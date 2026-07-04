ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για φωτιά στα Κουφάλια, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά Κέρκυρας, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος
ΚΟΣΜΟΣ
Καβγάς Εργάτες Ντιτρόιτ

Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που συνεργείο έκανε εργασίες σε στέγη - Οι άνδρες έχασαν την ισορροπία τους, έπεσαν από ύψος, αλλά σηκώθηκαν και συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα

Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος
27 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές εργάτες που εργάζονταν σε στέγη σπιτιού έγινε viral στα social media, καθώς η ένταση μεταξύ τους ξέφυγε σε σημείο που κατέληξαν να πέσουν από την οροφή και να συνεχίσουν τον καβγά στο έδαφος.

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί στο Ντιτρόιτ, διακρίνονται μέλη συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε κατοικία να διαπληκτίζονται πάνω στη στέγη. Η λογομαχία γρήγορα μετατρέπεται σε σωματική σύγκρουση, με σπρωξίματα και χτυπήματα λίγα εκατοστά μακριά από την άκρη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εργάτες φαίνεται να πετάει έναν συνάδελφό του από τη στέγη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δύο ακόμη άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στον κήπο του σπιτιού. Παρά την πτώση, σηκώνονται αμέσως και συνεχίζουν να παλεύουν στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.


Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας που καταγράφει το περιστατικό να προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προειδοποιώντας τους ότι οι γείτονες θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν. Λίγο αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν και η ένταση εκτονώνεται.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την επικινδυνότητα της συμπλοκής όσο και το γεγονός ότι οι εργάτες συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχαν μόλις πέσει από τη στέγη
27 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης