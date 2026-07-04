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Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος
Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που συνεργείο έκανε εργασίες σε στέγη - Οι άνδρες έχασαν την ισορροπία τους, έπεσαν από ύψος, αλλά σηκώθηκαν και συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα
Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές εργάτες που εργάζονταν σε στέγη σπιτιού έγινε viral στα social media, καθώς η ένταση μεταξύ τους ξέφυγε σε σημείο που κατέληξαν να πέσουν από την οροφή και να συνεχίσουν τον καβγά στο έδαφος.
Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί στο Ντιτρόιτ, διακρίνονται μέλη συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε κατοικία να διαπληκτίζονται πάνω στη στέγη. Η λογομαχία γρήγορα μετατρέπεται σε σωματική σύγκρουση, με σπρωξίματα και χτυπήματα λίγα εκατοστά μακριά από την άκρη.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εργάτες φαίνεται να πετάει έναν συνάδελφό του από τη στέγη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δύο ακόμη άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στον κήπο του σπιτιού. Παρά την πτώση, σηκώνονται αμέσως και συνεχίζουν να παλεύουν στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.
Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας που καταγράφει το περιστατικό να προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προειδοποιώντας τους ότι οι γείτονες θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν. Λίγο αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν και η ένταση εκτονώνεται.
Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την επικινδυνότητα της συμπλοκής όσο και το γεγονός ότι οι εργάτες συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχαν μόλις πέσει από τη στέγη
Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί στο Ντιτρόιτ, διακρίνονται μέλη συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε κατοικία να διαπληκτίζονται πάνω στη στέγη. Η λογομαχία γρήγορα μετατρέπεται σε σωματική σύγκρουση, με σπρωξίματα και χτυπήματα λίγα εκατοστά μακριά από την άκρη.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εργάτες φαίνεται να πετάει έναν συνάδελφό του από τη στέγη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δύο ακόμη άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στον κήπο του σπιτιού. Παρά την πτώση, σηκώνονται αμέσως και συνεχίζουν να παλεύουν στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.
WATCH: Roofers get into a fight while working on a roof, fell to the ground during the brawl, then got back up and kept fighting. pic.twitter.com/MnPPA6pokk— Breaking911 (@Breaking911) July 3, 2026
Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας που καταγράφει το περιστατικό να προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προειδοποιώντας τους ότι οι γείτονες θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν. Λίγο αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν και η ένταση εκτονώνεται.
Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την επικινδυνότητα της συμπλοκής όσο και το γεγονός ότι οι εργάτες συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχαν μόλις πέσει από τη στέγη
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