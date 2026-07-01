Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από δύο εβδομάδες
Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από δύο εβδομάδες
Η ηθοποιός υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο ύστερα από πέσιμο
Εξιτήριο πήρε η Μάρω Κοντού από το «Αττικόν», μετά από δύο περίπου εβδομάδες νοσηλείας. Η ηθοποιός που, πρόσφατα συμπλήρωσε τα 92α γενέθλιά της, υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο ύστερα από πέσιμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου επέστρεψε στο σπίτι της.
Η Μάρω Κοντού είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε σημειωθεί ένα περιστατικό, όταν ένας 90χρονος άντρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο, στο οποίο νοσηλευόταν εκείνη, κρατώντας μαχαίρι. Ωστόσο, είχε γίνει αντιληπτός από security του νοσοκομείου, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε δηλώσει για το συμβάν: «Χθες το βράδυ λοιπόν 10 η ώρα, έξω από την καρδιολογική κλινική, στην είσοδό της, περιφερόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη στο χέρι. Τον αντιλήφθηκε μία νοσηλεύτρια. Είπε ότι είναι θαυμαστής, την άλλη έλεγε ότι είναι συγγενής, ξάδελφος της κ. Κοντού και θέλει να τη δει, αλλά αντιλήφθηκε όμως ότι στην πίσω τσέπη είχε μια θήκη στην οποία μέσα υπήρχε μαχαίρι. Αμέσως ειδοποίησε τους σεκιούριτι, ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία και τον συνέλαβαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν είχε και καμιά ψυχική νόσο, αν έμπαινε στον θάλαμό της και τα κατάφερνε, μπορεί σήμερα να είχαμε ένα τραγικότατο συμβάν και να μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση.
Εγώ θέλω έτσι πραγματικά να εξάρω τη συμπεριφορά της κ. Κοντού στο νοσοκομείο, διότι είναι από τους λίγους επώνυμους που δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση. Βρίσκεται σε ένα θάλαμο με τέσσερις άλλους ασθενείς και το προτιμάει αυτό, και είναι η χαρά του θαλάμου για όλους τους ασθενείς. Έχει πάντα έναν καλό λόγο, τους λέει ιστορίες, πραγματικά αξιοθαύμαστη. Η πόρτα είναι κλειστή στην κλινική το βράδυ. Αυτός έψαχνε μια ευκαιρία να μπει μέσα, που μπορεί να έκανε και το χειρότερο αν δεν γινόταν αντιληπτός. Η νοσηλεύτρια, όταν αντιλήφθηκε το μαχαίρι, ειδοποίησε τους security. Και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι security την Αστυνομία. Και όλοι μαζί συνέλαβαν τον άνθρωπο».
Η Μάρω Κοντού είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν» τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε σημειωθεί ένα περιστατικό, όταν ένας 90χρονος άντρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο, στο οποίο νοσηλευόταν εκείνη, κρατώντας μαχαίρι. Ωστόσο, είχε γίνει αντιληπτός από security του νοσοκομείου, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία.
Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε δηλώσει για το συμβάν: «Χθες το βράδυ λοιπόν 10 η ώρα, έξω από την καρδιολογική κλινική, στην είσοδό της, περιφερόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος κρατούσε μια μικρή ανθοδέσμη στο χέρι. Τον αντιλήφθηκε μία νοσηλεύτρια. Είπε ότι είναι θαυμαστής, την άλλη έλεγε ότι είναι συγγενής, ξάδελφος της κ. Κοντού και θέλει να τη δει, αλλά αντιλήφθηκε όμως ότι στην πίσω τσέπη είχε μια θήκη στην οποία μέσα υπήρχε μαχαίρι. Αμέσως ειδοποίησε τους σεκιούριτι, ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία και τον συνέλαβαν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν είχε και καμιά ψυχική νόσο, αν έμπαινε στον θάλαμό της και τα κατάφερνε, μπορεί σήμερα να είχαμε ένα τραγικότατο συμβάν και να μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση.
Εγώ θέλω έτσι πραγματικά να εξάρω τη συμπεριφορά της κ. Κοντού στο νοσοκομείο, διότι είναι από τους λίγους επώνυμους που δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση. Βρίσκεται σε ένα θάλαμο με τέσσερις άλλους ασθενείς και το προτιμάει αυτό, και είναι η χαρά του θαλάμου για όλους τους ασθενείς. Έχει πάντα έναν καλό λόγο, τους λέει ιστορίες, πραγματικά αξιοθαύμαστη. Η πόρτα είναι κλειστή στην κλινική το βράδυ. Αυτός έψαχνε μια ευκαιρία να μπει μέσα, που μπορεί να έκανε και το χειρότερο αν δεν γινόταν αντιληπτός. Η νοσηλεύτρια, όταν αντιλήφθηκε το μαχαίρι, ειδοποίησε τους security. Και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι security την Αστυνομία. Και όλοι μαζί συνέλαβαν τον άνθρωπο».
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