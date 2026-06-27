Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο - Το ροζ μπικίνι και το... άδειο πιάτο
Η Κιάρα Φεράνι μαγεύτηκε με τη Μήλο - Το ροζ μπικίνι και το... άδειο πιάτο
Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ, έγραψε η Ιταλίδα influencer για το νησί και ανέβασε πανέμορφες φωτογραφίες και βίντεο
Στη Μήλο βρέθηκε η Κιάρα Φεράνι και δημοσίευσε φωτογραφίες όπου ποζάρει φορώντας μπικίνι.
Η Ιταλίδα influencer επέλεξε την Ελλάδα για να απολαύσει ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών και το Σάββατο 27 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί των Κυκλάδων, φορώντας ροζ μαγιό. Η ίδια επισκέφτηκε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Μήλου, τα Μανδράκια, με τις πολύχρωμες πόρτες στα σπίτια που βρίσκονται πάνω στο κύμα και πόζαρε πάνω στα βράχια. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα πλεκτό φόρεμα, ενώ στις υπόλοιπες παρουσιάζει τα όμορφα τοπία του νησιού.
«Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι.
Σε μία από τις φωτογραφίες της ποζάρει και σε ταβέρνα του νησιού, με το άδειο πιάτο της να... μαρτυράει ότι αγαπάει το ελληνικό φαγητό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή 14 Ιουνίου, με πρώτη στάση την Αθήνα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα: «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα» δήλωσε.
Η Ιταλίδα influencer είχε αναφέρει πως θα πήγαινε στη Μήλο, σημειώνοντας ότι δεν είχε βρεθεί ξανά στο κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονούσε να το δει από κοντά: «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ», επισήμανε.
Η Ιταλίδα influencer επέλεξε την Ελλάδα για να απολαύσει ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών και το Σάββατο 27 Ιουνίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από το νησί των Κυκλάδων, φορώντας ροζ μαγιό. Η ίδια επισκέφτηκε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Μήλου, τα Μανδράκια, με τις πολύχρωμες πόρτες στα σπίτια που βρίσκονται πάνω στο κύμα και πόζαρε πάνω στα βράχια. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα πλεκτό φόρεμα, ενώ στις υπόλοιπες παρουσιάζει τα όμορφα τοπία του νησιού.
«Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί. Σαν να είναι βγαλμένο από μια καρτ ποστάλ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι.
Σε μία από τις φωτογραφίες της ποζάρει και σε ταβέρνα του νησιού, με το άδειο πιάτο της να... μαρτυράει ότι αγαπάει το ελληνικό φαγητό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Κιάρα Φεράνι έφτασε στην Ελλάδα την Κυριακή 14 Ιουνίου, με πρώτη στάση την Αθήνα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα: «Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα» δήλωσε.
Η Ιταλίδα influencer είχε αναφέρει πως θα πήγαινε στη Μήλο, σημειώνοντας ότι δεν είχε βρεθεί ξανά στο κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονούσε να το δει από κοντά: «Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ», επισήμανε.
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