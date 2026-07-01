Womanizer: Οι σουρεάλ θεότητες της Brianna Capozzi Δώδεκα χρόνια, τρία βιβλία, χιλιάδες απρόβλεπτες εικόνες στα περιοδικά: η Αμερικανίδα φωτογράφος με το αντισυμβατικό στυλ της επαναπροσδιορίζει τη γυναικεία μορφή μακριά από την κλασική ανδρική οπτική.

Γράφει ο Όμηρος Παπαθεοφάνους 01.07.2026, 07:34