κύκλους εργασιών. Όπως γίνεται δε γνωστό, το εν λόγω ακίνητο ήταν μία γκαρσονιέρα 29 τμ η οποία αγοράστηκε με πρωτοβουλία του συνεργάτη και συντρόφου της κυρίας Καρυστιανού.

«Δεν ήξερα για τον πλειστηριασμό του ακινήτου» είπε η Μαρία Καρυστιανού



Νωρίτερα πάντως σήμερα, η Μαρία Καρυστιανού, κληθείσα να σχολιάσει το θέμα υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση. «Πρόκειται για μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022 στον χώρο του real estate από μένα και τον τότε σύντροφό μου. Ξεκίνησε από δύο ακίνητα, ο καθένας μας έβαλε από ένα. Στη συνέχεια αγοράστηκε ένα ακόμα ακίνητο, ένα ερείπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, είχα άλλα πράγματα να ασχοληθώ» είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.







Η Γρατσία υπερασπίστηκε την Καρυστιανού

Υπενθυμίζεται ότι η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία μιλώντας στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής» ανέφερε μεταξύ άλλων για το θέμα του ακινήτου πως

και ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι δημόσια διαθέσιμα. Όπως ανέφερε,

στο κτηματολόγιο».





«Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και άλλο ένα ζήτημα σχετικά με μια αποχώρηση, ανέκυψαν και τα δύο μόλις ανακοινώθηκε η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας της Ελπίδας για τη Δημοκρατία»,





ανέφερε αρχικά η κυρία Γρατσία απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Και συνέχισε: «Ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη και ως νομικό όταν βλέπω δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό, αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή λένε για μια συναλλαγή που έκανε μια συσταθείσα το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία βάζουν την κυρία Καρυστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος νομίζω, ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα που είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοσδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, όπως και γενικότερα δεν υπάρχει κάτι κρυφό για τη Μαρία Καρυστιανού και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Και ίσως αυτό είναι το θέμα. Γνώριζε λοιπόν το συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ και 16 μήνες και θυμήθηκε μετά από 16 μήνες να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Άκουσα εμβρόντητη να αναφέρεται σε δημόσια τοποθέτηση σε επικοινωνία με ιστοσελίδα ότι ουσιαστικά εγώ είχα πει να λυθεί η εταιρεία και να το κρύψει. Και προς τιμήν της από ό,τι καταλαβαίνω, εάν είχε γίνει αυτή η κουβέντα, καμία λύση δεν έχει υπάρξει, καμία μεταβολή. Γιατί συνήθως αυτά τα κάνουν άνθρωποι που θέλουν να σβήνουν ίχνη, ενώ η κυρία Καρυστιανού θέλει να είναι όλα στο φως», κατέληξε.





