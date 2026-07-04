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Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 13χρονος σε θαλάσσιο πάρκο στην Τρανή Αμμούδα
Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 13χρονος σε θαλάσσιο πάρκο στην Τρανή Αμμούδα
Ο 13χρονος τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια παιχνιδιού - Διακομισθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε ενώ έπαιζε σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανή Αμμούδα, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (03.07.2026), όταν ο 13χρονος από τη Ρουμανία χτύπησε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Στη συνέχεια, ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.
Μετά την εξέτασή του, οι γιατροί συνέστησαν τη διακομιδή του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».
Για τις συνθήκες του τραυματισμού προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (03.07.2026), όταν ο 13χρονος από τη Ρουμανία χτύπησε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί. Στη συνέχεια, ο 13χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.
Μετά την εξέτασή του, οι γιατροί συνέστησαν τη διακομιδή του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».
Για τις συνθήκες του τραυματισμού προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
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