Ο Jay-Z ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του
Ο Jay-Z ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του
Ονομάζεται «Jay-Z in 8» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο
Στη μικρή οθόνη φέρνει το HBO μια μοναδική συνάντηση κορυφής για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ο Aμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας Jay-Z συναντά τον μουσικό παραγωγό, Ρικ Ρούμπιν σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, με τίτλο «Jay-Z in 8».
Η παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO το φθινόπωρο, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser, δίνοντας μια μικρή γεύση από το ντοκιμαντέρ. Στη σειρά των οκτώ μερών, ο Jay-Z ξεδιπλώνει τη δημιουργική του πορεία, αναλύοντας τη μουσική του, τους στίχους αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη ζωή του.
Το σκηνοθετικό τιμόνι για λογαριασμό της HBO Documentary Films, έχει αναλάβει ο Ρούμπιν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό TIME ως ένας από τους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο». Μαζί έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν καθώς ο Ρούμπιν ήταν ο παραγωγός της θρυλικής επιτυχίας του Jay-Z «99 Problems» για το «The Black Album» το 2003.
Το «Jay-Z in 8» αποτελεί παραγωγή της εταιρείας Tetragrammaton. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού μοιράζονται ο Ρούμπιν μαζί με τον Σον Κάρτερ και τον Ντάνιελ Καλούγια. Σύμφωνα με το Deadline, η Λέιλα Μάτιμορ και ο Ντέιβιντ Ροχντ συμμετέχουν ως παραγωγοί.
Ο Jay-Z, κάτοχος 25 Βραβείων Grammy, το 2017 έγινε ο πρώτος ράπερ που εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame, ενώ το 2021 έγραψε ιστορία ως ο πρώτος εν ζωή σόλο hip-hop καλλιτέχνης που συμπεριλήφθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame. Είναι παντρεμένος με την Μπιγιόνσε από το 2008 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO το φθινόπωρο, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser, δίνοντας μια μικρή γεύση από το ντοκιμαντέρ. Στη σειρά των οκτώ μερών, ο Jay-Z ξεδιπλώνει τη δημιουργική του πορεία, αναλύοντας τη μουσική του, τους στίχους αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τη ζωή του.
HBO Announces Jay-Z Doc Series Directed By Rick Rubin https://t.co/HvjOv5K4AT— The Hollywood Reporter (@THR) June 25, 2026
Το σκηνοθετικό τιμόνι για λογαριασμό της HBO Documentary Films, έχει αναλάβει ο Ρούμπιν, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό TIME ως ένας από τους «100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο». Μαζί έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν καθώς ο Ρούμπιν ήταν ο παραγωγός της θρυλικής επιτυχίας του Jay-Z «99 Problems» για το «The Black Album» το 2003.
Το «Jay-Z in 8» αποτελεί παραγωγή της εταιρείας Tetragrammaton. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού μοιράζονται ο Ρούμπιν μαζί με τον Σον Κάρτερ και τον Ντάνιελ Καλούγια. Σύμφωνα με το Deadline, η Λέιλα Μάτιμορ και ο Ντέιβιντ Ροχντ συμμετέχουν ως παραγωγοί.
Ο Jay-Z, κάτοχος 25 Βραβείων Grammy, το 2017 έγινε ο πρώτος ράπερ που εισήχθη στο Songwriters Hall of Fame, ενώ το 2021 έγραψε ιστορία ως ο πρώτος εν ζωή σόλο hip-hop καλλιτέχνης που συμπεριλήφθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame. Είναι παντρεμένος με την Μπιγιόνσε από το 2008 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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