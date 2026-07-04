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Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ: Λαοθάλασσα στους δρόμους της Τεχεράνης, δείτε εικόνες και βίντεο
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ: Λαοθάλασσα στους δρόμους της Τεχεράνης, δείτε εικόνες και βίντεο
Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας στραμμένο στην Τεχεράνη, το Ιράν αποχαιρετά τον Αλί Χαμενεΐ μέσα από εξαήμερες τελετές μνήμης – Μήνυμα ενότητας και αντίστασης επιχειρεί να στείλει η ιρανική ηγεσία
Ξεκίνησε στην Τεχεράνη η ιστορική τελετή αποχαιρετισμού του Αλί Χαμενεΐ, με εκατομμύρια Ιρανούς να κατακλύζουν τους δρόμους της πρωτεύουσας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη που σφράγισε την πορεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας επί 36 χρόνια.
Οι εξαήμερες τελετές αποχαιρετισμού έχουν λάβει χαρακτήρα εθνικής κινητοποίησης, με την Τεχεράνη να επιχειρεί να στείλει μήνυμα ενότητας και αντοχής μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο ιρανικό έδαφος, από τα οποία έχασαν τη ζωή τους ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μεταδίδονται από το Ιράν, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 15 εκατομμύρια ανθρώπους, μετατρέποντας την τελετή σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
Το 1989, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του και ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.
Η τελετή έχει έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ιρανική ηγεσία επιδιώκει να στείλει προς το εξωτερικό μήνυμα αντοχής και συνέχειας, μετά τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Κεντρικό μήνυμα των τελευταίων ημερών από την Τεχεράνη είναι ότι η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της παρά τις πιέσεις.
Οι εξαήμερες τελετές αποχαιρετισμού έχουν λάβει χαρακτήρα εθνικής κινητοποίησης, με την Τεχεράνη να επιχειρεί να στείλει μήνυμα ενότητας και αντοχής μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο ιρανικό έδαφος, από τα οποία έχασαν τη ζωή τους ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη της χώρας.
Δείτε live εικόνα από το Ιράν:
Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις που μεταδίδονται από το Ιράν, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 15 εκατομμύρια ανθρώπους, μετατρέποντας την τελετή σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες συγκεντρώσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
Το 1989, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραστεί στην κηδεία του προκατόχου του και ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.
Πλημμύρισαν οι δρόμοι της ΤεχεράνηςΑπό νωρίς το πρωί, κεντρικές λεωφόροι της Τεχεράνης έχουν γεμίσει από πλήθη πολιτών, σημαίες και θρησκευτικά σύμβολα, ενώ οι αρχές έχουν εφαρμόσει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας για τη διαχείριση της μαζικής προσέλευσης.
Η τελετή έχει έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ιρανική ηγεσία επιδιώκει να στείλει προς το εξωτερικό μήνυμα αντοχής και συνέχειας, μετά τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Κεντρικό μήνυμα των τελευταίων ημερών από την Τεχεράνη είναι ότι η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της παρά τις πιέσεις.
Ο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα παραδοθεί ποτέ», παρουσιάζοντας τον Χαμενεΐ ως μια ιστορική μορφή για την Ισλαμική Δημοκρατία.
Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο μεγάλο τέμενος Grand Mosalla, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επίσημες εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η μεγάλη πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης έχει στόχο να αποτελέσει εικόνα εθνικής συσπείρωσης, με την ιρανική ηγεσία να επιχειρεί να δείξει ότι, παρά τις απώλειες και τις προκλήσεις, η χώρα παραμένει ενωμένη.
Η τελετή συμπίπτει με τον ιερό μήνα Μουχαράμ για τους σιίτες μουσουλμάνους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον θρησκευτικό και ιστορικό συμβολισμό του αποχαιρετισμού.
Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο μεγάλο τέμενος Grand Mosalla, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επίσημες εκδηλώσεις.
Παγκόσμια προσοχή στην επόμενη ημέρα του ΙράνΗ τελετή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς το Ιράν εισέρχεται στη μετά Χαμενεΐ εποχή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις νέες ισορροπίες εξουσίας στην Τεχεράνη. Παράλληλα, η απουσία του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, από τις δημόσιες εμφανίσεις τροφοδοτεί ερωτήματα για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η μεγάλη πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης έχει στόχο να αποτελέσει εικόνα εθνικής συσπείρωσης, με την ιρανική ηγεσία να επιχειρεί να δείξει ότι, παρά τις απώλειες και τις προκλήσεις, η χώρα παραμένει ενωμένη.
Η τελετή συμπίπτει με τον ιερό μήνα Μουχαράμ για τους σιίτες μουσουλμάνους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον θρησκευτικό και ιστορικό συμβολισμό του αποχαιρετισμού.
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