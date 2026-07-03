Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το πάρτι που οργάνωσαν για τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το πάρτι που οργάνωσαν για τα δεύτερα γενέθλια του γιου τους
Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media αποτύπωσαν τρυφερές στιγμές
Ένα πάρτι για τα δεύτερα γενέθλια του μικρότερου γιου τους, Βασίλη, οργάνωσαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος.
Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν το θέμα του πάρτι και λεπτομέρειες από τον στολισμό. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν εκείνες από τη στιγμή που το δεύτερο παιδί του ζευγαριού έσβησε τα κεράκια της τούρτας. Η παρουσιάστρια τον κράταγε στην αγκαλιά της, ο σύζυγός της κρατούσε τον μεγάλο τους γιο, ενώ τους περιτριγύριζαν οι μικροί καλεσμένοι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν το θέμα του πάρτι και λεπτομέρειες από τον στολισμό. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν εκείνες από τη στιγμή που το δεύτερο παιδί του ζευγαριού έσβησε τα κεράκια της τούρτας. Η παρουσιάστρια τον κράταγε στην αγκαλιά της, ο σύζυγός της κρατούσε τον μεγάλο τους γιο, ενώ τους περιτριγύριζαν οι μικροί καλεσμένοι.
Δείτε τις φωτογραφίες
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