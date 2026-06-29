Από τη Μήλο στην Κίμωλο η Κιάρα Φεράνι: Οι πόζες με μαγιό και το γεύμα με θέα τη θάλασσα
Από τη Μήλο στην Κίμωλο η Κιάρα Φεράνι: Οι πόζες με μαγιό και το γεύμα με θέα τη θάλασσα
H Ιταλίδα influencer κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά
Στην Κίμωλο βρέθηκε η Κιάρα Φεράνι από τη Μήλο, όπου έκανε διακοπές τις προηγούμενες ημέρες, δείχνοντας στους ακολούθους της πώς πέρασε στο νησί.
Η Ιταλίδα influencer που έκανε μία στάση στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, ανάρτησε την Κυριακή 28 Ιουνίου στιγμιότυπα από την απόδρασή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια έκανε γνωστό ότι παρέμεινε στην Κίμωλο για λίγες ώρες, ωστόσο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους όσα της έκαναν εντύπωση.
H Φεράνι εμφανίστηκε με ένα ζεβρέ μαγιό και καπέλο να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλες εικόνες απολάμβανε το φαγητό της. Η influencer δεν παρέλειψε επίσης, να δείξει σημεία της Κιμώλου που την ενθουσίασαν. «Μία ημέρα στην Κίμωλο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε άλλη ανάρτηση που έκανε το Σάββατο εμφανίστηκε με ροζ μαγιό στη Μήλο, γράφοντας για το ελληνικό νησί: «Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ».
Η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή 14 Ιουνίου, με πρώτη στάση την Αθήνα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την άφιξή της στη χώρα. «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα» είπε.
Η Ιταλίδα influencer είχε αναφέρει πως θα πήγαινε στη Μήλο, σημειώνοντας ότι δεν είχε βρεθεί ξανά στο κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονούσε να το δει από κοντά: «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ».
Η Ιταλίδα influencer που έκανε μία στάση στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, ανάρτησε την Κυριακή 28 Ιουνίου στιγμιότυπα από την απόδρασή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια έκανε γνωστό ότι παρέμεινε στην Κίμωλο για λίγες ώρες, ωστόσο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους όσα της έκαναν εντύπωση.
H Φεράνι εμφανίστηκε με ένα ζεβρέ μαγιό και καπέλο να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλες εικόνες απολάμβανε το φαγητό της. Η influencer δεν παρέλειψε επίσης, να δείξει σημεία της Κιμώλου που την ενθουσίασαν. «Μία ημέρα στην Κίμωλο» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε άλλη ανάρτηση που έκανε το Σάββατο εμφανίστηκε με ροζ μαγιό στη Μήλο, γράφοντας για το ελληνικό νησί: «Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ».
Η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή 14 Ιουνίου, με πρώτη στάση την Αθήνα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την άφιξή της στη χώρα. «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα» είπε.
Η Ιταλίδα influencer είχε αναφέρει πως θα πήγαινε στη Μήλο, σημειώνοντας ότι δεν είχε βρεθεί ξανά στο κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονούσε να το δει από κοντά: «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ».
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