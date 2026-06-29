Από τη Μήλο στην Κίμωλο η Κιάρα Φεράνι: Οι πόζες με μαγιό και το γεύμα με θέα τη θάλασσα





Ιταλίδα influencer που έκανε μία στάση στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές , ανάρτησε την Κυριακή 28 Ιουνίου στιγμιότυπα από την απόδρασή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια έκανε γνωστό ότι παρέμεινε στην Κίμωλο για λίγες ώρες, ωστόσο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους όσα της έκαναν εντύπωση.

Φεράνι εμφανίστηκε με ένα ζεβρέ μαγιό και καπέλο να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλες εικόνες απολάμβανε το φαγητό της. Η influencer δεν παρέλειψε επίσης, να δείξει σημεία της Κιμώλου που την ενθουσίασαν.

Κλείσιμο

Η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή 14 Ιουνίου, με πρώτη στάση την Αθήνα.

στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την άφιξή της στη χώρα. «

» είπε.

Η Ιταλίδα influencer είχε αναφέρει πως θα πήγαινε στη Μήλο, σημειώνοντας ότι δεν είχε βρεθεί ξανά στο κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονούσε να το δει από κοντά: «

».