Axios: Η Ουκρανία «παίρνει το πάνω χέρι» στον πόλεμο με τη Ρωσία - Μπορεί να χτυπήσει όπου και όποτε θέλει, ακόμα και στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη

🦩 Stunning footage of a Flamingo missile launch toward Volgograd — now it's clear why it's called that.



Today, Ukraine struck the Titan-Barrikady plant, one of the key enterprises of Russia's military-industrial complex.



The facility manufactures launch systems, artillery… pic.twitter.com/2dwhpPMdkr — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2026

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), το Κίεβο έχει «μεταφέρει με θεαματικό τρόπο τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος το 2026, οργανώνοντας μια σειρά από πλήγματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας με στόχο τη διατάραξη και την καταστροφή της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας και των προμηθειών».Όπως σημειώνει η ίδια έκθεση, πρόκειται για «κλασική αεροπορική απομόνωση, μόνο που γίνεται με drones και πυραύλους -όχι με αεροσκάφη».Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή χρειάστηκε χρόνο. Ένας από τους λόγους ήταν οι περιορισμοί που είχαν θέσει οι δυτικές χώρες σχετικά με το ποια όπλα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, πού και με ποιον τρόπο. Παράλληλα, δεν είναι όλες οι ουκρανικές επιθέσεις επιτυχημένες, καθώς τα ρωσικά συστήματα αναχαίτισης και ηλεκτρονικού πολέμου συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις.Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχει ξεκινήσει η Ουκρανία, με στόχο να αναγκάσει τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προς το παρόν, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ουσιαστικής διπλωματικής κινητικότητας.