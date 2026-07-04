Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που συνεργείο έκανε εργασίες σε στέγη - Οι άνδρες έχασαν την ισορροπία τους, έπεσαν από ύψος, αλλά σηκώθηκαν και συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα