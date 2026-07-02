Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε το «Angels» δίπλα σε μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη, δείτε βίντεο
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Ρόμπι Γουίλιαμς Δρόμος Τραγούδι Σεβίλλη

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε το «Angels» δίπλα σε μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη, δείτε βίντεο

Ο Βρετανός σταρ πλησίασε έναν μουσικό του δρόμου που ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του και χάρισε στους περαστικούς μια απρόσμενη μουσική στιγμή

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε το «Angels» δίπλα σε μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
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Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε περαστικούς της Σεβίλλης, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα σε έναν μουσικό του δρόμου ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Angels».

Ο καλλιτέχνης, που αυτή την περίοδο πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή περιοδεία Britpop Tour πριν συνεχίσει σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, βρέθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στη Σεβίλλη, μία ημέρα μετά την εμφάνισή του στο φεστιβάλ Live is Live στην Αμβέρσα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίζεται ντυμένος στα μαύρα και φορώντας καπέλο, να πλησιάζει έναν μουσικό του δρόμου, ο οποίος έπαιζε με την κιθάρα του το «Angels». Τότε, συνέχισε εκείνος το τραγούδι, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα όσους βρίσκονταν στην πλατεία. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στην Plaza de Santa María La Blanca, στην ιστορική συνοικία Santa Cruz της Σεβίλλης.

Δείτε το βίντεο

Ακούστε το «Angels»

Robbie Williams - Angels
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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