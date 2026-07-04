Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Αλί Χαμενεΐ: Λαοθάλασσα στους δρόμους της Τεχεράνης, δείτε εικόνες και βίντεο

Παγκόσμια προσοχή στην επόμενη ημέρα του Ιράν

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγός Αχμάντ Βαχιντί, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν θα παραδοθεί ποτέ», παρουσιάζοντας τον Χαμενεΐ ως μια ιστορική μορφή για την Ισλαμική Δημοκρατία.Η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο μεγάλο τέμενος Grand Mosalla, όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί πριν ακόμη ξεκινήσουν οι επίσημες εκδηλώσεις.Η τελετή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς το Ιράν εισέρχεται στη μετά Χαμενεΐ εποχή, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις νέες ισορροπίες εξουσίας στην Τεχεράνη. Παράλληλα, η απουσία του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, από τις δημόσιες εμφανίσεις τροφοδοτεί ερωτήματα για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η μεγάλη πομπή στους δρόμους της Τεχεράνης έχει στόχο να αποτελέσει εικόνα εθνικής συσπείρωσης, με την ιρανική ηγεσία να επιχειρεί να δείξει ότι, παρά τις απώλειες και τις προκλήσεις, η χώρα παραμένει ενωμένη.Η τελετή συμπίπτει με τον ιερό μήνα Μουχαράμ για τους σιίτες μουσουλμάνους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον θρησκευτικό και ιστορικό συμβολισμό του αποχαιρετισμού.